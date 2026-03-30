Volkswagen Atlas 2026 : écolo ou pas?

Le segment des utilitaires intermédiaires à trois rangées comprend une grande variété de modèles, dont le Volkswagen Atlas 2026. Pour sa dernière année sur le marché avant l’arrivée de la deuxième génération redessinée, l’Atlas est-il un achat écolo? Regardons de plus près.

Pas trop gros, pas trop petit. Voilà une façon juste de qualifier des multisegments intermédiaires à trois rangées de sièges, comme le Volkswagen Atlas 2026, une catégorie intéressante pour les parents ne voulant rien savoir d’une fourgonnette. L’Atlas a été conçu pour le marché nord-américain, il est assemblé aux États-Unis et, depuis son introduction pour le millésime 2018, les consommateurs ont répondu à l’appel.

Au Canada, l’Atlas s’est classé troisième dans son segment avec 13 491 unités vendues lors du calendrier 2021, sa meilleure année jusqu’à maintenant. Il s’est également classé deuxième en 2024 avec 10 637 livraisons. Toutefois, les ventes ont chuté de 29 % en 2025. Le segment en question inclut le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango, le Ford Explorer, le GMC Acadia, le Honda Pilot, le Hyundai Palisade, le Kia Telluride, le Mazda CX-90, le Nissan Pathfinder, le Toyota Highlander et le Toyota Grand Highlander.

Cette première génération de l’Atlas prend de l’âge, et pourtant, il vieillit bien. Ce n’est évidemment pas le plus flamboyant dans son segment, mais les stylistes de la marque allemande ont réussi à créer un véhicule qui ne se démodera pas avec le temps.

On s’y attend, le Volkswagen Atlas 2026 ne propose aucun changement significatif. Il est toujours offert en déclinaisons Comfortline, édition Peak, Highline et Execline, toutes équipées d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 269 chevaux et un couple de 273 livres-pied, géré par une boîte automatique à huit rapports. Le rouage intégral 4MOTION figure de série au Canada, et pour ceux se demandant où est passé le moteur V6, il a été abandonné après l’année-modèle 2023, le bloc de 2,0 L obtenant un gain de puissance tout en conservant la capacité de remorquage de 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres de l’ancien V6 de 3,6 L. Bien sûr, on peut s’ennuyer de la sonorité et du raffinement du moteur V6, mais le quatre cylindres turbo n’a aucun complexe au chapitre des performances.

Quant à la consommation d’essence, voici les cotes :

Déclinaison Ville/route/mixte (L/100 km) Comfortline 12,0 / 9,2 / 10,7 Édition Peak 12,6 / 9,4 / 11,1 Highline et Execline 12,4 / 9,4 / 11,0

L’Atlas fonctionne sans problème à l’essence régulière, à indice d’octane de 87. Lors de notre essai hivernal à bord du VW à trois rangées, nous avons obtenu une moyenne convenable de 11,1 L/100 km. Pour les raisons évidentes, le prix de l’essence a grimpé fortement cette année et, bien que l’Atlas ne soit pas si gourmand, on retrouve plusieurs modèles moins énergivores dans la catégorie des utilitaires à trois rangées. Le Palisade, le Telluride 2027, le CX-90, le Highlander et le Grand Highlander sont tous disponibles avec des motorisations hybrides, mais pas le VW.

Surtout, la motorisation de l’Atlas n’est pas des plus douces. Le passage du premier rapport de la boîte automatique est saccadé, tout comme le fonctionnement du système arrêt/redémarrage automatique lorsqu’il réanime le moteur. D’autre part, le comportement routier du véhicule est sain, mais la qualité de roulement souffre un peu avec les roues de 21 pouces et les pneus 265/45R21 à flanc mince de la version Execline.

Une banquette de deuxième rangée pour une capacité de sept passagers figure de série, alors que des sièges capitaines sont livrables dans les Highline et Execline, réduisant la capacité à six passagers. L’Atlas n’est peut-être pas le plus gros utilitaire de sa catégorie, mais l’espace dans son habitacle se range au-dessus de la moyenne, et l’on retrouve suffisamment de place dans la troisième rangée pour asseoir des adultes. Quant au volume de chargement, il se classe parmi les plus vastes, surpassé notamment par celui du Pilot.

La qualité de finition de l’habitacle est améliorée au fil des ans, surtout avec la mise à jour esthétique pour le millésime 2024. En revanche, on déplore un peu la tendance actuelle des garnitures noires reluisantes, alors que la poussière et les égratignures sont trop facilement apparentes sur ce type de surface.

De plus, les commandes de climatisation ont été presque entièrement reléguées à l’écran multimédia, distrayant à utiliser en conduisant. La température et le volume de la chaîne audio peuvent être réglés à l’aide de surfaces tactiles minces, sur lesquelles on glisse ou tape le bout de notre doigt, beaucoup moins conviviales que de bons vieux rhéostats. Et où sont les boutons pour activer le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière? Ils se trouvent sur la planche de bord, à gauche du volant, très loin des commandes de la climatisation. On se demande toujours pourquoi.

L’équipement de série du Volkswagen Atlas 2026 comprend les jantes en alliage de 18 pouces, les longerons de toit, l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs extérieurs chauffants, les essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie avec gicleurs de lave-glace chauffés, le sonar de stationnement avant et arrière, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 12 pouces, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction, les sièges avant chauffants et ventilés, le volant chauffant, les sièges en similicuir, le siège du conducteur à 12 réglages électriques, le siège du passager avant à hauteur réglable ainsi que la suite habituelle de dispositifs de sécurité avancés.

L’édition Peak ajoute des éléments esthétiques, comme les logos illuminés, les roues en alliage peintes en noir, les plaques de seuils de porte en aluminium et les pédales en alliage, de même qu’un cache-bagages, un éclairage aux pieds, un éclairage d’ambiance à 30 couleurs et des pare-soleil aux portes arrière. La version Highline obtient des roues de 20 pouces, un toit ouvrant panoramique, des rétroviseurs à rabattage électrique, un système de caméras à vue périphérique, une chaîne audio Harman/Karman à 10 haut-parleurs, un système de navigation, des sièges en cuir, un siège du passager avant à huit réglages électriques et des sièges chauffants dans la deuxième rangée. La version Execline profite aussi de roues de 21 pouces, d’un ensemble décor R-Line, d’une assistance au stationnement, d’un affichage à tête haute, de sièges avant à fonction de massage, de réglages supplémentaires pour le soutien lombaire et des sièges revêtus de cuir de qualité supérieure.

Au Canada, le Volkswagen Atlas 2026 se détaille entre 54 445 $ et 65 145 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 250 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 500 $. Le prix de base est concurrentiel, et l’Atlas propose certaines caractéristiques de série normalement disponibles en option chez la concurrence, comme le volant chauffant, les essuie-glaces à capteur de pluie, le sonar de stationnement et les sièges ventilés, par exemple.

Il serait facile de critiquer l’Atlas à cause de son âge, après neuf années sur le marché dans sa forme actuelle. Toutefois, il faut admettre que ce multisegment a bien mûri, et s’avère toujours utile en tant que véhicule familial.

En contrepartie, il présente quelques défauts ergonomiques qui devraient être corrigés dans la deuxième génération de l’Atlas prévu pour 2027, et l’absence d’une motorisation hybride le désavantage par rapport à certains rivaux moins énergivores. Le Volkswagen Atlas 2026 propose beaucoup d’espace et un bon rapport prix-équipement, mais ce n’est pas le plus écolo de son segment, si c’est ce que l’on recherche avant tout.

Volkswagen Atlas 2026 1 de 30