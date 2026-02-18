Ford donne plus de détails sur sa camionnette électrique à « 30 000$ US »

Ford annonce revoir complètement la manière dont il pense un véhicule avec la conception de sa future camionnette électrique à 30 000$ US. Le constructeur dévoile quelques éléments pour optimiser le produit.

Le système électrique sera à 48V

L’optimisation de l’aérodynamique permet un gain d’autonomie d’environ 80 km

La technique d’assemblage s’inspire des avancées de Tesla en la matière

Selon Mike Colias, tel qu’il l’a écrit dans son livre « InEVitable, Inside the Messy, Unstoppable Transition to Electric Vehicles », Jim Farley, le président-directeur général de Ford n’était pas du tout content lors du lancement du Ford Mustang Mach-E. Plus particulièrement quand il a découvert que le Mach-E était 70 livres plus lourds que le Tesla Model Y, qu’il avait 40% plus d’attaches et faisceaux de câbles et surtout qu’il était nettement moins efficace en matière de consommation énergétique.

L’électrique 2.0 de Ford

Avec le nouveau plan 2.0 de l’électrification chez Ford, cette fois, tous les participants au programme doivent redoubler d’efforts pour optimiser le rendement général du véhicule. Que ce soit les ingénieurs ou les designers, tous doivent mettre l’épaule à la roue pour que cette nouvelle camionnette compacte électrique atteigne ses objectifs : être plus efficace, moins complexe, moins énergivore et surtout en gardant en tête un prix de base d’environ 30 000$ US soit environ 40 000-41 000 $CAD.

Réduire le poids

Pour ce faire, la structure même du véhicule s’inspirera de l’approche de Tesla avec le Model Y. Il y aura bien la batterie, mais seulement deux autres sections, une à l’avant et une autre à l’arrière, qui se rejoindront à un moment précis pour faciliter le processus d’assemblage. À deux principales sections, on réduit le passablement le nombre et la complexité si l’on compare au Maverick qui lui a 146 composants structurels. Pour l’entreprise qui a inventé la chaine de montage automobile, c’est une révolution.

La réduction de tout est aussi primordiale à titre d’exemple, on verra des pièces plus grosses, mais qui regroupent ce qui était autrefois un amalgame de petites pièces. À titre d’exemple Ford soutient que l’on retranchera l’équivalent de 1,2 kilomètre de câblage, soit environ 22 livres de masse en moins si l’on compare au Mach-E.

On sait aussi que les composants électroniques ajoutent énormément de poids à un véhicule. BMW s’est fait pionnier en la matière avec la conception Neue Klasse qui compte seulement 4 ordinateurs contre plusieurs dizaines avec un véhicule « traditionnel ».

Ford ira dans le même sens puisque l’on introduira seulement 5 unités de contrôle appelé « Energy Management Unit box » pour la gestion complète du véhicule. C’est une réduction significative par rapport à la trentaine que l’on voit dans des systèmes d’opération d’ancienne génération.

Dans cette même foulée, Ford conceptualise au complet son architecture électrique qui utilisera un système moderne de 48 V. Avec cette approche, Ford soutient que l’efficacité de la gestion électrique en matière de recharge et gestion de la batterie sera beaucoup plus efficace que les systèmes actuels utilisés par Ford.

L’aérodynamique plus poussée

Parler d’aérodynamique est toujours assez facile, mais dans le cas d’une camionnette, ce n’est pas toujours évident, surtout à cause de la configuration de la caisse. Avec ce nouveau véhicule, Ford va jouer dans les détails comme des rétroviseurs 20% plus petits que ceux du Maverick. Juste avec cela, Ford soutient « gagner » 2,4 kilomètres d’autonomie.

Sous le véhicule, les mouvements de l’air sont très étudiés. On veut rediriger l’air autour des puits de roue, ce qui permettra de récupérer un peu plus de 7 kilomètres d’autonomie. Ce qui risque d’être le plus étonnant en matière de design est l’aménagement du prolongement de la cabine le long de la caisse. Il faudra voir le résultat, mais on parle d’une configuration en goutte d’eau. Ford soutient avoir fait appel à des spécialistes de l’aérodynamisme qui viennent directement de la course automobile, plus précisément la F1.

Selon les avancées de Ford, simplement en travaillant intensivement la carrosserie, c’est environ 80 kilomètres d’autonomie de plus qui pourraient être gagnés. De ce fait, le constructeur soutient que ce sera la camionnette la plus aérodynamique sur le marché. Saleem Merkt, le responsable de l’aérodynamique du projet résume bien le travail fait par son équipe : « Vous ne verrez peut-être pas l’air que nous avons géré, mais vous sentirez certainement la différence dans le trajet ».

Démocratiser l’électrification

Les visées de ce projet sont très importantes, car on vise une vaste démocratisation de l’électrification et à grande échelle. C’est ce que soutient Alan Clarke, directeur exécutif du développement des véhicules électriques avancés : « Notre quête est de démocratiser à terme les véhicules électriques ». « L’introduction de ces détails est un élément clé de la façon dont l’équipe a pu montrer de manière vraiment tangible à chaque ingénieur, à chaque concepteur de produit, comment ils impactent le client et le coût du véhicule au quotidien pendant qu’ils font leur travail. »