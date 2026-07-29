Les BMW i4 coupé et cabriolet sont en préparation

C’était un secret de polichinelle que BMW allait élargir la gamme Neue Klasse de l’i3 a ses dérives sous la forme coupé et cabriolet i4. Les tests ont déjà lieu comme en témoignent des images-espionnes. Ces sportives arriveront donc plus tôt que tard.

Les i4 coupé et cabriolet sont attendus en cours d’année 2027

Ils reprendront les mêmes motorisations que la berline i3

Il est fortement envisageable que des versions M voient aussi le jour

À l’exception de très haute exotiques, on ne compte que sur les Maserati GranTurismo et GranCabrio Folgore dans le monde des coupés et des cabriolets électriques. Ce monde presque inexistant aura plus de choix dès l’an prochain avec les BMW i4 Coupé et Cabriolet. BMW refusait de le confirmer officiellement, mais tout le monde savait que l’on verrait plus tôt que tard ces bolides. Lorsque nous avions questionné BMW sur l’élargissement de la berline vers les modèles à deux portes, on nous répondit simplement que BMW allait suivre sa logique habituelle, même avec une motorisation électrique.

Famille NA

Le nom de code de la berline est NA0 alors que pour la familiale Touring, la prochaine en liste à se pointer, on parle de laNA1. Dans le cas des modèles qui nous intéressent maintenant, ce sont les NA2 pour le coupé et NA3 pour le cabriolet. Pour le moment, seul le cabriolet s’est pointé le bout du nez pour des essais en prototype, mais le coupé suivra sous peu.

Dans la lignée de l’i3

Dès les premières observations des images-espionnes de SH Photoshot/Baldauf sur Carscoop.com, on remarque que les traits de la berline sont reconduits. Contrairement aux actuelles i4, la grille de calandre prendra une forme plus conventionnelle en s’intégrant aux blocs optiques. À l’arrière, les feux seront aussi avec une forme en L propre à BMW.

Une capote souple

Ce qui frappe le plus, c’est au profil. Tout d’abord, la voiture semble passablement plus compacte que l’i4 à essence que l’on connait. Avec cette approche, BMW va continuer d’offrir 4 places, mais l’espace arrière sera nécessairement plus restreint. Le constructeur veut peut-être combler le « vide » avec le retrait de la Z4, quoi que ce rôle soit plus approprié à la Série 2 cabriolet.

Fait très important, BMW ne fera pas encore une fois l’erreur de lui imposer un toit rigide rétractable. Sur les images, on voit très clairement qu’il s’agit d’une capote souple. Cela permet de limiter le poids additionnel imposé par la conversion en cabriolet.

Copié-collé et M

En matière de motorisation, même si BMW ne confirme rien pour le moment, il est pratiquement certain que l’on voir les mêmes offres qu’avec la berline. Le modèle 50 aurait donc quelques 463 chevaux et un rouage intégral grâce à l’apport de deux moteurs électriques. Une version de base 40 est aussi envisageable avec puissance de 316 chevaux. Considérant la taille de la nouvelle i4, il faudra attendre pour la confirmation de la taille de la batterie à 108,7 ou 82.6 kWh. Tout comme la berline, une version 60 est attendue tout comme des variantes de haute performance M ultérieurement.

Screenshot Screenshot Screenshot 2028 BMW i4 cabriolet Prototype (Picture by SH Photoshot/Baldauf) Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot 2028 BMW i4 cabriolet Prototype (Picture by SH Photoshot/Baldauf) Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Source: Carscoop