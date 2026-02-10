BMW rappelle près de 95 000 véhicules pour risque d’incendie

BMW doit procéder au rappel de près de 95 000 véhicules aux États-Unis et au Canada en raison d’un problème qui peut entraîner un incendie. En fait, le problème se trouve précisément avec le démarreur des modèles visés.

Aux États-Unis, 87 394 modèles sont visés.

Au Canada, on parle de 6958 véhicules rappelés.

La Toyota Supra, la cousine de la BMW Z4, est aussi incluse dans cette campagne.

L’automne dernier, BMW a procédé à deux rappels concernant un problème similaire. Les modèles visés sont les Séries 2 (2023), 3 (2021-2024), 4 et 5 (2021-2023), ainsi que les VUS X3 et X4 (2021-2023), en plus de la sportive Z4 (2021 et 2022). La Toyota Supra (2022), la cousine de la Z4, est aussi rappelée. Notez que dans le cas de ce modèle en particulier, trois exemplaires seulement sont concernés.

Concernant le problème en tant que tel, Transports Canada explique que « sur certains véhicules, le démarreur du moteur pourrait ne pas avoir été fabriqué correctement ». En conséquence, ce dernier pourrait surchauffer, ce qui peut entraîner un incendie. La compagnie explique que « l’usure imprévue d’un composant interne peut empêcher le démarreur de fonctionner correctement, ce qui se manifeste d’abord par une impossibilité de démarrer le moteur, mais le problème le plus préoccupant est la formation de chaleur ».

Évidemment, lorsqu’il est question d’un risque d’incendie, il est toujours recommandé d’éviter de se garer à l’intérieur et près des structures. Transports Canada y va de la recommandation suivante :

« Pour réduire les risques pour la sécurité, BMW recommande de ne pas utiliser la fonction de démarrage à distance et de ne pas laisser le véhicule sans surveillance avec le moteur en marche jusqu’à ce que les réparations à faire dans le cadre du rappel aient été effectuées. BMW doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour remplacer le démarreur du moteur. »

Les lettres aux propriétaires seront envoyées à partir du 24 mars prochain. Bien entendu, la réparation, qui va se résumer au remplacement du démarreur, sera effectuée sans frais pour les propriétaires.