2025 Kia EV9 vs. 2025 Volkswagen ID.Buzz : la bataille des VE 6+ places

– La Kia EV9 est dotée d’une grande autonomie et d’une technologie avancée à un prix compétitif.

– La Volkswagen ID.Buzz combine un style rétro emblématique avec des caractéristiques modernes et des performances électriques décentes.

– La Toyota Sienna offre une efficacité hybride et un prix abordable, ce qui en fait une alternative solide pour les familles nombreuses.

L’année modèle 2025 s’ouvre aux VE familiaux de taille moyenne. La Kia EV9 a été la première et pratiquement la seule sur la ligne de départ. Et compte tenu du nombre de véhicules en circulation aujourd’hui, elle a une longueur d’avance. L’arrivée au compte-gouttes des modèles Rivian R1S offre une alternative aux acheteurs, mais à des prix débutant à plus de 110 000 $, c’est une autre paire de manches.

La Volkswagen ID.Buzz 2025 est (ou était ?) l’alternative à l’EV9. Très attendue (depuis plus de 20 ans !), l’ID.Buzz promet une combinaison inégalée de style et de polyvalence. Nous savions depuis longtemps qu’il allait arriver et maintenant, nous avons enfin reçu les spécifications et les prix de Volkswagen Canada.

Dans cette comparaison, nous examinerons ces véhicules en termes de prix, d’autonomie, de puissance, de technologie et de caractéristiques, et nous inclurons une brève note sur la Toyota Sienna en tant que solution de rechange efficace et abordable.

Prix et incitations

– Kia EV9 : Le Kia EV9 2025 commence à 59 995 $ pour le modèle de base à propulsion, tandis que la version Land à traction intégrale est proposée à 64 995 $. Le modèle de pointe GT-Line est proposé à partir de 78 995 $. Selon la province, l’EV9 est éligible aux incitations fédérales et provinciales pour les VE, dans un cas, jusqu’à 12 000 $ de réduction après impôts.

– Volkswagen ID.Buzz : La Volkswagen ID.Buzz 2025 commence à 77 495 $ pour le modèle RWD Première édition, avec la version AWD Première édition à partir de 82 995 $. Les incitations fédérales et provinciales ne s’appliquent pas.

Autonomie, puissance et recharge

– Kia EV9 : L’EV9 offre une autonomie de 451 km pour le modèle à traction intégrale et de 489 km pour la version à propulsion. Le modèle Light de base est équipé d’une batterie de 76,1 kWh (370 km d’autonomie) tandis que toutes les autres versions sont équipées d’une batterie de 99,8 kWh. Les versions à traction avant développent jusqu’à 215 ch et 258 lb-pi de couple. Les versions à deux moteurs développent une puissance de 379 ch et un couple de 516 lb-pi.

L’architecture de l’EV9 permet une charge rapide de 800 V / 350 kW, ce qui signifie qu’un état de charge de 10 à 80 % est atteint en 20 minutes environ.

– Volkswagen ID.Buzz : Le modèle ID.Buzz RWD est équipé d’une batterie de 91 kWh et fournit 282 ch et 406 lb-pi de couple, avec une autonomie de 377 km. La version AWD augmente la puissance à 335 ch et environ 400 lb-pi de couple, avec une autonomie légèrement réduite à 373 km.

D’après les informations disponibles, la capacité de charge rapide ID.Buzz atteint un maximum d’environ 200 kW, ce qui signifie qu’une charge de 10 à 80 % nécessite un peu moins de 30 minutes.

Technologie et infodivertissement

– Kia EV9 : La EV9 est équipée d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces et d’un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, intégrés dans un seul écran légèrement incurvé. Il prend en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et est livré avec un socle de recharge sans fil. Les systèmes avancés d’aide à la conduite comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts.

– Volkswagen ID.Buzz : L’ID.Buzz offre un écran d’infodivertissement légèrement plus grand de 12,9 pouces associé à un cockpit numérique de 5,3 pouces. Il comprend également le chargement sans fil des téléphones et l’App-Connect sans fil. La suite IQ.DRIVE de Volkswagen offre une conduite semi-automatisée avec des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au changement de voie et le stationnement à mémoire, ce qui renforce l’avance technologique du véhicule.

Caractéristiques générales

– Kia EV9 : L’EV9 offre un intérieur spacieux à trois rangées avec des fauteuils capitaines en2e rangée en option, offrant un confort à tous les passagers. Les principales caractéristiques disponibles comprennent un toit ouvrant panoramique, un système audio haut de gamme et des sièges ventilés à l’avant et à la deuxième rangée. L’EV9 comprend également de nombreux équipements de sécurité tels que des capteurs de stationnement avant et arrière, une caméra à 360 degrés et un système de freinage d’urgence.

– Volkswagen ID.Buz : L’ID.Buzz incorpore des éléments de design rétro avec des commodités modernes, notamment deux portes arrière coulissantes à commande électrique et un hayon arrière à commande électrique pour faciliter l’accès à la troisième rangée de sièges. Son intérieur personnalisable offre différentes combinaisons de couleurs pour répondre aux préférences personnelles. Les caractéristiques comprennent un affichage tête haute, des sièges chauffants et un toit ouvrant panoramique électrochrome en option. Les modèles Première édition sont dotés de série d’équipements haut de gamme tels que des sièges avant ventilés, un système audio harman/kardon à 14 haut-parleurs et une console centrale amovible.

La Kia EV9 et la Volkswagen ID.Buzz sont toutes deux des concurrentes de taille sur le marché des véhicules électriques de taille moyenne, mais elles ne sont pas égales. L’EV9 est légèrement plus abordable, avec une plus grande autonomie et plus de puissance dans certaines configurations, tandis que l’ID.Buzz combine un design emblématique avec des caractéristiques modernes pour une expérience de conduite attrayante. En bref, en tant que VE, la VW donne l’impression d’être déjà en retard d’une génération. Dans cette optique, la structure de prix de l’ID-Buzz semble déconnectée de la concurrence actuelle. Il faut dire que les versions de lancement de la Première édition sont livrées avec de nombreux équipements qui seront probablement exclus des versions plus basiques dans un futur proche, comme celles déjà proposées aux États-Unis.

Envie d’une réelle efficacité et d’un prix « presque » abordable ? Entrez dans la Toyota Sienna

En alternative à ces options tout électriques, la Toyota Sienna hybride est un choix très efficace et beaucoup plus abordable (versions inférieures) pour ceux qui préfèrent un groupe motopropulseur hybride. La Toyota Sienna 2024 offre une économie de carburant impressionnante avec une consommation combinée de seulement 6,5 L/100 km. Le prix de départ est de 44 950 $, ce qui en fait une option économique par rapport à l’EV9 et à l’ID.Buzz. En outre, la Sienna est disponible avec la traction intégrale à partir de 46 750 $. Quel que soit le nombre de moteurs, elle offre un intérieur incroyablement spacieux et bien pensé pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, ce qui répond aux besoins des familles nombreuses qui recherchent la praticité sans compromettre l’efficacité.

En résumé, la Kia EV9 devance la VW ID.Buzz à bien des égards, notamment en termes d’autonomie, de puissance et de prix. Nous sommes convaincus que la nostalgie jouera un rôle important dans l’écoulement des premiers lots de Buzz au Canada, mais le fait qu’il s’agisse d’un produit très spécialisé et coûteux pourrait bloquer les livraisons plus tôt que prévu.

Deux dernières choses :

1— Nous avons un faible pour le vert Mahi bicolore. Configuré avec la traction intégrale et le toit panoramique électrochrome, notre ID.Buzz se détaille à un prix exorbitant de 86 495 $…

2— Nous sommes actuellement en train de tester à long terme une EV9 Land AWD de 2024 et nous l’aimons, et ne l’aimons pas… Surveillez cet espace pour en savoir plus.