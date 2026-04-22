Humble Robotics développe un camion électrique autonome sans cabine pour les ports, les gares de triage et les entrepôts

Le prototype « Humble Hauler » est capable d’une conduite autonome de niveau 4 dans des environnements contrôlés.

Ce camion électrique affiche une autonomie allant jusqu’à 322 km et peut atteindre une vitesse de pointe de 90 km/h.

Différentes configurations seront disponibles, en plus du modèle standard destiné au transport de conteneurs.

Alors que la viabilité commerciale des véhicules entièrement autonomes sur les routes publiques a été remis en question ces dernières années, il semble que cette technologie puisse connaître le succès dans les applications industrielles.

C’est le pari de Humble Robotics avec son camion autonome Hauler, conçu pour transporter des matériaux et des marchandises dans des zones restreintes, sans nécessiter de conducteur. En effet, ce camion sans cabine, qui en est encore au stade de prototype, disposera de capacités de conduite autonome de niveau 4. Cela signifie qu’il pourra accomplir toutes les tâches de conduite de manière autonome, tant qu’il n’est pas confronté à des situations imprévisibles comme on peut en rencontrer sur la route.

Cela ne veut pas dire pour autant que ces camions ne peuvent pas réagir à l’imprévu. L’entreprise basée en Californie affirme que ses nouveaux modèles « Vision-Action-Language » leur confèrent la capacité de raisonner et de trouver des solutions face à des problèmes inédits.

En raison de l’absence de cabine, le Hauler ne présente qu’une fine paroi frontale qui abrite probablement une partie des nombreux capteurs et caméras nécessaires au logiciel de conduite autonome. Cette configuration serait 20 % plus légère qu’un camion conventionnel de taille similaire et permettrait une meilleure manœuvrabilité grâce à une longueur réduite, à peine supérieure à celle d’un conteneur d’expédition standard.

Le prototype Hauler à huit roues est conçu pour transporter un conteneur sur son dos d’un point à un autre d’un port maritime, mais ce ne sera pas la seule configuration possible. L’entreprise a par exemple présenté des rendus d’une bétonnière à six roues et a confirmé que la plateforme elle-même peut être remorquée derrière un camion conventionnel si nécessaire.

Peu de détails techniques ont été divulgués, si ce n’est que le Hauler est équipé de deux essieux électriques lui permettant d’atteindre 90 km/h, ainsi que d’une capacité de batterie suffisante pour parcourir jusqu’à 322 kilomètres par charge.

Bien que l’entreprise soit encore une startup et n’ait pas encore lancé la production en série, elle a déjà levé 24 millions de dollars en financement de démarrage et elle collabore actuellement avec des acteurs clés de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement pour lancer des programmes pilotes de commercialisation.

Le fondateur et PDG de Humble Robotics, Eyal Cohen, a précédemment travaillé chez Apple, Uber et Waabi, où il a contribué au développement de logiciels de conduite autonome.

Bien entendu, l’attrait principal de ces camions autonomes destinés au transport point à point dans les gares de triage, les ports et les entrepôts réside dans leur efficacité accrue et leurs coûts d’exploitation réduits par rapport aux conducteurs humains. Leur mise en œuvre se fera donc inévitablement au détriment de la création d’emplois dans ce secteur.

Source : Inside EVs