Ford lance la Mustang EcoBoost Premium TLD Signature Edition 2026

La Mustang EcoBoost Premium TLD Signature Edition 2026 associe des graphiques signés Troy Lee Designs, des éléments extérieurs dérivés de la GT et une production limitée à 550 exemplaires.

Ford ajoute un ensemble stylistique Troy Lee Designs à la Mustang EcoBoost Premium coupé 2026.

L’ensemble comprend des éléments avant de GT, des accents Bronze Sinister et des graphiques exclusifs multicolores.

La production est limitée à 550 unités et les commandes sont déjà ouvertes.

Ford ajoute une nouvelle déclinaison en édition spéciale à la génération S650 : la Mustang EcoBoost Premium TLD Signature Edition 2026, un ensemble produit en série limitée développé en collaboration avec Troy Lee Designs. L’ensemble mise sur une différenciation visuelle plutôt que sur des gains de performance, donnant au coupé turbocompressé à quatre cylindres une allure plus agressive et une identité distincte.

Fondée en 1981, Troy Lee Designs s’est bâtie une réputation grâce à ses travaux de peinture personnalisée et de graphismes dans le motocross avant d’étendre sa présence à des séries comprenant la NASCAR, l’IndyCar et la Formule 1. Pour la Mustang, l’entreprise a travaillé avec l’équipe de design de Ford afin d’adapter cette approche « Art and Speed » à un ensemble de véhicules de série.

L’extérieur est uniquement offert en noir pénombre. Sur cette teinte, des graphiques rouges, orange, violets et jaunes sont appliqués, conçus pour suivre les flancs de la carrosserie et réinterpréter l’emblème du poney Mustang dans le style visuel de Troy Lee Designs. Des graphiques assortis apparaissent aussi sur le capot.

Sous ces couleurs se trouvent plusieurs éléments extérieurs empruntés à la Mustang GT, dont le capot, la calandre et le fascia avant. Ces composants donnent à l’EcoBoost Premium un traitement avant presque identique à celui du modèle V8. La couleur Bronze Sinister est utilisée sur les naseaux de la calandre, l’écusson central du poney et les roues de 19 pouces livrées de série, créant un thème d’accent cohérent et attrayant sur l’ensemble de la voiture.

À l’intérieur, la configuration se limite à un habitacle rouge carmin. Une plaque sérialisée sur le tableau de bord identifie chaque exemplaire et souligne la production plafonnée de l’ensemble.

La production sera limitée à seulement 550 unités. L’ensemble TLD Signature Edition commande une prime de 3 000 $ US. Les carnets de commandes pour la gamme Mustang 2026, y compris l’ensemble Mustang RTR et la TLD Signature Edition, ont ouvert le 27 mars, tandis que les commandes pour la Mustang Dark Horse SC doivent ouvrir à la fin d’avril. Ford s’attend à ce que les nouveaux modèles arrivent chez les clients cet été.