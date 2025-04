Volkswagen Tiguan Turbo Highline R-Line 2026: plus de puissance et de performance

Avant même que la troisième génération du Tiguan ne démarque sur le marché canadien, voilà que Volkswagen dévoile une nouvelle version plus puissante et performante au Salon de l’auto de New York.

Le Volkswagen Tiguan Turbo Highline R-Line 2026 reçoit une version plus performante du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L.

La puissance et le couple se chiffrent respectivement à 268 chevaux et 258 lb-pi.

Il s’agit d’un gain de 67 chevaux et de 51 lb-pi.

Au Salon de l’auto de New York, Volkswagen a levé le voile sur le Tiguan Turbo Highline R-Line 2026. EcoloAuto a assisté à la présentation de cette version la plus cossue et la plus performante de la gamme Tiguan.

Un moteur turbocompressé plus performant pour le Tiguan Turbo 2026

Tout comme les autres versions du Tiguan, le modèle Turbo Highline R-Line 2026 est animé par le moteur EA888 turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. En revanche, sa puissance et son couple sont majorés de 67 chevaux et de 51 lb-pi. Ainsi, la puissance est de 268 chevaux. Quant au couple, il s’élève à 258 lb-pi.

Cette augmentation de la performance est rendue possible notamment grâce à un turbocompresseur de plus grande dimension ainsi qu’à un taux de compression ajusté. Ce moteur hérite de pistons et de bielles plus forts de même que d’un vilebrequin nitruré. Notons également la plus grande forte pression du système d’injection de carburant.

La motorisation du Tiguan Turbo Highline R-Line 2026 demeure jumelée à une transmission automatique à huit rapports. Il reçoit le système à quatre roues motrices 4Motion.

Cette version se positionnant au sommet de la gamme se distingue aussi par ses jantes de 20 pouces.

L’arrivée du Volkswagen Tiguan Turbo Highline R-Line 2026 est prévue pour l’automne prochain. D’ici là, le constructeur allemand partagera le prix de vente.