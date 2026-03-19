Honda Odyssey 2026 : écolo ou pas?

Il ne reste que cinq fourgonnettes sur le marché canadien, et l’une d’elles, c’est le Honda Odyssey 2026. Ce simple fait pourrait garder les ventes à flot, mais à un moment donné, le constructeur japonais devra mettre à jour son vénérable véhicule familial.

Au Canada, les ventes de fourgonnettes ont augmenté de 40 % en 2025 par rapport à 2024, une statistique plutôt étonnante prouvant du même coup que le segment reprend vie. Toutefois, les ventes de l’Odyssey n’ont grimpé que de 4 %, de loin la pire performance du sextuor toujours disponible sur le marché. Évidemment, les fourgonnettes s’avèrent sans doute les véhicules les plus polyvalents pour les familles en perpétuel déplacement, mais en même temps, elles sont probablement les moins désirables en tant qu’achat émotionnel. Autrement dit, les gens achetant une Honda Odyssey 2026 le font surtout par besoin que par choix.

À cet égard, pas de problème. Les parents passant beaucoup de temps sur la route, trimbalant les enfants à la garderie et aux entraînements de hockey, et ramassant l’épicerie hebdomadaire chez Costco, apprécieront grandement les fourgonnettes pour leur espace et leur côté pratique. Et même lorsque les enfants seront assez grands pour déménager, la fourgonnette aidera à transporter le sofa, la table de cuisine et les chaises ainsi que leurs boîtes, pour bien débuter le prochain chapitre de leur vie.

Quelles sont ces cinq fourgonnettes? Outre l’Odyssey, on compte la Chrysler Grand Caravan, la Chrysler Pacifica, la Kia Carnival, la Toyota Sienna ainsi que la Volkswagen ID. Buzz 100 % électrique. Notons que la Grand Caravan prendra sa retraite à la fin de l’année, et qu’il n’y a pas de millésime 2026 pour l’ID. Buzz alors que les concessionnaires ont encore des modèles 2025 à liquider.

Quatre déclinaisons de la Honda Odyssey 2026 sont offertes au Canada, dont Sport, Sport-L, Touring et Black Edition. Elles sont toutes munies d’un V6 atmosphérique de 3,5 litres, développant 280 chevaux et un couple de 262 livres-pied, acheminés aux roues avant par l’entremise d’une boîte automatique à 10 rapports.

Le moteur dispose d’un système de désactivation de cylindres et d’un système arrêt-redémarrage automatique, mais pas de turbocompresseurs ni d’électrification. Les cotes de consommation ville/route/mixte s’élèvent à 12,2 / 8,5 / 10,6 L/100 km, et le moteur fonctionne avec de l’essence régulière à indice d’octane de 87. Lors de notre essai hivernal, durant une semaine particulièrement glaciale, nous avons obtenu une moyenne de consommation de 11,9 L/100 km.

On aime la douceur, la puissance et la sonorité du moteur V6. Ce dernier jouit d’une bonne réputation de fiabilité, et malgré son gabarit, cette fourgonnette se conduit aisément, tout comme les manœuvres de stationnement.

Cependant, la Carnival et la Sienna proposent des motorisations hybrides, affichant respectivement des cotes mixtes de 7,2 L/100 km et 6,6 L/100 km. La Pacifica hybride rechargeable consommait en moyenne 8,0 L/100 km et pouvait rouler environ 51 km en mode 100 % électrique, mais cette motorisation a été abruptement abandonnée cette année. Bref, l’Odyssey n’est pas tellement dans le coup côté économie d’essence, même si à vitesse constante sur l’autoroute, le moteur V6 n’est pas trop gourmand.

Les passagers à bord profitent de beaucoup d’espace pour s’étirer, bien que l’habitacle ne se distingue pas de la concurrence au chapitre des dimensions. Les sièges sont confortables, l’assise centrale de la banquette médiane peut être retirée séparément afin de créer un passager étroit pour accéder à la troisième rangée, et cette dernière est facilement atteignable en rabattant les sièges de la deuxième rangée. Évidemment, les portes coulissantes sont un avantage par rapport aux véhicules utilitaires, surtout si les enfants sont assez grands pour monter à bord et sortir du véhicule par eux-mêmes, sans souci de cogner les portes sur les autres véhicules stationnés à côté.

L’écran multimédia est assez grand et l’interface est facile à utiliser. Il y a énormément de boutons physiques sur la planche de bord, mais c’est une bonne chose, puisque ces jours-ci, les constructeurs redessinent leurs véhicules en reléguant le maximum de commandes à l’écran tactile, une pratique agaçante et distrayante en conduisant. Le système CabinTalk est bien pratique pour bien se faire entendre à l’arrière lorsque les enfants sont bruyants, le climatiseur à trois zones permet à tout le monde d’être à l’aise et la pléthore de ports USB est bien utile pour garder les appareils de tout monde bien rechargés. Pour les voyages en famille, la vie est agréable à bord de cette Honda.

L’équipement de série de la Honda Odyssey 2026 comprend les jantes en alliage noires de 18 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, le dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, les portes latérales coulissantes à commande électrique, la clé intelligente avec démarrage à distance, le climatiseur automatique à trois zones, le volant chauffant et gainé de cuir, les sièges garnis de tissu, les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 12 réglages électriques et celui du passager avant à quatre réglages électriques, les sièges de deuxième rangée coulissants Magic Slide, le système de divertissement aux places arrière avec écran de 12,8 pouces, le système multimédia à sept-haut-parleurs et écran tactile de neuf pouces, les ports USB-C répartis dans les trois rangées, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, le système d’interphone CabinTalk de Honda ainsi que la liste complète de systèmes de sécurité avancés.

La version Sport-L inclut aussi le hayon à commande électrique, l’ouvre-porte de garage HomeLink, le pare-brise à verre acoustique laminé, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique, les sièges recouverts d’un mélange de cuir et de similicuir, le siège du passager avant à huit réglages électriques, la mémoire à deux positions pour le conducteur, la radio HD et la radio satellite SiriusXM (abonnement requis) ainsi que la recharge de téléphones par induction.

La variante Touring ajoute les roues de 19 pouces, les essuie-glaces à capteur de pluie, les rétroviseurs à rabattage électrique, les sonars de stationnement avant et arrière, les sièges en cuir avec passepoils, les sièges avant ventilés, les services connectés HondaLink (abonnement requis), le système de navigation, la chaîne audio à 11 haut-parleurs, le système de surveillance vidéo CabinWatch et la borne Wi-Fi intégrée (abonnement de données requis). La Black Edition profite de l’équipement de la version Touring, mais aussi d’une apparence noircie et des passepoils rouges sur les sièges.

Au Canada, la Honda Odyssey 2026 se détaille entre 54 520 $ et 65 120 $, comprenant les frais de transport et de préparation, la taxe du climatiseur et les frais de concessionnaire de 1 000 $. À ce prix, cette fourgonnette est quand même équipée à la base, mais il faut avouer qu’elle est loin d’être une aubaine. À équipement égal, la Kia est offerte à partir d’environ 46 000 $ et la Grand Caravan, à partir de 50 000 $.

Notons également que la génération actuelle de l’Odyssey a été lancée pour le millésime 2018, et n’a reçu que des changements très subtils au fil du temps. Ce n’est pas tellement un problème pour les nouveaux acheteurs, mais les propriétaires actuels de cette cinquième génération se demanderont peut-être pourquoi ils se procureraient un modèle 2026 qui ne propose pas d’améliorations tangibles.

Par-dessus tout, la Honda Odyssey 2026 n’est pas très écolo, du moins, si l’on tient compte de ses rivales à motorisation hybride chez Kia et Toyota. De plus, la Sienna et la Pacifica sont disponibles avec un rouage intégral en option, un autre important critère d’achat désavantageant l’Odyssey. En contrepartie, cette dernière vieillit, mais vieillit bien, et demeure tout aussi polyvalente, sans oublier sa réputation de fiabilité qui se traduit par une forte valeur de revente.

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