GMC Terrain 2026 : écolo ou pas?

Le GMC Terrain 2026 propose un style robuste, un impressionnant système multimédia et un habitacle confortable. Toutefois, et malgré une refonte en profondeur, se rattraper à la concurrence au lieu de la surpasser n’est peut-être pas suffisant.

Redessinée pour le millésime 2025, cette toute dernière génération du GMC Terrain est arrivée en une seule déclinaison, celle de base nommée Elevation. Les variantes AT4 et Denali ont été ajoutées afin de compléter la gamme du GMC Terrain 2026.

L’Elevation remplace les SLE et SLT, disponibles toutes les deux avec un ensemble Elevation apportant une apparence noircie, devenue désormais une déclinaison. La version AT4 affiche un style plus robuste alors que la Denali s’avère évidemment la plus luxueuse du groupe. Cette nouvelle génération repose sur la même plateforme que sa devancière, mais retravaillée afin d’améliorer la qualité de roulement et le comportement routier du multisegment compact.

Le concurrence du Terrain comprend le Buick Envision, le Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport, le Ford Escape discontinué, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan.

Subjectivement, le Terrain est joli. Certains de ses rivaux affichent une allure plus aventurière seulement en déclinaison hors route, mais une telle apparence figure de série sur le Terrain. L’ensemble Édition noire ajoute davantage de style à la version Elevation, et ce, à peu de frais.

L’habitacle fait une bonne première impression avec un impressionnant duo d’écrans. Le système multimédia est convivial avec de grosses zones de boutons, un bouton physique pour le volume et des commandes à bascule pour régler la climatisation. De plus, le système intègre bien Apple CarPlay et Android Auto, non seulement en étirant au maximum les cartes d’applis de navigation comme Waze, mais en les projetant également sur l’affichage devant le conducteur. On aime bien ça.

Le GMC Terrain 2026 est l’un des multisegments compacts les plus logeables. Les accommodations aux places arrière sont généreuses, surtout à cause du plancher plat qui permet à trois personnes d’y prendre place sans se chamailler pour de l’espace. On aimerait toutefois que l’angle d’inclinaison de ces sièges soit réglable. L’aire de chargement dispose d’un volume de 844 litres avec les dossiers relevés, et de 1 798 litres les sièges rabattus, des chiffres figurant légèrement au-dessus de la moyenne du segment, mais derrière ceux des CR-V, Sportage, Outlander, Forester et RAV4.

Ce qui n’a pas changé dans le nouveau Terrain, c’est le moteur sous le capot. Le quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre est conservé, tout comme sa puissance de 175 chevaux, mais la boîte automatique à neuf rapports a été remplacée par une automatique à variation continue dans les unités à roues motrices avant, permettent un couple de 184 livres-pied, et par une boîte à huit rapports jumelée au rouage intégral, avec un couple de 203 livres-pied. La capacité maximale de remorquage n’a pas changé pour les unités à rouage intégral, s’élevant à 680 kilogrammes ou 1 500 livres, mais celle des variantes à traction a chuté à 363 kg ou 800 livres. Plusieurs concurrents offrent une capacité de 907 ou même de 1 588 kg.

Lors de notre essai du Terrain Denali, nous avons observé une moyenne raisonnable de 8,9 L/100 km. Voici les cotes de consommation officielles :

Déclinaison Ville/route/mixte L/100 km Elevation à roues motrices avant 9,2 / 8,3 / 8,8 Elevation à rouage intégral 9,9 / 8,5 / 9,3 AT4 et Denali à rouage intégral 9,9 / 8,9 / 9,5

Le Terrain avec ses nouvelles boîtes de vitesse est-il moins énergivore qu’avant? En comparaison, le Terrain 2024 à traction affichant une cote mixte de 9,0 L/100 km alors qu’avec le rouage intégral, la cote s’élevait à 9,3 L/100 km. Bref, les changements sont marginaux.

Plusieurs multisegments compacts sont désormais disponibles avec des motorisations hybrides, et même des hybrides rechargeables. L’hybridation figure même de série dans le RAV4 à partir de 2026. Entre-temps, GM n’a pas amélioré l’économie de carburant du Terrain, qui demeure l’un des moins écoénergétiques du segment. Il n’est pas très gourmand, mais ça pourrait être mieux.

La qualité de roulement s’est améliorée dans cette nouvelle génération, mais ce n’est toutefois pas une référence dans son segment. Le bruit sur l’autoroute est bien présent dans l’habitacle, tout comme le bruit de suspension en circulation urbaine, et les roues de 20 pouces optionnelles de la version Denali dégradent le confort de roulement un peu aussi. Il n’est pas plus lourd que ses rivaux, mais le Terrain se conduit comme s’il l’était, avec une direction plus engourdie. C’est comme piloter un utilitaire intermédiaire au lieu d’un modèle compact. En comparaison, le CR-V se conduit avec la légèreté d’un sous-compact.

La version Elevation est peut-être celle de base, mais elle est quand même bien équipée. Elle inclut notamment les jantes en alliage de 17 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, l’instrumentation numérique de 11 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 15 pouces avec interface Google built-in, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la chaîne audio à six haut-parleurs, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence avec détection de piétons, la surveillance des angles morts avec assistance à la direction, l’avertissement et la prévention de sortie de voie, le sonar de recul et l’alerte latérale de cyclistes.

La peinture bicolore, le toit ouvrant panoramique et l’ensemble décor Édition noire avec roues de 19 pouces sont disponibles en option sur l’Elevation, tout comme l’ensemble Haut de gamme englobant des roues de 19 pouces, un revêtement des sièges en similicuir CoreTec, un siège du conducteur à huit réglages électriques, un climatiseur automatique à deux zones, un hayon électrique à mains libres, des essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie, un dégivrage des essuie-glaces, un ouvre-porte de garage, une recharge de téléphones par induction et des longerons de toit. L’ensemble Commodité III ajoute aussi un siège du passager avant à huit réglages électriques, des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés et une mémoire de position pour le conducteur. L’ensemble Technologie II comprend la lecture des panneaux routiers, l’alerte de piétons à l’arrière, le système de caméras à vue périphérique, le rétroviseur à caméra arrière et les antibrouillards à DEL.

Le Terrain AT4 inclut les caractéristiques de l’ensemble Haut de gamme de l’Elevation, de même que des jantes uniques de 17 pouces, des pneus tout-terrain, une plaque de protection à l’avant, une suspension réglée pour le hors route, un attelage de remorque, des antibrouillards à DEL et des sièges recouverts de tissu et de CoreTec. Le toit panoramique, l’ensemble Technologie II et l’ensemble Commodité III sont disponibles en option également. Entre-temps, la version Denali comprend le contenu de tous les groupes d’options et le toit ouvrant, ainsi que des garnitures chromées, des sièges en cuir perforé et ce que GMC appelle une suspension à calibrage haut de gamme. Des roues de 20 pouces sont livrables.

Le GMC Terrain 2026 est offert entre 38 998 $ et 57 283 $. Cela inclut les frais de transport et de préparation de 2 300 $, la taxe du climatiseur de 100 $, les frais de concessionnaire de 699 $ et toutes les options installées à l’usine.

Contrairement à d’autres utilitaires compacts obligeant les acheteurs à choisir les déclinaisons plus chères pour obtenir des caractéristiques de confort et de commodité, comme des sièges ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière, par exemple, elles sont disponibles dans l’Elevation de base pour quelques milliers de dollars supplémentaires. Bref, on peut se retrouver avec un Terrain très bien équipé pour environ 46 000 $. Veut-on des sièges arrière chauffants dans un CR-V ou dans un RAV4? Ça sera 52 k$ et 55 k$, s’il vous plaît.

La version Elevation s’avère donc drôlement intéressante, mais la version AT4 n’est pas plus reluisante. Son design est à peine plus affranchi, et ses capacités hors route supplémentaires se limitent à des pneus à crampons et une plaque de protection. On ne pourra suivre la cadence des Bronco Sport et Compass dans les chemins accidentés, bien que la quasi-totalité des propriétaires d’utilitaires compacts n’ait rien à faire de ce potentiel de toute façon. Simplement dite, la version AT4 affiche une apparence robuste sans les habiletés, comme plusieurs autres modèles dans le segment, d’ailleurs. La version Denali est plus luxueuse, mais pas tant que ça, et dans le Terrain, on ne retrouve pas de système audio haut de gamme pour les mélomanes, même en option.

Si l’expérience multimédia figure au sommet de nos critères d’achat, le GMC Terrain 2026 mérite qu’on s’y attarde. Il possède l’un des habitacles les plus sophistiqués, mais tout de même ergonomiques, du segment. Il est aussi logeable, polyvalent et confortable.

En revanche, quelques défauts que l’on s’attendait à voir disparaître dans cette nouvelle génération n’ont pas été adressés, comme la consommation d’essence, l’insonorisation plus poussée de la cabine, et l’agrément de conduite. Le Terrain n’est pas ennuyant ni difficile à piloter, et fait un excellent travail en tant que véhicule familial, mais ce n’est pas le meilleur choix en ce moment dans sa catégorie, surtout concernant l’aspect écologique.

GMC Terrain 2026 1 de 29