Le GMC Canyon échoue à deux tests de sécurité importants de l’IIHS

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a dévoilé ses plus récents résultats d’évaluation à ses tests de collision et le constat n’est guère reluisant pour l’industrie : seulement deux véhicules sur les sept testés ont obtenu la mention « Meilleur Choix Sécurité+ » (Top Safety Pick+), la plus prestigieuse. Du lot, une seule camionnette était testée, soit le GMC Canyon 2026, en configuration à cabine d’équipe. Si le modèle s’en tire bien dans certaines catégories, deux résultats ternissent son bilan.

Le Canyon obtient la note « Marginale » au test de choc frontal à chevauchement modéré

Sa capacité à éviter une collision avec un autre véhicule décroche la pire note, soit « Faible »

Aucune des sept camionnettes intermédiaires testées n’a obtenu le titre de Meilleur Choix Sécurité+

Avant d’aller plus loin, pour tout savoir sur les notes attribuées par l’IIHS et les critères d’admissibilité, on vous invite à consulter l’article suivant.

Des résultats en dents de scie

Le Canyon obtient des notes « Bonnes » aux tests de choc frontal à faible chevauchement et de choc latéral, deux catégories où la protection des occupants s’avère solide. Les choses sont moins reluisantes en ce qui a trait au choc frontal à chevauchement modéré, où les chercheurs de l’IIHS ont noté un risque accru de blessures à la tête et au cou pour les passagers arrière, ainsi qu’un risque plus élevé de blessures aux jambes chez le conducteur.

C’est cependant au chapitre de la prévention des collisions (véhicule contre véhicule) que le bilan devient préoccupant. Le système du Canyon n’a réussi à éviter une collision que dans un seul scénario impliquant une voiture, se contentant seulement de réduire sa vitesse dans les autres cas. Une camionnette aussi lourde qui percute une voiture, même à faible vitesse, peut causer des blessures sérieuses. Le système peine également à détecter les motocyclistes à temps. À deux reprises, l’avertissement n’est pas survenu à temps.

Un problème qui touche tout le segment

Le Canyon n’est pas le seul dans cette situation. Le Chevrolet Colorado, son proche cousin (sans surprise), ainsi que le Nissan Frontier et le Honda Ridgeline ont tous obtenu la même note (Faible) en ce qui concerne la prévention des collisions. Seuls le Frontier et le Jeep Gladiator ont réussi à décrocher une bonne note au test de chevauchement modéré, une épreuve qui donne visiblement du fil à retordre à l’ensemble des constructeurs.

Le Toyota Tacoma, un autre des joueurs de cette catégorie, se démarque tout de même par la régularité de ses résultats, malgré une note « Marginale » à ce même test.

N’empêche, le message est clair pour les fabricants de camionnettes intermédiaires : l’amélioration des systèmes de prévention des collisions et de la résistance en cas d’impact frontal à chevauchement modéré doit devenir une priorité lors de la conception de leurs modèles.

Souvent, il faut attendre une nouvelle génération pour voir un produit s’améliorer considérablement sur un aspect. Il sera intéressant de voir comment les constructeurs, General Motors dans le cas qui nous concerne, réagiront.