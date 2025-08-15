Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 2025 vs Ford Bronco Outer Banks Sasquatch 2025 : Muscles modernes et robustesse, électrifiés ou non, avec une vraie crédibilité hors route

Deux légendes du hors route – l’une électrifiée, l’autre empreinte de nostalgie – mais une seule mérite une place dans mon entrée.

Le Jeep Wrangler 4xe combine vraies aptitudes hors route, motorisation hybride et convivialité au quotidien.

Le Bronco mise sur le style rétro et les performances en sentier, mais cède des points en raffinement.

Pour le couple, la technologie et les compétences tout-terrain à meilleur prix, mon choix va au Wrangler 4xe.

Depuis quelques années, Jeep et Ford misent fortement sur leur héritage et leur réputation d’aventuriers. Fort heureusement, ils le font chacun à leur façon. Le Jeep Wrangler, désormais dans sa quatrième année au Canada avec la technologie 4xe, demeure l’un des rares hybrides rechargeables réellement pertinents dans la vraie vie. De son côté, le Bronco, peu importe l’édition Heritage, Sasquatch ou autre, affiche fièrement ses influences rétro. Tous deux ont des capacités sérieuses en sentier, mais un seul mérite votre argent.

Prix et spécifications en bref

Jeep Wrangler 4xe

Basé sur le Wrangler à quatre portes, le 4xe est propulsé par un 4 cylindres turbo 2,0 L jumelé à deux moteurs électriques, pour une puissance combinée de 375 ch et un couple impressionnant de 470 lb-pi. L’autonomie électrique est d’environ 35 km. La consommation combinée annoncée au Canada est de 11,7 L/100 km, mais j’ai observé des moyennes moitié moindres en maximisant l’usage de l’autonomie EV grâce aux modes de conduite et en le rechargeant systématiquement à la maison.

Le prix débute à 62 290 $, frais inclus. Le modèle Willys à l’essai commence à un peu plus de 65 000 $, auquel s’ajoute le groupe Willys ’41 (peinture unique, roues peintes assorties, commutateurs auxiliaires, rapport de pont 4.10), à 5 200 $. S’ajoutent les groupes Commodité, Sécurité et Technologie, un toit couleur carrosserie et quelques autres options. Total : près de 85 000 $.

Ford Bronco 4 portes

Le prix de base est de 53 760 $. Il faut ajouter environ 10 000 $ pour passer à la version Outer Banks, toujours animée par un 4 cylindres turbo de 2,3 L développant 300 ch. Le modèle essayé est équipé du V6 EcoBoost de 2,7 L optionnel (330 ch/415 lb-pi), avec une cote de 13,2 L/100 km. En conditions réelles, j’ai obtenu 14 L/100 km, ce qui semble être le mieux qu’on puisse espérer dans cette configuration.

Le groupe Sasquatch (9 280 $) ajoute une transmission intégrale avancée, des jantes de 17 po gris carbone chaussées de pneus de 35 po, un différentiel final de 4,7 avec blocage électronique des différentiels avant et arrière, d’énormes élargisseurs d’ailes, un toit rigide peint, etc. Total : autour de 82 000 $.

Design et personnalité : chic baroudeur ou muscle technologique ?

Le Bronco Sasquatch flirte avec le style extrême du Raptor. Sa calandre reste fidèle au design Bronco, mais les ailes massives, les marchepieds et les pneus géants parlent d’eux-mêmes. Sa carrosserie couleur sable et son toit assorti annoncent d’emblée la couleur : il n’a peur de rien. L’habitacle marie habilement espace, fonctionnalité et nostalgie, avec un écran tactile de 12 po et un tableau numérique tout aussi vaste.

Le Wrangler 4xe Willys propose un visuel plus sobre, mais tout aussi réussi. On retrouve les charnières de portes classiques et les panneaux de toit amovibles, avec des touches EV discrètes : coutures bleues, logos distinctifs et port de recharge à gauche, près du pare-brise. L’édition Willys ’41 évoque le passé militaire avec sa peinture olive, ses autocollants d’époque et ses sièges en tissu Heritage beige. L’écran central de 12,3 po, les pare-chocs en acier et les pneus tout-terrain de 33 po complètent le tout. Moins tape-à-l’œil, mais tout aussi évocateur.

Entre les adeptes, il serait difficile de trancher sur la beauté. Le Bronco gagne peut-être grâce à ses pneus énormes, mais un Wrangler reste un Wrangler, et ça, c’est intemporel.

Performance et aptitudes hors route : électrifié ou carburant pur ?

Hors route, ce sont deux bêtes. Mais ils n’ont aucun mal non plus à dominer les stationnements de centres commerciaux…

Le Bronco avec le groupe Sasquatch offre 11,5 po de garde au sol et peut traverser des eaux de 33,5 po. Son système Trail Turn Assist lui permet de pivoter en serrant les freins d’une roue arrière. Sa suspension HOSS 2.0 avec amortisseurs longue course procure une articulation hors pair. Le moteur V6 de 330 ch et la boîte automatique à 10 rapports complètent l’ensemble.

Le Wrangler 4xe, malgré sa vocation VEHR, livre une expérience tout-terrain électrisante. Son couple équivaut à celui du Wrangler 392, ce qui le rend tout aussi à l’aise sur autoroute qu’en montée abrupte. Son mode EV permet des déplacements silencieux, tandis que le mode E Save préserve l’autonomie électrique pour plus tard. Il propose aussi un freinage régénératif réglable. Équipé du système Selec-Trac, du différentiel Dana M220, de pneus de 33 po, d’une garde au sol de 10,8 po et d’une capacité de passage à gué de 31,5 po, il ne recule devant rien.

Sur la route, le Bronco étonne par sa stabilité, mais ses pneus bruyants et sa direction floue peuvent fatiguer. Le Wrangler 4xe impressionne par ses accélérations (0–100 km/h en ±6 s) et son agrément général. Son système hybride est tout simplement plus polyvalent.

Verdict : où va mon argent ?

Si je devais dépenser mon propre argent, je choisirais le Jeep Wrangler 4xe Rubicon ou Willys ’41, sans hésiter. Voici pourquoi :

Une performance qui bonifie l’expérience hors route : couple électrique instantané, 375 ch, flexibilité hybride. Fiabilité : bien que les deux ne soient pas sans reproches, j’ai un peu plus confiance en Jeep. L’héritage Jeep : le Bronco est une icône, mais le Wrangler véhicule un charme et une image plus “authentiques”.

En résumé, le Wrangler 4xe vous offre compétences, caractère et technologie, et ce, à un prix d’entrée inférieur. Un Bronco équivalent au Wrangler 4xe Sport S à 62 290 $ (comme un Big Bend automatique) coûte environ 57 250 $. Et au Québec, le 4xe est admissible à un rabais provincial. Si le programme fédéral iZEV revient comme promis, l’écart fond encore plus.

C’est l’un des rares hybrides rechargeables qui a vraiment du sens. Le Bronco est cool, mais le Wrangler 4xe est plus futé. Et si j’avais le budget ? C’est lui que je sortirais du concessionnaire