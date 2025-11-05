Oubliez la boîte manuelle avec la nouvelle Honda Prelude

La nouvelle mouture de la Honda Prelude est sur le point de débarquer chez nous. Depuis que le modèle a été annoncé, les amateurs de conduite sportive fantasment, souhaitent et réclament la greffe d’une boîte manuelle à ce bolide.

La nouvelle Prelude ne peut pas recevoir de boîte manuelle

Au Japon, les commandes sont huit fois plus élevées que prévu

La Prelude fait un retour après 25 ans d’absence.

On sait que la voiture sera livrée avec une transmission automatique à variation continue (CVT), mais qu’elle va profiter d’une nouvelle technologie, la fonction S+ Shift. Cette dernière a pour mission d’imiter les passages de rapports afin d’offrir au conducteur une sensation de conduite digne de ce nom.

Nous verrons bien à l’essai du modèle.

N’empêche, les amateurs rêvent toujours. Malheureusement, ils devront faire une croix sur l’image qu’ils ont d’eux en train de piloter cette voiture sur une route sinueuse en jouant des pieds et des mains, car au Salon de la mobilité du Japon qui s’est tenu récemment, un responsable de la compagnie a confirmé que la chose n’était pas prévue, voire possible.

Et la raison est bien simple : une incompatibilité d’une telle boîte avec la configuration hybride du modèle. On le comprend, mais c’est un peu ironique considérant que Honda a déjà proposé une voiture hybride dotée d’une boîte mécanique, soit la CR-Z.

C’était il y a près de 15 ans, toutefois. En gros, la compagnie explique que le rôle de la partie électrique de la configuration mécanique a grandement changé. Il s’agissait d’une aide d’appoint à l’époque alors qu’aujourd’hui, le moteur électrique a pratiquement un rôle partagé avec le moteur à essence de la voiture, ce qui fait que la boîte manuelle ne peut pas être greffée efficacement à cette nouvelle façon de faire.

C’est pourquoi la compagnie a conçu la voiture avec le fameux mode S+ Shift, car elle savait dès le départ qu’elle n’aurait jamais trois pédales… et qu’avec seulement une boîte CVT, son attrait serait moindre auprès des amateurs.

La technologie S+ Shift simule le travail d’une boîte automatique à huit rapports. En désactivant la fonction, les palettes au volant, qui servent à imiter les passages de rapports, se transforment pour contrôler le niveau de freinage régénératif.

Au-delà de tout cela, la compagnie avoue qu’elle ne croit pas que la boîte manuelle aurait été très recherchée avec le modèle.

Il sera intéressant de voir quelle sera la réponse des amateurs chez nous, ainsi que celle de Honda, aussi, car le produit est annoncé comme plus rare et exclusif de ce côté-ci de la planète. Au Japon, les commandes sont huit fois plus élevées qu’anticipées, ce qui a forcé la compagnie à augmenter sa capacité de production.

On ne peut qu’attendre et voir ce qu’il en sera.

Chose certaine, le modèle fait jaser et nous avons hâte de pouvoir vous livrer plus d’impressions à son propos.