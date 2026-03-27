Voyage dans le temps : 10 modèles marquants pour les 40 ans d’Acura

À la fin des années 80, les plus importants constructeurs japonais travaillaient à développer une division de luxe. Si, aujourd’hui, Lexus est celle qui s’est le mieux implantée sur le marché, il ne faudrait pas oublier que c’est Acura qui s’est pointée en premier.

Concrètement, c’est le 27 mars 1986 que la marque a fait ses débuts en présentant ses premiers modèles. Ces derniers se sont pointés sur le marché en tant que véhicules 1987 au Canada. D’ailleurs, la première apparition de modèles Acura au Salon de l’auto de Montréal a eu lieu en janvier 1987, avec deux modèles qui ont marqué l’histoire de la marque.

D’ailleurs, permettons-nous un petit retour en arrière pour examiner 10 modèles qui ont marqué les 40 premières années de la marque de luxe de Honda en sol canadien.

1 — Acura Legend (1987–1995)

La Legend a été présentée comme le modèle phare de la marque, celle par laquelle le luxe à la japonaise allait être redéfini. Animée par un moteur V6 de 2,5, puis 3,2 litres à compter de 1991, elle s’est imposée d’emblée face aux voitures européennes grâce à sa fiabilité, sa technologie et son prix concurrentiel. Notez que la version coupée a profité plus rapidement d’un V6 de 2,7 litres un peu plus performant. La Legend, grâce à sa rentrée réussie, a permis à la marque de poursuivre sa route.

2 — Acura Integra (1987–2001)

L’autre modèle, accessible dès le lancement de la marque, était l’Integra. Cette voiture avait également marqué les esprits à l’époque, surtout auprès des plus jeunes, dont votre humble serviteur, qui se souvient de l’avoir admirée et d’en avoir rêvé après sa visite au Salon de l’auto de 1987. Livrable en version berline ou coupé, l’Integra était propulsée par des moteurs 4-cylindres plus vifs. Dès le départ, elle a séduit une clientèle plus jeune et a contribué massivement au volume des ventes canadiennes de la marque pendant près de 15 ans. Aujourd’hui, la première Integra est devenue mythique et son prix ne cesse de grimper sur le marché de la voiture de collection. Le défi, c’est d’en trouver une originale et en bonne condition.

Le modèle sera remplacé par la RSX en 2002.

3 — Acura Vigor (1992–1994)

La Vigor est le modèle oublié de l’histoire d’Acura. Elle a fait parler d’elle à ses débuts, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Cette berline intermédiaire avait pour rôle de venir se positionner entre l’Integra et la Legend. Elle se distinguait avec un moteur 5-cylindres en ligne de 2,5 litres, monté longitudinalement, une configuration rarissime pour un modèle à traction. Sa puissance était correcte pour l’époque, soit 176 chevaux. Son équilibre des masses (60/40) lui conférait une tenue de route intéressante. Le hic, c’est qu’elle était dispendieuse et que ses places arrière étaient davantage celles d’une voiture compacte. Elle avait aussi la réputation d’être coûteuse à entretien. Trois années plus tard, elle partait sans tambour ni trompette.

4. Acura NSX (1991–2005 et 2017–2022)

Voilà la pièce de résistance de l’histoire de la compagnie. Première super voiture de grande série utilisant une structure monocoque entièrement en aluminium, la NSX originale était animée par un V6 atmosphérique de 3,0 litres, puis 3,2 litres VTEC en 1997, développant jusqu’à 290 chevaux. Légère, précise et fiable, ce qui est rare pour une exotique de la sorte, elle a redéfini ce qu’une sportive japonaise pouvait accomplir. Au volant, cette voiture offrait un rendement exceptionnel et un freinage absolument remarquable pour l’époque. Et que dire de son design, toujours dans le coup, 35 ans plus tard ?

5 — Acura CL (1997–2003)

Premier véhicule de luxe d’Acura jamais conçu et assemblé en Amérique du Nord, l’Acura CL a marqué une étape importante dans l’histoire de la division. Ce coupé a été proposé sur deux générations : la première (1997–1999) pouvait être dotée d’un 4-cylindres de 2,2 litres, puis de 2,3 litres, ou d’un V6 de 3,0 litres ; la seconde (2001–2003), avec un V6 de 3,2 litres et 260 chevaux dans sa configuration Type-S, couplée à une boîte manuelle à 6 rapports, de surcroît. Une proposition élégante dans un marché où les coupés de luxe se voulaient rares. Une voiture de collection à rechercher

6 — Acura RL (1996–2012)

La RL se voulait la successeure de la Legend. Elle venait se positionner au sommet de la hiérarchie pour agir en porte-étendard de la marque. La première génération (1996–2004) misait sur le grand luxe avec un V6 de 3,5 litres et une navigation satellite intégrée au tableau de bord, un des premiers constructeurs à démocratiser la chose dans l’industrie. La deuxième génération (2005–2012) introduit le système intégral SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive) et un V6 de 3,5 litres, puis de 3,7 litres et 300 chevaux. Elle n’a jamais été aussi populaire que la Legend, ce qui est triste, car on parle d’une voiture en tous points extraordinaire. Un peu trop ennuyeuse à conduire, peut-être, mais une grande berline.

7 — Acura MDX (2001 — aujourd’hui)

Quinze ans après ses débuts, Acura lance un modèle qui va la transformer, voire lui redonner un second souffle. On parle bien sûr du premier VUS de luxe à sept passagers de la marque, soit le MDX. Ce modèle était, en prime, fabriqué à Alliston, en Ontario, avant d’être exporté partout sur la planète. Le véhicule offrait quelque chose de nouveau, une forte image de prestige, alors que les VUS de luxe étaient encore peu nombreux sur le marché. Le MDX avait impressionné et marqué les esprits. En prime, grâce à son rouage SH-AWD, entre autres, il offrait un comportement routier remarquable dans sa catégorie. Preuve de son succès : il est toujours dans le catalogue de la marque, 25 ans plus tard.

8 — Acura RSX (2002–2006)

La successeure de l’Integra, la RSX, est un modèle disparu trop vite. Ce coupé compact et sportif pouvait être animé par un 4-cylindres VTEC de 2,0 litres, offert en version de base à 160 chevaux ou en configuration Type-S à 210 chevaux, doublé d’une boîte manuelle à six rapports. La RSX Type-S est vite devenue une référence dans son segment pour les amateurs de conduite. Ses lignes tendues, son habitacle bien équipé et son dynamisme en font l’un des coupés sport les plus recherchés sur le marché aujourd’hui, pour les gens de la génération qui ont été marqués par ce modèle. Son abandon en 2006 laisse un grand vide au sein de la marque. Pour plusieurs, Acura n’a jamais retrouvé son âme depuis.

9 — Acura RDX (2007 — aujourd’hui)

Le premier VUS compact de luxe d’Acura est arrivé au bon moment sur le marché. La première génération venait proposer le premier moteur turbo utilisé par Honda en Amérique du Nord, soit un 4-cylindres de 2,3 litres qui délivrait 240 chevaux. Les générations suivantes ont adopté des V6 atmosphériques plus doux, mais le modèle est retourné à ses amours avec un moteur turbo, un 4-cylindres de 2,0 litres qui offre aujourd’hui 272 chevaux. Le RDX s’impose aujourd’hui comme l’un des VUS compacts de luxe les plus vendus au Canada. Une valeur sûre en raison de sa grande fiabilité.

10 — Acura Integra 2 (2023 — aujourd’hui)

Nous ne pouvions pas terminer notre tournée sans parler de l’Integra 2.0. Le modèle est en effet revenu sur le marché après 17 ans d’absence, non sans susciter des remous en raison de sa nouvelle configuration de berline à hayon. Le hic, c’est qu’on parle essentiellement d’une Honda Civic Si, une réalité qui décrit bien trop de gestes posés par Acura au fil de son histoire, à savoir la commercialisation de modèles empruntés à Honda et peu uniques. La version Type S, lancée en 2024, pousse la mise à 320 chevaux, reprenant les organes de la Honda Civic Type R, qui n’est plus au menu de Honda au Canada, ironiquement. Elle est intéressante, mais ce n’est pas le modèle qui va réussir à relancer la marque.

Le mot de la fin

Voilà, très brièvement, dix modèles qui ont marqué l’histoire d’Acura au cours des 40 dernières années. Ne manquez pas notre palmarès des 10 modèles qui ont aussi marqué l’histoire de la marque, mais pour des raisons plus sombres.