Volkswagen va complètement réinventer l’ID.4 pour 2026 et en faire un Tiguan électrique

Volkswagen transformera l’ID.4 avec un nouveau design, une technologie VE avancée et un habitacle revu pour 2026.

VW prépare une refonte complète de l’ID.4 pour 2026, afin de le rapprocher du Tiguan.

L’ID.4 mis à jour adoptera un nouveau style, un intérieur revisité avec des commandes physiques et des composants EV améliorés.

Cette transformation devrait stimuler les ventes de véhicules électriques de Volkswagen avant l’arrivée de sa plateforme de prochaine génération en 2028.

Volkswagen prévoit de remodeler l’ID.4 SUV de fond en comble pour l’année modèle 2026, au point que les dirigeants de la marque le décrivent comme « une voiture complètement différente ». L’objectif est de faire passer ce VUS électrique de moyen à vraiment intéressant, et de l’établir comme alternative électrique au populaire Tiguan.

L’ID.4, lancé en 2020 comme deuxième véhicule 100 % électrique conçu par Volkswagen après l’ID.3, est devenu l’un des modèles électriques les plus vendus en Europe — ce qui n’est pas le cas en Amérique du Nord. Maintenant qu’il approche de ses cinq ans, le modèle subira une importante refonte à l’extérieur comme à l’intérieur. Le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, a confirmé que le nouvel ID.4 serait entièrement revu, parlant même d’« un énorme pas en avant ».

Volkswagen a indiqué que l’ID.4 restylé adoptera la nouvelle orientation stylistique introduite par le concept ID.2all, ce qui lui donnera une posture plus basse et plus large, en phase avec les futurs ID.1 et ID.2. À l’intérieur, le VUS profitera d’un tableau de bord repensé et d’une interface utilisateur mise à jour. Les boutons et molettes physiques feront leur retour, remplaçant les curseurs tactiles et commandes intégrées à l’écran qui avaient été critiqués sur la première génération.

Sur le plan mécanique, l’ID.4 sera aligné avec les nouveaux véhicules électriques de Volkswagen, en adoptant des moteurs, des batteries et des onduleurs plus efficaces, semblables à ceux de l’ID.7 (annulé pour l’Amérique du Nord). Bien que les spécifications détaillées n’aient pas encore été révélées, ces améliorations visent à prolonger la vie utile de la gamme électrique actuelle basée sur la plateforme MEB 400V, avant l’arrivée de la nouvelle plateforme SSP 800V prévue pour 2028.

En interne, Volkswagen surnomme l’ID.4 actualisé le « Tiguan électrique », reflétant la volonté de rapprocher ce modèle de son VUS à essence le plus vendu. Schäfer a d’ailleurs laissé entendre que des noms bien connus comme Tiguan et Golf continueront à exister à l’ère électrique.

Ces changements s’inscrivent dans une stratégie visant à corriger les critiques formulées au sujet de la qualité et des logiciels de la première génération de véhicules électriques de Volkswagen. En plus des mises à jour apportées aux modèles existants, VW prévoit lancer trois nouveaux véhicules électriques compacts sur sa plateforme MEB Entry en 2026, soit l’ID.2, la Cupra Raval et la Skoda Epiq. Avant l’arrivée de l’ID.4 profondément remanié, la marque profitera du salon de Munich en septembre pour présenter un autre nouveau modèle électrique, l’ID.2X, un petit multisegment attendu pour 2027.