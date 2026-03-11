Fiat 500e 2025 : écolo ou pas?

La Fiat 500e 2025 est une voiture électrique idéale pour les citadins voulant leur propre moyen de transport au lieu de se fier au réseau public, comme l’autobus ou le train. Toutefois, son prix est élevé sans l’aide de substantiels rabais du constructeur et du gouvernement.

Au moment d’écrire ces lignes, la Fiat 500e 2025, ainsi que des unités 2024 invendues, sont les seules disponibles en ce moment chez les concessionnaires canadiens. Le modèle 2026 débarquera du bateau dans quelques semaines.

En fait, il y a beaucoup moins de Fiat disponibles au Québec depuis le 16 février, 2026. C’est à cette date que le gouvernement canadien a réactivé son programme de rabais à l’acquisition d’un véhicule électrifié, allouant jusqu’à 5 000 $ à des consommateurs intéressés par une VÉ flambant neuf. La restriction principale, c’est que le prix de transaction ne doit pas dépasser les 50 000 $.

Pas de problème pour le 500e, affichant un prix PDSF de 42 290 $ incluant les frais de transport et de préparation, bien que Fiat Canada propose des rabais s’élevant à 11 000 $, en plus des 5 000 $ du gouvernement fédéral et des 2 000 $ du gouvernement du Québec. La petite 500e affiche donc un prix de 24 290 $, et, comme par magie, toutes ces unités invendues que les concessionnaires ne savaient plus comment se débarrasser se sont envolé, profitant de mensualités de location sous la barre des 300 $, taxes incluses.

La Fiat 500e 2025, disponible en variantes (500e)RED, La Prima et édition Giorgio Armani, est équipée d’un moteur électrique produisant 117 chevaux et un couple de 162 livres-pied, alors qu’une batterie de 42 kWh procure une autonomie évaluée à 227 kilomètres sur une pleine charge. La vitesse de recharge maximale est de 85 kW sur une borne rapide, permettant de renflouer la batterie à 80 % de sa capacité en aussi peu que 35 minutes.

Dans le segment des véhicules électriques abordables, la Fiat concurrence le Chevrolet Bolt, le Hyundai Kona électrique, la Kia EV4, le Kia Niro EV et le Nissan LEAF.

Voici les cotes de consommation d’énergie de la 500e :

Ville/route/mixte (Le/100 km) Ville/route/mixte (kWh/100 km) Autonomie (km) 500e 2,0 / 2,4 / 2,1 17,4 / 20,0 / 19,0 227

Efficace, la Fiat? Oui, mais ses rivaux affichent une meilleure gestion d’énergie en conduite mixte, comme le Bolt (17,5 kWh/100 km), le Kona (18,1 kWh/100 km) et le LEAF (17,3 kWh/100 km). Lors de notre essai hivernal de la Fiat 500e 2025, édition Giorgio Armani, nous avons observé une moyenne de consommation d’énergie de 17,2 kWh/100 km.

On s’y attend dans une voiture électrique de cette taille, la batterie est petite aussi, et l’autonomie annoncée n’est peut-être pas suffisante pour bon nombre d’acheteurs de VÉ, surtout pour la conduite hivernale, lorsque ladite autonomie chute à cause des conditions routières, de l’installation obligatoire des pneus d’hiver au Québec, et de l’utilisation accrue du système de chauffage.

Évidemment, la 500e est un choix tout indiqué pour se déplacer dans les centres urbains. Elle est petite et agile, et son diamètre de braquage de 9,6 mètres lui permet de se faufiler dans les espaces de stationnement sans effort. La puissance du moteur est plus que suffisante, de même que la vitesse de pointe, limitée électroniquement à 150 km/h. Et même lorsque l’on sort de la ville, la Fiat est confortable sur l’autoroute, bien que son empattement court la rende un peu agitée sur les chaussées craquelées. Son habitacle est relativement bien insonorisé aussi.

Sans surprise, cet habitacle n’est pas des plus spacieux. Les occupants à l’avant y seront à l’aise, du moins, selon le gabarit de ces gens. Toutefois, les places arrière n’offrent presque pas de dégagement pour les jambes, et le dégagement pour la tête est précieux. On peut quand même asseoir quatre adultes à bord, si ceux en avant acceptent d’avancer leur siège et de sacrifier leur propre confort. Ça dépanne, comme on dit. Les piliers sont larges et le rétroviseur obstrue le centre du pare-brise, alors la visibilité vers l’extérieur n’est pas extraordinaire et l’habitacle semble encore plus confiné pour cette raison.

L’équipement de série dans la 500e comprend les jantes en alliage de 17 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, les essuie-glaces à capteur de pluie, la clé intelligente, les sièges recouverts de tissu, le siège du conducteur à hauteur réglable, le climatiseur automatique, le système multimédia Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, le système de navigation, la recharge de téléphones par induction, le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons et la prévention de sortie de voie. La variante La Prima ajoute les sièges en similicuir, alors que la chaîne audio JBL à sept haut-parleurs est disponible en option dans la version La Prima, de série dans l’édition Giorgio Armani. Les autres distinctions entre les trois déclinaisons sont principalement esthétiques. Il ne manque qu’un volant chauffant et la surveillance des angles morts.

Avant les multiples rabais, le prix de la Fiat 500e 2025 varie de 42 290 $ à 48 885 $, incluant les frais de transport et de préparation et la taxe du climatiseur de 100 $.

Alors, on achète?

Parlons de la réputation de Fiat en Amérique de Nord, ternie quelque peu par les problèmes de fiabilité. Cette voiture étant électrique au lieu d’être équipée d’une motorisation à essence, on élimine beaucoup de sources potentielles de problèmes, mais ce n’est que la deuxième année sur le marché de la 500e chez nous. Opter pour la location au lieu d’un achat serait peut-être une décision plus rationnelle, d’autant plus que le marché des voitures électriques d’occasion, y compris leur valeur de revente, est encore incertain.

Quant à l’autonomie somme toute limitée, tout dépend de notre niveau de confiance. Si l’on sait exactement combien de kilomètres on doit parcourir chaque jour, et que l’on n’a pas besoin de la voiture pour des trajets plus longs, sauf si le réseau de bornes publiques en chemin est solide, la Fiat conviendra à bien des conducteurs. Beaucoup d’entre nous ne dépassent pas les 50 km par jour afin d’aller travailler, passer par l’épicerie et même sortir au cinéma. Quand l’on y pense, la Fiat 500e 2025 figure parmi les VÉ les plus écologiques, puisque l’on ne traîne pas une grosse batterie afin de procurer une plus grande autonomie que l’on n’exploitera jamais, ou très rarement.

En revanche, le prix joue pour beaucoup. Malgré les généreux rabais du constructeur, la Fiat 500e ne se vendait pas, et il aura fallu ajouter les incitatifs financiers gouvernementaux pour écouler les unités 2024 et 2025 chez les concessionnaires. Cette petite voiture électrique est jolie, bien finie et tout à fait charmante, mais à prix régulier, elle est tout simplement trop chère. Fiat Canada devra appliquer des rabais tout aussi alléchants sur les modèles 2026.

