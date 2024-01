La version de production de la Volkswagen ID.2 est repoussée par un relâchement des lois Euro 7

Les futures règles anti-pollution Euro 7 devaient rendre la vente de modèles à combustion plus difficile en Europe.

Des révisions ont rendu ces futures lois bien plus permissives au chapitre des émissions d’échappement.

En réponse, Volkswagen lancera la sous-compacte ID.2 en 2026 plutôt qu’en 2025.

Suite aux révisions des prochaines normes anti-pollution Euro 7, Volkswagen va retarder d’environ un an l’introduction de la version de production du concept ID.2all.

En effet, le constructeur automobile prévoit maintenant que cette future voiture à hayon électrique sous-compacte atteindra la production à grande échelle en mai 2026 au lieu de 2025, selon la publication allemande auto motor und sport.

La réglementation Euro 7 devait initialement être beaucoup plus stricte que les mesures antipollution actuelles Euro 6, à tel point que de nombreux constructeurs automobiles pensaient qu’ils ne seraient pas en mesure de vendre de manière rentable en Europe des véhicules plus petits équipés de moteurs à essence ou diesel d’ici la fin de la décennie.

C’est le cas de Volkswagen, qui a invoqué la norme Euro 7 pour justifier la suppression de l’option de transmission manuelle sur la GTI actuelle.

Suite aux plaintes des pays constructeurs de l’Union européenne, les règles Euro 7 ont été tellement édulcorées que les principaux changements par rapport aux normes Euro 6 ne s’appliquent plus qu’aux autobus, aux camions et aux particules émises par les pneus et les freins.

Cela signifie que les modèles actuels fonctionnant à l’essence ou au diesel peuvent continuer à être vendus en Europe au moins jusqu’à la fin de la décennie.

Volkswagen utilisera apparemment cette prolongation pour continuer à vendre la Polo, un modèle sous-compact à hayon qui devait être remplacé par la future ID.2.

Lorsqu’elle arrivera sur le marché en 2026, l’ID.2 devrait être vendue à un prix inférieur à 25 000 euros (36 500 dollars canadiens), ce qui la rendrait nettement plus abordable que l’actuelle ID.3, mais pas aussi accessible que la Polo, qui démarre à moins de 22 000 euros (32 000 dollars canadiens).

En raison du retard d’un an, la version de production de la Volkswagen ID.2all ne figurera plus parmi les premiers modèles électriques de sa catégorie, qui sera occupée par la Citroën e-C3 et divers autres véhicules de constructeurs automobiles chinois.

En réponse à une réduction de la demande pour ses VÉ en Europe, Volkswagen a également annoncé récemment une modification de son planning de production. Au lieu de produire plus d’unités que prévu pour chaque modèle afin de se préparer à une demande inattendue, le constructeur automobile ne planifiera plus que la production de 80 % de ses chiffres de vente estimés, avec des dispositions permettant d’ajouter des quarts de travail supplémentaires au cas où un modèle s’avérerait plus populaire que prévu.

Cette mesure devrait permettre à Volkswagen d’éviter de devoir à nouveau fermer des usines pour cause de surproduction, mais elle pourrait aussi entraîner une réduction de l’offre de nouveaux véhicules et donc, une hausse des prix pour les clients.

Bien que la production à grande échelle ait été repoussée à 2026, Volkswagen prévoit toujours de dévoiler l’ID.2 et de fabriquer quelques unités avant la fin de l’année 2025.

Source : Automotive News Europe