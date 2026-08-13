Karma Gyesera : La énième évolution de la Fisker Karma à maintenant 566 chevaux et 129 km d’autonomie électrique

Karma profite de la Monterey Car Week pour dévoiler une énième évolution de sa berline électrique à autonomie prolongée dont les fondations datent de 2012 alors appelé la Fisker Karma. Faisant partie de la « renaissance » de la marque, elle se joint au coupé Amaris.

La Karma Gyesera développe 566 chevaux et 546 lb-pi de couple, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 3,8 secondes.

Sa batterie de 28,1 kWh permet jusqu’à 129 km de conduite électrique, alors que l’autonomie combinée atteint 579 km.

Cette grande routière quatre places mise sur une structure en aluminium, des panneaux de carrosserie en fibre de carbone et en aluminium ainsi que sur une production à faible volume.

Karma Automotive poursuit sa transformation avec la Gyesera, une grande routière à quatre places qui conserve la technologie à prolongateur d’autonomie chère au constructeur californien, mais dans une formule sensiblement modernisée. Présentée comme une voiture exotique américaine, la Gyesera cherche à combiner les caractéristiques d’une voiture électrique avec la polyvalence d’un moteur thermique utilisé pour prolonger son autonomie.

Une motorisation EREV de 566 chevaux

La Karma Gyesera utilise une motorisation EREV (Extended-Range Electric Vehicle) ou électrique à prolongateur. Contrairement à une hybride rechargeable conventionnelle où le moteur thermique peut participer directement à la propulsion, la philosophie de Karma place davantage l’accent sur la conduite électrique et l’utilisation du moteur à essence pour prolonger l’autonomie.

La puissance annoncée atteint 566 chevaux et 546 lb-pi de couple. Karma revendique désormais un 0 à 100/h en 3,8 secondes et une vitesse maximale d’environ 235 km/h. La voiture demeure toutefois imposante avec un poids à vide de 2 296 kg (5 062 lb).

La batterie possède une capacité de 28,1 kWh et permet de parcourir jusqu’à 129 kilomètres, sans utiliser d’essence. En combinant la batterie et le prolongateur d’autonomie thermique, Karma annonce jusqu’à 579 kilomètres d’autonomie totale.

Un design exotique et beaucoup de fibre de carbone

Avec ses 199,4 pouces (5,07 mètres) de longueur et son empattement de 124,4 pouces (3,16 mètres), la Gyesera est une grande voiture. Sa silhouette basse à seulement 52,4 pouces de hauteur, contribue à lui donner des proportions sportives.

Karma mise sur une structure de type spaceframe en aluminium combinée à des panneaux de carrosserie en fibre de carbone et en aluminium. La signature visuelle comprend notamment la « Comet Line » sur le capot, les phares « Target Lighting » et l’élément stylistique « Backslash » devant les portières. Des roues Galaxy de 21 pouces et Lightspeed de 22 pouces sont proposées.

Un habitacle luxueux centré sur le conducteur

À bord, Karma adopte une présentation orientée vers le conducteur avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 10,1 pouces. L’habitacle fait largement appel au cuir Bridge of Weir, tandis que deux systèmes audio haut de gamme sont proposés, provenant de JL Audio ou de Master & Dynamic.

La Gyesera intègre également la recharge sans fil pour téléphone, des commandes haptiques et les mises à jour logicielles à distance. Le système Karpilot Assist regroupe plusieurs aides à la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, l’avertissement de sortie de voie et une caméra offrant une vision à 360 degrés.

Avec la Gyesera, Karma Automotive tente donc de se positionner dans une niche très particulière : celle des grandes routières de luxe électrifiées à faible volume. Annoncée comme étant plus qu’une évolution de la Revero, elle sert de vitrine à la nouvelle génération de véhicules Karma, où électrification, performances et personnalisation occupent une place centrale.