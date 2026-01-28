Boîte manuelle : que reste-t-il de nos amours ?

Charles Trenet chantait : « Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? » Il est impossible de ne pas entendre ces paroles lorsqu’on pense à la boîte manuelle. On ne vous apprend rien en vous disant que les modèles qui la proposent sont de moins en moins nombreux. Il y a 40 ans, au pays, environ 25 % des véhicules vendus étaient équipés de ce type de transmission. Aujourd’hui, on en recense 25 qui en sont pourvus, en y allant d’une mathématique créative.

La boîte manuelle est en recul constant depuis environ 30 ans

Quatorze constructeurs en proposent toujours

L’électrification pourrait sonner son glas

Profitons-en pour faire un arrêt sur image et vous présenter ces 25 modèles, que nous allons regrouper par constructeurs afin de faciliter la lecture.

Acura : Integra

Chez Acura, il nous reste un modèle à boîte mécanique, soit l’Integra. Deux options s’offrent à vous, soit la version Elite A-Spec et son 4-cylindres turbo de 1,5 litre, ou encore la variante Type S qui jouit d’un 4-cylindres turbo de 2,0 litres et 320 chevaux que nous avons connu avec la Honda Civic Type R.

BMW : M2/M2 CS, M3/M4 et Z4

Il fut un temps où les boîtes manuelles étaient légion chez BMW, mais les choses ont changé. Néanmoins, quelques options subsistent, mais il faut surtout se tourner du côté des modèles M pour en profiter… et débourser beaucoup de sous au passage.

Ironiquement, la Z4, qui a longtemps été vendue sans ce type de transmission, est aujourd’hui livrable avec une troisième pédale. Vous devrez faire vite, toutefois, car la retraite a sonné pour cette voiture.

Cadillac : CT4 Blackwing et CT5 Blackwing

Poussons l’ironie plus loin. Avant l’arrivée de la CTS en 2003, il fallait reculer de plusieurs décennies pour trouver une Cadillac à boîte manuelle. Depuis 20 ans, la marque de luxe de General Motors continue d’en faire la promotion en la proposant avec certains de ses modèles. Il faut toutefois regarder au sommet des gammes des berlines CT4 et CT5 pour les trouver, soit avec les configurations Blackwing.

Un conseil : si vous aimez conduire, inscrivez ces bolides sur votre liste.

Ford : Bronco et Mustang

Chez Ford, malgré le fait qu’on retrouve neuf modèles au catalogue, seulement deux sont livrables avec une boîte mécanique. Et ils ne pourraient être plus aux antipodes. D’un côté, vous avez la version de base du VUS Bronco. De l’autre, la seule voiture toujours offerte par la compagnie, la Mustang. Tristement, une fois de plus, la manuelle est réservée à la version la plus chère, la GT et son moteur V8. Lorsqu’elle était proposée avec le moteur à quatre cylindres, ça rendait le tout plus accessible.

Honda : Civic Si

Du côté de Honda, les modèles à boîte manuelle disparaissent un à un, si bien qu’il ne reste qu’une seule option, soit la Civic Si. Non, la Civic régulière ne la propose plus, ce qui en dit long sur la philosophie de l’entreprise vis-à-vis de la chose. Tristement, ce n’est pas la première fois que Honda nous déçoit depuis le début des années 2000.

Hyundai : Elantra N

L’offre chez Hyundai est aussi maigre en fait de boîte manuelle, mais celle qui est au tableau sert un modèle qui est l’une des belles cartes cachées de l’industrie. Si le style de l’Elantra demeure discutable, sa conception en configuration N est exceptionnelle. Le plaisir de conduire au volant de cette bibitte est constant, et la facture demeure très raisonnable pour ce que l’on obtient en retour.

Jeep : Wrangler

Avec Jeep, on a droit à une constante depuis des lunes avec le Wrangler, qui est toujours livrable avec l’option d’une troisième pédale. Il faut cependant souhaiter se procurer ce véhicule, car il s’adresse à une clientèle bien précise. Souhaitons seulement que l’option reste au menu longtemps.

Lotus : Emira

Même dans l’univers des voitures exotiques, la boîte manuelle a pratiquement disparu du paysage, que ce soit chez Ferrari, McLaren ou Lamborghini. Heureusement, il y a Lotus qui propose toujours cette option avec l’Emira, qui en est à sa troisième année sur le marché en 2026. Sortez votre chéquier, toutefois, car cette création va vous soulager d’au moins 130 000 $.

Mazda : Mazda3 et MX-5

Mazda, il n’y a pas si longtemps, nous vendait l’esprit « vroum vroum », pour vanter le côté dynamique de la conduite de ses modèles. Le tout passait par la présence de boîtes manuelles pratiquement partout, que ce soit avec la Mazda6, la Mazda5, ou même le VUS CX-5 à ses débuts. Comme ailleurs, l’offre est plus maigre qu’elle ne l’était, mais au moins, on retrouve toujours deux options, soit avec la version GT Sport de la Mazda3, de même qu’avec la sportive MX-5.

Si cette dernière perd sa boîte manuelle un jour, la fin du monde sera à nos portes.

Nissan : Z

Le constat est aussi triste chez Nissan. Jusqu’à l’année dernière, on pouvait compter sur la berline Sentra et, en reculant un peu, sur la Versa, pour trouver une voiture abordable à boîte manuelle. Aujourd’hui, il ne reste que la sportive Z, qui n’est pas l’option la plus accessible ni la plus pratique.

Cela dit, la boîte manuelle de Nissan a toujours manqué de finesse et de précision, ce qui fait qu’on pleure moins le départ de cette boîte chez ce constructeur.

Porsche : 911 T, GT3/GT3 RS

Avec le retrait du duo 718 Boxster et 718 Cayman, il ne reste que la 911 pour porter le flambeau. Et encore, la voiture avait perdu cette corde à son arc à un certain moment donné, avant que la compagnie ramène certaines variantes pourvues de cette caractéristique.

On n’osera pas parler d’options abordables ici, mais parmi les versions qui peuvent recevoir une troisième pédale, la 911 T est la seule dont la facture ne repose pas dans la stratosphère.

Subaru : BRZ et WRX

Chez Subaru, même si la gamme demeure mince avec une poignée de modèles seulement (à essence, du moins, car trois modèles électriques vont bientôt faire partie de la gamme), on a toujours eu droit à au moins un véhicule à boîte manuelle. Le portrait actuel nous en fait voir deux, avec le coupé BRZ ainsi que la berline WRX, qui se veut la version sportive de l’Impreza. La bonne nouvelle, c’est que ces deux produits demeurent accessibles.

Toyota : GR86, GR Supra, GR Corolla et Tacoma

Qui eût cru, il y a 15 ou 20 ans, que Toyota serait aujourd’hui le constructeur offrant le plus de véhicules distincts à boîte manuelle ? C’est pourtant le cas alors que la firme japonaise nous en propose quatre, du coupé GR86 à la GR Corolla, en passant par la camionnette Tacoma qui a conservé sa boîte mécanique lors de son dernier renouvellement, survenu en 2024.

Volkswagen : Jetta GLI

Enfin, chez Volkswagen, on retrouve un modèle qui nous force à conduire avec les deux pieds, et ce n’est probablement pas celui que vous croyiez retrouver. En fait, jusqu’à l’année dernière, les versions de la Golf (GTI et R) proposaient une boîte manuelle. Cette dernière a été sacrifiée, si bien que seule la version GLI de la berline Jetta est maintenant pourvue de ce type de transmission.

Et pour ceux qui l’ignoreraient, il s’agit d’un secret très bien gardé. Cette voiture est très amusante à conduire.

L’avenir ?

Voilà qui complète ce tour d’horizon des boîtes manuelles restantes à travers l’industrie, en espérant ne pas en avoir oublié. Qu’importe, le nombre demeure limité, comme vous venez de le constater. La tendance à la baisse, amorcée il y a une trentaine d’années, s’est poursuivie au point que ce sont environ 25 modèles qui ont conservé cette approche conceptuelle.

Pour ce qui est de l’avenir, on vous mentirait en vous faisant croire que ce type de transmission va effectuer un retour. Cette année, certains véhicules qui la proposent s’en vont à la retraite (BMW Z4 et Toyota GR Supra).

Cependant, on le voit, certains fabricants y tiennent et avec certains véhicules, on ne peut imaginer un autre type d’approche.

Bien sûr, avec l’électrification, la boîte manuelle pourrait éventuellement disparaître, mais nous n’en sommes pas rendus là.

Cela dit, il est temps d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard.