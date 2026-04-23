Musk présente le Roadster comme la seule Tesla qui sera encore conduite par un humain dans le futur proche

Tesla affirme que le Cybercab et l’autonomie rendue possible par logiciel définiront sa future gamme, laissant au Roadster retardé le rôle de seul modèle encore destiné à être conduit par un humain à long terme.

Tesla affirme que le Roadster demeurera sa seule voiture à conduite manuelle dans sa gamme à long terme.

Le Cybercab est désormais présenté comme le véhicule compact de Tesla pour l’autonomie et la propriété privée.

Les anciens véhicules Tesla font face à des limites en matière d’autonomie en raison de contraintes liées au matériel et aux caméras.

Tesla affirme que le Roadster de deuxième génération, retardé depuis longtemps, deviendra à long terme le seul véhicule de la marque que l’on pourra encore conduire manuellement, ou physiquement, alors que le constructeur continue d’organiser sa future gamme autour de produits autonomes.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla du 22 avril, le chef de la direction Elon Musk a déclaré que l’entreprise envisage ultimement une gamme composée de véhicules autonomes de plusieurs formats. Il a ajouté qu’avec le temps, le Roadster se distinguerait comme l’unique modèle destiné à la conduite humaine.

Cette déclaration donne au Roadster un rôle différent de celui qu’il occupait lorsqu’il a été dévoilé pour la première fois sous forme de prototype, en 2017. Au lieu de servir de voiture sport porte-étendard conventionnelle au sein d’une gamme de véhicules de tourisme, il est maintenant présenté comme un modèle distinct, de niche, aux côtés d’une gamme de plus en plus conçue pour une utilisation automatisée.

Tesla a lié cette stratégie au Cybercab, un véhicule à deux places conçu sans commandes humaines. Musk a décrit le Cybercab comme le véhicule compact que Tesla promet depuis longtemps, affirmant que sa taille et l’aménagement de son habitacle conviennent aux habitudes de déplacement où un ou deux occupants représentent la majorité des kilomètres parcourus. Il a indiqué que le modèle est destiné à la fois aux projets de transport autonome de Tesla et à la propriété privée.

Ces commentaires ont aussi mis fin aux attentes entourant d’autres ajouts destinés aux consommateurs, comme la nouvelle Tesla électrique abordable annoncée puis abandonnée à plusieurs reprises, et Musk a refusé de commenter le sujet. Il n’a pas non plus fourni de détails sur un véhicule familial plus grand après l’abandon du Model X à trois rangées.

Pour le Roadster, Tesla laisse de nouveau entendre que le dossier progresse après de multiples retards de production. Ce véhicule est devenu notre véhicule de production le plus anciennement annoncé et le plus abondamment commenté sans n’avoir encore jamais été vu. Musk a dit que la version de production pourrait être montrée publiquement dès le mois de mai, tout en avertissant que du travail doit encore être effectué avant une démonstration. On a entendu les mêmes déclarations d’innombrables fois, notamment au milieu de 2023, au début de 2024 et à la fin de 2025. Il l’a qualifié de potentiellement « l’un des dévoilements de produit les plus emballants de tous les temps ».

Nous croirons au Roadster le jour où nous le verrons.

Source: Automotive News