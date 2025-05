Cadillac Escalade IQ 2025 : écolo ou pas?

Le Cadillac Escalade IQ 2025 est offert à partir de 159 999 $, frais de transport et de préparation inclus.

Excellente autonomie, confort de roulement suprême, luxe et aura de prestige indéniables.

Poids et gabarit d’un bateau cargo, interface de réglages de climatisation complexe, sièges présidentiels de deuxième rangée compromet la polyvalence.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 est un véhicule 100 % électrique, alors ne serait-il pas écolo par défaut? Oui, mais l’on pourrait tout de même en débattre. Car voyez-vous, ce VUS pleine grandeur affiche un poids à vide de 4 127 kilogrammes, ou 9 298 livres. C’est environ 500 livres de plus qu’un GMC Sierra 3500 HD à 4RM avec les roues arrière doubles et le moteur turbodiesel Duramax. Pensez-y un moment.

L’Escalade IQ est vendu comme une variante plus écologique de l’iconique Escalade, n’émettant aucune émission polluante. C’est vrai, il n’est pas muni d’un tuyau d’échappement, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il représente le véhicule de rêve des environnementalistes. À elle seule, la batterie de 205 kWh pèse quelque 3 000 livres, soit un poids similaire à celui d’une Nissan Sentra avec un plein d’essence. Sa capacité égale la somme des batteries de 2 322 Toyota Prius hybrides. Tout cela pour que sept personnes, ou aussi peu qu’une personne, puissent voyager sans l’effroyable anxiété de manquer d’autonomie.

Clairement, le Cadillac Escalade IQ 2025 peut être considéré comme un imposteur dans le monde des véhicules verts. Il y a pire : le nouveau Cadillac Escalade IQL 2026 est encore plus imposant et plus lourd.

L’Escalade IQ est équipé de deux moteurs électriques produisant un total de 680 chevaux et un couple de 615 livres-pied, en mode de conduite normal. En appuyant sur le bouton V sur le volant, activant le mode Velocity Max, la motorisation met une cavalerie additionnelle en selle, pour une somme de 750 chevaux, accompagné de 785 livres-pied. Les performances sont vives, mais pas violentes, à cause de son poids, évidemment. La puissance de freinage est également impressionnante, et la capacité de remorquage maximale s’élève à 3 629 kilogrammes ou 8 000 livres.

On s’y attend, il ne s’agit pas d’un Cadillac série V, et l’on serait étonné si la marque introduisait éventuellement un Escalade-V IQ. Le VUS mise plutôt sur le confort de roulement que la tenue de route. Pas surprenant. Ce qui est surprenant, toutefois, c’est le diamètre de braquage de 12,1 mètres, plutôt étroit grâce à la présence d’un système à quatre roues directionnelles. Ce mammouth peut tourner sur une pièce de dix sous. Mettons une pièce de deux dollars. C’est assez impressionnant.

Ce n’est pas tout. En appuyant sur quelques boutons sur le panneau de commande tactile sur la console centrale, on peut activer le mode Arrivée, qui pivote les quatre roues dans la même direction à très basse vitesse. On assume que ce gadget sert à se faire remarquer par la foule lors d’une arrivée à un événement. D’un point de vue pratique, on ne sait pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Et après avoir essayé cette fonctionnalité avec quatre personnes à bord dans un stationnement vide, tous les passagers ont unanimement demandé d’arrêter à cause du mal des transports. Tant pis.

L’autonomie du Cadillac Escalade IQ 2025 est estimée à 724 kilomètres sur une pleine charge. C’est beaucoup. Parmi les meneurs dans le monde des VÉ, surpassé uniquement par la berline Lucid Air sur une pleine charge. Les propriétaires peuvent rouler pendant plusieurs jours sans devoir brancher le véhicule. La vitesse maximale sur une borne DC rapide est de 350 kW, si l’on peut trouver une station compatible. Nous avons inscrit l’adresse d’une station de 180 kW dans le système de navigation, un exercice qui, selon GM, prépare la batterie en route pour une recharge encore plus rapide. Cependant, la vitesse de transfert n’a pas dépassé les 148 kW dans notre cas. Lors de notre essai, nous avons observé une consommation d’énergie de 2,9 km/kWh ou de 34,4 kWh/100 km. Pas terrible, mais ce n’est pas un VÉ très efficace.

On croirait que ce VUS se piloterait comme un bateau de cargaison, mais ce n’est absolument pas le cas. Il accélère, freine et tourne comme un utilitaire pleine grandeur à essence. Bref, on ne le sent pas aussi lourd qu’il l’est vraiment. Le confort de roulement est excellent, comme mentionné plus tôt, même chaussé de ses énormes roues de 24 pouces entourées de pneus LT275/50R24.

En contrepartie, on peine à glisser de véhicule imposant dans un espace de stationnement au centre commercial. Monter à bord et y sortir s’avère également un défi, par manque d’espace. Les portes à ouverture et à fermeture assistée sont munies de capteurs afin de ne pas heurter les gens ou les objets dans leur trajectoire, mais ne coopèrent pas toujours.

La finition intérieure de l’Escalade IQ est superbe, alors que l’écran pleine largeur de 55 pouces est tout aussi impressionnant. Le passager avant peut regarder des vidéos en branchant un appareil externe avec une prise HDMI, et le système multimédia abrite l’interface Google built-in, très conviviale. Les chaînes audio AKG avec 21, 36 ou 42 haut-parleurs proposent une excellente sonorité. Toutefois, l’intégration Apple CarPlay Android Auto n’est pas offerte du tout, alors que GM a décidé d’éliminer cette fonctionnalité dans leurs nouveaux modèles électriques. Le constructeur a été vivement critiqué à ce sujet, et pourtant, Tesla n’offre pas cette intégration non plus, et l’on n’entend pas beaucoup de gens s’en plaindre.

Hélas, le panneau de commande tactile pour les réglages de climatisation ainsi que d’autres fonctionnalités enterrées dans des menus contextuels, est placé top bas sur la console centrale. Monter ou baisser la température ou modifier les sorties d’air dans la cabine s’avère une opération distrayante alors que l’on tente de garder le VUS dans notre voie sur l’autoroute. De bonnes vieilles commandes rotatives ne sont peut-être pas ce qu’il y a de plus stylisé, mais elles sont drôlement plus faciles à utiliser.

Et que dire de l’énorme toit vitré, très appréciable, mais qui n’est pas accompagné d’un pare-soleil rétractable ? À la place, on nous propose un écran en tissu dépliable, orné de plusieurs attachements en plastique qui se détachent trop facilement. Cet écran est difficile à installer, alors que l’on doit se tendre les bras dans les airs pour le fixer en place. Le seul endroit pour ranger ce pare-soleil, c’est dans le coffre avant. Un accessoire mal conçu, et un peu embarrassant dans un véhicule coûtant aussi cher.

Enfin, le groupe Fauteuils présidents à la deuxième rangée ajoute des sièges à multiples réglages électriques, chauffants et ventilés, équipés d’une fonction de massage, de même que des plateaux escamotables. On propose un confort accru pour les gens préférant se faire reconduire, mais le réglage de ces sièges s’accomplit à l’aide d’un écran tactile – un autre – et cette opération à multiples étapes prend du temps. Les dossiers de ces sièges exécutifs ne se rabattent pas à plat, réduisant le volume de chargement. De plus, ces sièges ne s’avancent pas tellement loin, laissant à peine quelques pouces de dégagement pour accéder aux places de troisième rangée. Ces dernières sont petites pour un si gros véhicule. Se faire reconduire tout en se faisant masser le dos dans ce VUS comporte quelques compromis.

Quatre déclinaisons sont offertes pour le millésime 2025, y compris Luxe 1, Sport 1, Luxe 2 et Sport 2. Le prix de base est de 159 999 $, comprenant les frais de transport et de préparation de 2 600 $. L’Escalade IQ Sport 2 que nous avons conduit était également équipé du groupe Fauteuils présidents à la deuxième rangée (9 000 $), du système de divertissement aux sièges arrière (2 395 $), de la peinture Flair métallisé (900 $) et du toit peint en noir (1 325 $). Avec les frais de transport, la taxe sur le climatiseur et les frais de concessionnaire de 699 $, la facture totalisait 194 519 $. Ouf.

Et n’oublions pas la taxe de luxe du gouvernement canadien sur les véhicules coûtant plus de 100 000 $, qu’ils soient munis d’un moteur à combustion ou de moteurs électriques – qui ajouterait normalement quelque 19 000 $ supplémentaires à la facture. Mais ô surprise, puisque la taxe ne s’applique pas aux véhicules dont le poids nominal brut dépasse les 8 500 livres ou 3 856 kg. Le PNBV de l’Escalade IQ est de 10 600 livres ou 4 808 kg. Taxe de luxe : 0 $.

La concurrence de l’Escalade IQ? Pour le moment, on retrouve le Mercedes-Benz EQS VUS offert à partir de 140 995 $ et le Mercedes-Benz G 580 avec technologie IQ débutant à 210 995 $. Le Tesla Model X est plus petit, et son prix de départ est de 124 490 $. Le Lucid Gravity est disponible à partir de 136 800 $, mais une version plus abordable sera introduite plus tard cette année. Tous ces tarifs incluent les frais de transport et de préparation.

Au final, le Cadillac Escalade IQ 2025 est la preuve tangible que la conception d’un véhicule peut faire ressortir le meilleur et le pire de l’humanité. Il est drôlement sophistiqué, feutré et puissant, tout en attirant beaucoup d’attention partout où il passe, par son aura et son gabarit imposant.

En revanche, il est assemblé à l’aide d’une tonne de ressources, il est beaucoup plus lourd qu’un véhicule passager devrait l’être, et il est confortable pour seulement quatre passagers lorsque muni des fauteuils présidents à l’arrière. Que la taxe de luxe ne s’applique pas à VUS, que l’on trouve ladite la taxe pertinente ou non, représente une autre preuve de son excès absolu.

Mais oui, il est électrique, donc écolo. Au moins, il est passablement plus écolo qu’un Cadillac Escalade-V qui consomme 17,7 L/100 km en conduite mixte.