Voici pourquoi Ford ne proposera pas les F-150 Raptor « Low » et Tremor « Low » au Canada

Lors de l’événement de Ford visant à nous faire découvrir les nouveautés de la camionnette F-150 pour 2027, deux déclinaisons ont rapidement attiré notre attention, et ce, pour deux raisons. D’abord parce qu’il s’agissait de versions plus abordables des variantes Tremor et Raptor du modèle, mais surtout parce qu’on apprenait sur place qu’elles ne seraient pas proposées au Canada. Pourquoi ? Vous allez rapidement comprendre pourquoi.

Le F-150 Tremor « Low » se vend 5300 $ US de moins que la version régulière

Le Raptor « Low » coûte 4000 $ US de moins

Ford affirme n’avoir retiré aucun équipement lié aux capacités hors route de ces modèles

L’objectif de Ford est simple : retirer de l’équipement jugé superflu ou moins utile afin d’offrir les modèles à de meilleurs prix. Avec des baisses respectives de 5300 $ US et de 4000 $ US pour les variantes Tremor et Raptor, dans l’ordre, ledit objectif est atteint. Voici maintenant ce qui a été retiré de ces nouvelles variantes, ce qui vous permettra de comprendre pourquoi on ne les retrouve pas au Canada.

Notez qu’en interne, Ford parle des modèles « Low » pour « Lower price », mais elle ne désigne pas officiellement ces modèles comme Raptor Low ou Tremor Low.

Tremor : ce qui disparaît

Avec le F-150 Tremor, on a troqué le système de climatisation à deux zones contre un système manuel, on a retiré les marchepieds, remplacé le volant par un modèle plus simple (moins de commandes), alors que la chaîne audio Bang & Olufsen passe de huit à six haut-parleurs. On a aussi retiré la lunette arrière coulissante qui devient une vitre fixe.

Mais, surtout, on a retiré les sièges chauffants. La variante Tremor s’affiche à un prix de base d’environ 72 000 $ au Canada. Même si l’on avait soustrait 6000 $ ou 7000 $, on a jugé qu’il était impensable d’offrir un véhicule à ce prix sans sièges chauffants ni autres éléments chauffants.

Raptor : ce qui disparaît

Avec le Raptor, on s’est aussi attaqué aux sièges chauffants, mais également à d’autres éléments. Par exemple, l’affichage tête-haute disparaît, tout comme le contrôle électrique pour le siège du passager, le rangement sous le siège ainsi que les phares antibrouillard. Le système Pro Power Onboard voit également sa puissance chuter de 2,0 kilowatts à seulement 400 watts, tandis que la colonne de direction perd ses réglages électriques au profit de commandes manuelles. La chaîne audio Bang & Olufsen perd six haut-parleurs (de 14 à 8).

On peut parier que certains acheteurs d’ici auraient été intéressés par ces offres plus dégarnies, mais lorsqu’on touche aux éléments chauffants, l’argument devient plus difficile à défendre.

Ford nous mentionne qu’elle va quand même suivre de près la réaction du public et qu’il n’est pas impossible que ces modèles finissent par débarquer chez nous. La compagnie va aussi surveiller de près la réaction du côté américain. Disons qu’elle risque de vendre plus de Raptor « Low » en Arizona qu’au Minnesota.