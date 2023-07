Volvo V60 2023 : écolo ou pas?

La Volvo V60 2023 se détaille à partir de 56 120 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Structure solide, sièges très confortables, allure robuste et polyvalence d’une familiale.

Freins collants, pas d’intégration Android Auto, commandes de climatisation à l’écran trop petites.

Les consommateurs à la recherche d’une familiale au lieu d’un utilitaire n’ont plus beaucoup de choix, mais il existe encore quelques constructeurs qui en proposent sur le marché nord-américain, et la Volvo V60 2023 figure sur cette courte liste.

En fait, Volvo présente deux familiales, la V60 et aussi la Volvo V90, bien que cette dernière ne soit disponible qu’en variante Cross Country haute sur pattes, brouillant la ligne entre les familiales et les véhicules utilitaires. La V60 peut toujours être commandée en configuration familiale conventionnelle, ainsi qu’en version Cross Country à la mode.

En ce moment, la seule rivale directe à la Volvo V60 2023, c’est l’Audi A4 allroad. Les familiales ne font plus partie de la gamme nord-américaine de BMW, et la seule offerte chez Mercedes-Benz, c’est la Classe E All Terrain, qui concurrence la V90.

Toutefois, la Volvo V60 2023 est-elle une voiture écolo?

La réponse est oui. Volvo est l’un des rares constructeurs n’offrant que des motorisations hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques à travers sa gamme de modèles. En d’autres mots, toutes ses motorisations incorporent une forme d’électrification.

Dans le cas de la Volvo V60 2023, la version Cross Country essayée est munie d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec un système d’hybridation légère. Nommé B5, ce moteur produit 247 chevaux et un couple de 258 livres-pied, et selon le constructeur, il permet à la V60 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. La capacité de remorquage est estimée à 907 kilogrammes. Entre-temps, sa consommation ville/route/mixte est de 10,1 / 7,7 / 9,0 L/100 km, l’essence super est requise, et lors de notre essai hivernal, nous avons observé une moyenne de 10,3 L/100 km. On aurait pu faire mieux.

Le marché canadien obtient aussi la V60 avec le moteur B6 également. Ce bloc de 2,0 litres est gavé à la fois d’un turbo et d’un compresseur volumétrique, l’aidant à déballer 295 chevaux et 310 livres-pied. Le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en 6,0 secondes, et les cotes de consommation s’élèvent à 10,3 / 7,6 / 9,1 L/100 km. Le moteur B6 n’est donc pas vraiment plus énergivore que le B5, avec le bonus d’une puissance additionnelle.

La version T8 Recharge de la Volvo V60 2023 propose quant à elle un système hybride rechargeable. Le bloc turbo de 2,0 litres est accompagné d’un moteur électrique et d’une batterie de 18,8 kWh (14,9 kWh utilisables), produisant 449 chevaux et un couple de 523 livres-pied. Non seulement la motorisation T8 est très puissante, permettant des chronos de 0 à 100 km/h de 4,6 secondes, mais sa consommation est raisonnable avec des cotes de 8,0 / 7,2 / 7,6 L/100 km, ou 3,0 Le/100 km. L’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 64 km, et sur une borne de 240 volts, la batterie peut être rechargée à bloc en environ cinq heures.

Les trois moteurs sont jumelés à une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral.

En comparaison, l’Audi A4 allroad propose un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 261 chevaux et un couple de 273 livres-pied. Ses cotes ville/route/mixte s’élèvent à 10,1 / 7,9 / 9,1 L/100 km, presque identiques à celles des moteurs B5 et B6 de la Volvo.

Au Canada, les acheteurs ont droit à trois déclinaisons pour les V60 et V60 Cross Country, soit Core, Plus et Ultimate. La version Core comprend des sièges recouverts de tissu, un toit panoramique, une surveillance des angles morts, un climatiseur bizone, une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, un hayon électrique, des sièges chauffants à l’avant et bien plus. Le volant chauffant et les sièges arrière chauffants sont livrables. La version Plus ajoute les sièges en cuir, le régulateur de vitesse adaptatif, le système de caméras à vue périphérique et le verrouillage des portes arrière pour enfants, fort pratique puisqu’il peut être facilement activé ou désactivé à l’aide d’un bouton sur la porte du conducteur.

Enfin, la version Ultimate se trouvé équipée d’affichage tête haute, d’un climatiseur à quatre zones, d’habillage plus chic dans l’habitacle, des réglages multiples pour les sièges avant et d’une chaîne audio Harman/Kardon, entre autres. Une fonction de massage pour les sièges avant et une chaîne Bowers & Wilkins à 15 haut-parleurs sont également disponibles.

Sur la route, on sent la Volvo V60 2023 solide et sécuritaire, même avant de consulter la liste exhaustive des caractéristiques de sécurité avancés. Cette structure rigide comporte aussi quelques compromis, comme des seuils de porte anormalement larges, alors que l’on doit s’étirer la jambe un peu plus loin pour débarquer de la voiture sans se salir les pantalons. Le comportement routier est sain, sans être trop sportif, alors que la version Cross Country absorbe un peu plus les imperfections de la chaussée avec sa suspension surélevée. On ne comprend pas pourquoi le capot s’ouvre aussi haut, et si les mécaniciens seront contents de ne pas de cogner la tête en effectuant les changements d’huile, les gens de petite taille risquent d’avoir de la difficulté à le refermer après avoir rempli le réservoir de lave-glace.

La conduite est toutefois ternie par des freins qui gardent le véhicule immobile même lorsque l’on relâche la pédale. Lorsque vient le temps d’avancer et que l’on appuie sur l’accélérateur, les étriers lâchent leur emprise sur les disques, non pas sans provoquer un contrecoup comme si les freins étaient collés. Ça devient un brin désagréable à la longue, et nos passagers finiront par avoir l’impression que l’on est maladroit au volant.

Les moteurs B5 et B6 sont suffisamment puissants pour la conduite au quotidien, mais à plein régime, leur sonorité n’est pas des plus mélodieuses – surtout dans un véhicule de ce prix. C’est aussi le cas de la motorisation T8 Recharge, et puisque l’on en parle, bien qu’elle soit très puissante et procure de belles performances en ligne droite, elle est loin d’être aussi exhilarante que les moteurs de 400 chevaux et plus dans les voitures performantes chez BMW, Mercedes-Benz et Audi.

Comme d’habitude, la V60 profite de sièges très confortables, parfaits pour les longs voyages avec un excellent soutien pour le dos. L’habitacle présente un design typiquement scandinave, avec une beauté par la simplicité. La planche de bord est garnie de boiseries fines et d’une quantité restreinte de garnitures chromées. La qualité de finition est également appréciable.

Le système multimédia de Volvo, incorporant l’interface Google, est convivial et relativement rapide d’exécution, mais certaines zones de boutons sont petites, et il faut du temps pour apprivoiser la disposition des menus. Les commandes de climatisation sont particulièrement petites et, puisqu’elles sont presque toutes reléguées à l’écran tactile, distrayantes en conduisant. Si l’on aime le design épuré, quelques rhéostats pour régler la température auraient amélioreraient à convivialité sans gâcher l’apparence. Les services connectés de Google sont inclus pour une période de quatre ans après l’achat du véhicule, après quoi il faudra payer pour un abonnement pour ne pas perdre l’assistant vocal, le système de navigation et plus.

Au final, la Volvo V60 2023 est une familiale jolie, solide, confortable et polyvalente. La variante Cross Country est le meilleur choix pour ceux devant emprunter des sentiers non battus pour se rendre au chalet, alors que la version T8 Recharge procure une bonne autonomie électrique et de belles accélérations. La V60 est assurément un choix écolo, même si l’économie de carburant des moteurs B5 et B6 n’est pas extraordinaire.

En revanche, la voiture n’est pas sans défauts, comme mentionné ci-haut, mais aucun d’entre eux ne nous empêche de recommander l’achat. De toute façon, si l’on tient mordicus à une familiale de luxe, il n’y a plus grand choix en Amérique du Nord.