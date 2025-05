Comparaison entre le Toyota Tacoma 2025 et le Tacoma 2020 : Qu’est-ce qui a changé ?

Le Toyota Tacoma est depuis longtemps l’un des camions intermédiaires les plus fiables et populaires au Canada, reconnu pour sa robustesse et ses compétences hors route. Avec l’arrivée de la toute nouvelle 4e génération en 2024, ceux qui envisagent un modèle usagé de 2020 ou de fin de troisième génération, ou encore un surclassement, ont désormais beaucoup à comparer. Voici un aperçu des principales différences en matière de motorisation, d’équipement, de capacité, de dimensions et de technologies.

Motorisation : Turbo vs V6 atmosphérique

Le changement majeur sous le capot est l’abandon du V6 3,5 L de 2020 au profit d’un 4 cylindres turbo de 2,4 L plus moderne et plus efficace. En version de base (i-FORCE), ce moteur développe toujours 278 chevaux, mais le couple grimpe à 317 lb-pi avec la boîte automatique. Une boîte manuelle à 6 rapports demeure offerte avec une puissance légèrement réduite. Le véritable bond de performance vient de la version hybride i-FORCE MAX, avec 326 chevaux et 465 lb-pi de couple — de loin supérieur à tout ce qu’un Tacoma n’ait jamais proposé depuis son lancement en 1995.

À titre de comparaison, le V6 de 2020 offrait 265 lb-pi de couple et manquait de vigueur à bas régime, contrairement au moteur turbo. Bien que la fiabilité à long terme du nouveau groupe motopropulseur reste à confirmer, le modèle 2025 promet une meilleure performance et une efficacité accrue.

Côté consommation, malgré la réduction de cylindrée, la différence est minime : 12,4/10,2/11,8 L/100 km (ville/route/combiné) contre 12,7/10,6/11,7 pour le V6.

Châssis et tenue de route

Un autre changement majeur se trouve dans la suspension. Le Tacoma 2020 utilisait une suspension arrière à lames, robuste, mais rigide. Le modèle 2025 adopte plutôt une suspension à ressorts hélicoïdaux multibras, qui améliore le confort sans nuire aux capacités hors route.

Les versions TRD Off-Road reçoivent maintenant des amortisseurs Bilstein à réservoirs externes (remplaçant les amortisseurs FOX), ainsi qu’une barre stabilisatrice déconnectable et une articulation améliorée pour une performance hors route optimisée.

Dimensions

Les deux camions conservent des formats similaires (cabine Double avec caisse de 5 ou 6 pieds), mais le Tacoma 2025 est un peu plus large et plus haut, avec une meilleure garde au sol et de meilleurs angles d’approche.

Dimension Tacoma 2020 Tacoma 2025 Longueur (caisse longue) 225,5 po 226,2 po Largeur 75,2 po 77,9 po Hauteur 70,6–71,6 po 73,8–74,7 po Empattement 140,6 po 145,1 po Garde au sol (TRD Off-Road) 9,4 po 11,5 po Angles approche/départ 32,1°/23,5° 33,8°/26,6°

Capacité

Le Tacoma 2025 améliore sa capacité de charge utile, tout en maintenant une capacité de remorquage comparable. L’hybride offre un couple de remorquage impressionnant, bien que la capacité maximale ne change guère.

Spécification Tacoma 2020 Tacoma 2025 Capacité de remorquage max. 6 500 lb 6 400 lb Charge utile max. 1 500 lb 1 705 lb Capacité du réservoir 79 L 69 L

Équipement et technologies

Les deux versions offrent le système Toyota Safety Sense, mais la version 2025 propose la suite 3.0, qui ajoute un régulateur adaptatif plus fluide, l’assistance au centrage dans la voie et une meilleure détection d’objets.

La technologie embarquée fait aussi un bond : d’un écran de 7 po avec Apple CarPlay et Android Auto en 2020, on passe à des écrans allant jusqu’à 14 po, avec mises à jour logicielles à distance et affichage numérique personnalisable.

Les matériaux intérieurs ont été rehaussés, et les versions hybrides incluent le démarrage à bouton-poussoir, un tableau de bord numérique, et davantage de commodités.

Conclusion

Le Tacoma 2020 demeure un choix fiable pour ceux qui veulent un camion simple, éprouvé et doté d’un V6 classique. Toutefois, le Tacoma 2025 fait progresser la gamme dans des aspects clés : performance, confort, technologie et sécurité.

Cela dit, le prix de base a grimpé. En 2020, un Tacoma SR de base coûtait 37 450 $. Aujourd’hui, un SR5 4×4 cabine double automatique débute à 48 320 $ — une hausse de 22,5 %. La bonne nouvelle, c’est que le Tacoma conserve une excellente valeur de revente, et la 4e génération devrait suivre cette tendance… si la fiabilité des nouveaux moteurs se confirme.