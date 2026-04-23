Jeep Wagoneer S et Dodge Charger Daytona demeurent dans les plans avec des ports NACS pour 2027

La faiblesse des ventes, l’exposition aux tarifs douaniers et l’évolution de la demande des consommateurs ont poussé Stellantis à recalibrer ses plans pour les Jeep Wagoneer S et Dodge Charger Daytona électriques.

La Jeep Wagoneer S et le Charger Daytona feront l’impasse sur 2026 et devraient revenir pour 2027.

Dodge ajuste la production du Charger Daytona électrique à la demande tout en augmentant celle des versions à essence.

Les deux VÉ doivent recevoir des ports de recharge NACS pour l’année-modèle 2027.

Stellantis revoit le rythme de déploiement de deux VÉ en Amérique du Nord après que la demande se soit affaiblie bien avant la fin de leur première année complète de commercialisation. La Jeep Wagoneer S ne sera pas offert pour l’année-modèle 2026, tandis que la production du Dodge Charger Daytona EV a été ajustée pour s’aligner sur la demande au détail, bien que la version 2026 ne soit pas affichée sur les sites Web canadien et américain de la marque.

Les deux produits sont arrivés en 2025 comme des lancements importants pour le plan régional d’électrification du constructeur. Ils ont aussi introduit la plateforme STLA Large, conçue pour prendre en charge à la fois des applications électriques à batterie et à moteur à combustion interne.

Le Wagoneer S devrait revenir comme modèle 2027. Jeep ajuste le rythme de production afin de soutenir de futures mises à jour touchant la performance de la batterie, les logiciels et les capacités du véhicule. Le véhicule est assemblé à Toluca, au Mexique, ce qui l’expose aux tarifs d’importation américains.

Dodge a emprunté une voie différente avec la gamme Charger. Stellantis a réduit la production du Charger Daytona EV assemblé à Windsor, en Ontario, et a augmenté celle des versions à essence. L’entreprise avait déjà retiré la version d’entrée de gamme du Charger électrique à la suite de pressions liées aux tarifs douaniers.

Les données de ventes montrent l’ampleur du défi. Au premier trimestre, les ventes américaines ont atteint 175 unités pour le Wagoneer S et 240 pour le Charger Daytona. Au Canada, seulement 29 Jeep ont été livrés, tandis que les ventes du Charger, toutes versions confondues, ont plafonné à 214 unités. Les ventes du Wagoneer S ont totalisé 10 426 unités de janvier à septembre de l’an dernier, puis sont tombées à 613 au cours des six mois suivants. Le volume du Charger Daytona a atteint en moyenne 2 358 unités par trimestre jusqu’en septembre avant de chuter à 346 au quatrième trimestre. Les Canadiens n’ont acheté que 690 Wagoneer S et 689 Charger Daytona en 2025.

Le prix demeure un obstacle majeur dans le marché actuel des VÉ. Le Wagoneer S Launch Edition, un modèle 2024 arrivé chez les concessionnaires en janvier 2025, affichait un prix de 71 995 $ US, transport compris, et de 92 000 $ CA. Pour 2025, la gamme débutait à 66 995 $ US et 77 790 $ CA (après les rabais).

Les détaillants et les dirigeants pointent le moment du lancement comme facteur majeur. Ces véhicules sont arrivés sur le marché au moment où la demande pour les VÉ ralentissait, et après que les crédits d’impôt à l’achat de véhicules électriques eurent été éliminés ou reportés.

Malgré le ralentissement, Stellantis ne tourne pas le dos à l’un ou l’autre des modèles. Dodge affirme que le Charger Sixpack à essence devait depuis le départ représenter l’essentiel du volume, tandis que le VÉ demeure partie intégrante de la stratégie de performance.

Pour 2027, le Charger Daytona et le Wagoneer S doivent tous deux recevoir des ports North American Charging Standard, leur donnant une compatibilité directe avec les bornes Tesla Supercharger sans adaptateur. Jeep a aussi toujours le Recon EV en route, à partir de 87 790 $ CA.

Source: Automotive News