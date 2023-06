Essai routier Toyota Sienna XSE AWD 2023 : L’amie de la famille

Points forts Toyota Sienna 2023 :

– Elle offre de l’espace, de la fonctionnalité et de la sécurité dans un seul et même ensemble.

– Avec sa motorisation hybride et sa transmission intégrale, la Sienna est à l’épreuve de toutes les saisons et très économe en carburant.

– Elle est aussi très belle, du moins, c’est mon opinion.

Points faibles Toyota Sienna 2023 :

– Peu importe à quel point vous ou moi en voulons une, nous serons environ 2,5 ans plus vieux lorsque nous en prendrons livraison.

J’en ai déjà parlé récemment : Toyota est sur la bonne voie avec ses véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Bien qu’elle ait tardé ou tarde à rejoindre le mouvement des VE, sa gamme actuelle de produits démontre que les consommateurs qui ne sont pas encore prêts pour un VE veulent quand même des véhicules électrifiés. La demande étant ridiculement supérieure à la disponibilité, je me permets de vous présenter l’utilitaire impossible à acheter : La Toyota Sienna 2023.

Les monospaces et la Sienna font la loi

Arrêtez-moi si vous avez déjà lu cela, mais les minifourgonnettes règnent en maîtres. De plus, les VUS sont une tentative ratée de rendre les véhicules utilitaires cool. Encore une fois, ne prétendons pas que les minifourgonnettes ne sont pas des VUS, car ils sont aussi sportifs que la plupart d’entre eux, mais bien plus utilitaires que n’importe lequel d’entre eux. D’accord, faisons un compromis, comme le font tous les acheteurs de VUS, et appelons les minifourgonnettes des véhicules utilitaires supérieurs…

Supérieurs parce que les minifourgonnettes en font plus pour le même prix ou moins que tous les VUS « traditionnels » de moins de 200 000 $. Par exemple, la Sienna, et la Honda Odyssey pour être juste, ont des portes coulissantes électriques de série, qui sont aussi disponibles sur la Chrysler Pacifica et la Kia Carnival. Presque tous les VUS, à l’exception d’une Rolls-Royce Cullinan, vous obligeront à ouvrir vos propres portes… Pathétique selon moi… Et si vous aimez vous vanter des retards de livraison, car vous avez fait une demande spéciale, commandez une Cullinan maintenant et vous l’obtiendrez dans environ un an. Votre Sienna prendra environ 2,5 fois plus de temps. Ha !

Plus sérieusement, je sais que les minifourgonnettes ont mauvaise presse, mais c’est uniquement parce qu’ils sont si doués — on se moque toujours des bolés. Pourtant, ces derniers réussissent généralement mieux dans la vie que les autres, en l’occurrence les VUS. La vie est compliquée, pleine de défis, et si vous avez une famille, pourquoi ne pas vous aider vous-même ?

BEAUCOUP D’ESACE

La Toyota Sienna 2023 peut facilement accueillir sept ou huit passagers et, même avec la troisième rangée en place, elle offre un volume de coffre impressionnant de 949 litres — plus que de nombreux VUS compacts et intermédiaires. Vous n’avez que deux enfants ? Peut-être trois ? Avec la troisième rangée bien rangée dans le plancher, contrairement au nouveau Sequoia, un espace de rangement utilisable de 2 129 litres (soit plus de 71 % du volume intérieur total d’un Nissan Rogue) s’ouvre à vous.

Au sujet de rangement et de facilité sa vie, la Sienna offre une série quasi infinie d’espaces pour ranger des objets comme une boîte à mouchoirs, des téléphones, des clés, des lingettes, des sacs, des sacs à main, et ce, rien qu’à la première rangée. L’espace est clairement ample à la deuxième rangée, surtout avec les sièges de deuxième rangée à long coulissement de la XSE testée, mais il faut dire que la troisième rangée est aussi conviviale. Deux adultes, et je l’ai fait, peuvent s’asseoir à l’arrière pendant plusieurs heures — essayez cela dans presque n’importe quel VUS intermédiaire à trois rangées. J’enverrai des fleurs à votre chambre après votre opération de la colonne vertébrale.

Les besoins en matière d’infodivertissement sont pris en charge par l’écran tactile de 9 pouces offert de série avec Apple CarPlay et Android Auto. Les caractéristiques incluses couvrent tous les besoins, cependant, pour combiner la traction intégrale, le réglage lombaire électrique pour le siège du conducteur et un hayon électrique, il faut choisir la XSE. À un peu moins de 50 000 $, c’est la Sienna parfaite, à une exception près.

Hybride sportive

Toutes les versions de la Toyota Sienna 2023 sont propulsées par un moteur atmosphérique 4 cylindres Atkinson de 2,5 litres qui développe 245 chevaux, avec ou sans le moteur électrique arrière, jumelé à une transmission eCVT. Bref, la puissance est bonne, le rendement énergétique est inégalé. Même avec moi à la barre, 7 L/100 km sera une moyenne facilement atteignable.

La XSE est équipée d’une suspension sport et c’est la seule version à le faire. Le règlement de la suspension de série est suffisamment confortable et souple pour toutes les routes et toutes les aventures. La façon la plus simple de décrire ce qu’est une « suspension sport » est de dire que les amortisseurs et les ressorts sont moins indulgents. L’avantage est que la tenue de route, oui la tenue de route, est plus précise, mais en fin de compte, il s’agit d’une « amélioration » inutile à mon avis. En revanche, une édition Woodland avec une garde au sol plus importante, comme celle proposée aux États-Unis, serait la bienvenue.

Dans l’ensemble, la conduite de la Sienna 2023 est gratifiante dans la mesure où rien ni personne n’est laissé de côté, tout en consommant très peu de carburant. Oh, et comme toujours, réglez le mode de conduite sur ECO et la transmission devient très supportable.

C’est le meilleur véhicule utilitaire

Ai-je besoin d’en dire plus ? Non, je n’en ai pas besoin. Mais, pour être clair, le Kia Carnival, le Chrysler Pacifica et Grand Caravan, et le Honda Odyssey sont tous d’excellents véhicules de transport de personnes et d’objets. La Toyota est tout simplement la meilleure du lot.