Stellantis lance Mopaw, une gamme d’accessoires pour animaux de compagnie par Mopar

Ces accessoires incluent un sac de transport, une niche pliante, des housses de siège et de porte, un gobelet et un bol à eau, ainsi que des colliers, des laisses et des t-shirts pour chiens.

Ces accessoires sont soit fabriqués spécifiquement pour Mopar, soit provenant de fabricants réputés.

Stellantis affirme que cette gamme d’accessoires vise à rendre les voyages avec des animaux plus sûrs et plus pratiques.

Alors que de plus en plus de familles à travers l’Amérique du Nord voyagent avec leurs animaux, Stellantis a choisi de lancer une ligne d’accessoires Mopar conçue pour faciliter la vie avec les animaux de compagnie sur la route.

Nommée avec humour Mopaw, cette nouvelle gamme de produits comprend des articles fabriqués spécifiquement pour Mopar ainsi que d’autres provenant de fabricants de renom tels que YETI et Nemesys Gear.

La gamme initiale Mopaw comprend les articles suivants :

Un sac de transport souple provenant de Nemesys Gear qui se fixe aux points d’ancrage du siège enfant arrière du véhicule pour offrir un environnement confortable aux chats et aux petits chiens, tout en étant sécuritaire en cas de collision.

Une niche pliante pour animaux qui peut être installée dans le compartiment de charge du véhicule, où elle est fixée par quatre sangles d’arrimage. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, cette niche se replie pour libérer l’espace de chargement sans avoir à la retirer complètement.

Des ensembles de protection intérieure de 4Knines comprenant des housses de siège et de panneaux de porte, ainsi que des hamacs qui comblent l’espace entre les sièges avant et arrière pour offrir un grand espace ouvert aux animaux, tout en empêchant les griffes et les dents d’endommager la sellerie du véhicule.

Une combinaison de gobelet et de bol pour chien en acier inoxydable de YETI qui permet d’apporter plus facilement de l’eau fraîche pour les animaux lors des voyages estivaux.

Des colliers et des laisses arborant le logo Mopaw, incluant des colliers conçus pour ressembler à d’anciennes boucles de ceinture de sécurité en métal.

Des t-shirts et des chandails à capuchon pour chiens qui arborent également le logo de la gamme d’accessoires.

Pour le moment, il semble que les accessoires Mopaw ne soient disponibles qu’aux États-Unis, mais ils pourraient être introduits au Canada à une date ultérieure.

Ces accessoires rejoignent un certain nombre d’autres articles adaptés aux animaux qui étaient déjà disponibles dans le catalogue Mopar, notamment des cloisons séparant la banquette arrière de la zone de chargement, des rampes pour aider les petits animaux à monter dans le véhicule, et des bols pour chiens Weather Tech.

Plusieurs de ces mêmes articles peuvent également être obtenus avec le marquage Jeep plutôt qu’avec le logo Mopaw, afin de répondre aux différentes préférences des clients.

La gamme Mopaw peut être consultée et achetée sur le site Web de Mopar ainsi que par l’entremise des départements de pièces des concessionnaires.