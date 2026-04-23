La production du Rivian R2 a été lancée

Le constructeur Rivian a grandement impressionné avec ses deux premiers modèles, soit le VUS R1S et la camionnette R1T. Tout n’a pas été parfait, mais les produits ont suffisamment séduit les amateurs pour que la compagnie connaisse un départ prometteur. Cependant, on le savait d’emblée, l’avenir passe par la commercialisation d’un modèle plus accessible. C’est là que la nouvelle d’aujourd’hui est importante, car ce modèle vient d’entrer en production.

Le Rivian R2 avait été présentée en mars 2024.

La version promise à 45 000 $ US serait pour la fin de 2027.

Les premières livraisons sont attendues au début de l’été.

Ce produit, c’est le VUS R2, qui nous a été présenté pour la première fois en mars 2024. Cette semaine, un peu plus de deux ans plus tard, Rivian a confirmé que la production avait été lancée dans son usine de Normal, située en Illinois.

Pour vous situer le modèle, le R2 se veut un compétiteur direct du Tesla Model Y, le véhicule le plus populaire de cette marque et le VUS électrique le plus vendu à travers le monde. Avec le R2, Rivian espère, bien sûr, rejoindre les masses. Le modèle a certes une bouille sympathique. Il faudra voir quelle sera la réaction du public, ainsi que la capacité de la compagnie à répondre à la demande.

Les premiers modèles qui seront produits vont d’abord se retrouver aux mains d’employés de l’entreprise. D’ici la fin du printemps, les premières livraisons au grand public auront lieu. Ceux qui ont réservé un R2 recevront une invitation pour la configuration de leur véhicule dès le mois de juin.

La première version offerte sera l’édition de lancement (Launch Edition), qui s’affiche à 57 990 $ US, loin du prix de 45 000 $ US promis lors de l’annonce du véhicule. Des versions plus accessibles suivront, nommément les livrées Premium (53 990 $ US), Standard (48 490 $), ainsi qu’une version d’entrée de gamme à 45 000 $ US. Cette dernière n’est pas attendue avant la fin de 2027.

Il faudra voir pour les prix canadiens. Ils avaient été annoncés à partir de 66 500 $, mais c’était il y a deux ans. Aucun prix n’est affiché sur le site canadien de l’entreprise. On peut cependant trouver une mention concernant les premières livraisons, prévues pour 2027. Avec le début de la production cette semaine, ce sera peut-être devancé.

Rivian prévoit de livrer entre 20 000 et 25 000 R2 d’ici la fin de l’année. Les experts estiment que lorsque la production se fera à plein régime, le coût de fabrication du R2 devrait représenter la moitié de celui des modèles R1, ce qui devrait se traduire par des économies importantes pour la compagnie et constituer le chemin vers la rentabilité.

Vous comprenez maintenant pourquoi le R2 est d’une importance capitale pour l’entreprise. Ça passe ou ça casse avec ce modèle.