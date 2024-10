Volkswagen ID.7: le projet n’est pas mort pour le Canada et son prix devrait être alléchant

Contre toute attente, le projet de commercialisation de la Volkswagen ID.7 au Canada est encore actif. Et son prix promet d’être intéressant.

La Volkswagen ID.7 est une berline électrique construite sur l’architecture MEB.

Elle deviendrait le troisième véhicule électrique du constructeur à être vendu au Canada avec les ID.4 et ID. Buzz.

Le prix d’une Volkswagen ID.7 haut de gamme devrait être similaire à celui d’un ID.4 équipé de manière équivalente.

Plus tôt cet automne, les concessionnaires Volkswagen du Canada ont été réunis à Orlando. Au cours de ce congrès, il a notamment été question de la commercialisation de l’ID.7, une berline électrique dont l’avenir nous semblait incertain. En effet, au printemps dernier, on apprenait que la marque allemande repoussait le projet de commercialisation de ce modèle sans divulguer plus amples détails dans les mois qui ont suivi. Certaines rumeurs laissaient même croire que le projet serait carrément abandonné en Amérique du Nord.

Contacté par EcoloAuto, Thomas Tetzlaff, directeur des relations publiques pour Volkswagen Canada, a confirmé que le projet de commercialisation de l’ID.7 était toujours actif. Lors de ce congrès des concessionnaires, ceux-ci auraient signifié leur intérêt face à la vente de cette berline électrique. Le constructeur aurait étudié la question avant de poursuivre les démarches et de faire progresser le projet.

Quel sera le prix de la Volkswagen ID.7?

Pour le moment, Volkswagen Canada refuse de partager de l’information concernant l’échelle de prix de la nouvelle ID.7. Toutefois, un concessionnaire québécois nous a appris qu’une version haut de gamme de la Volkswagen ID.7 afficherait un prix similaire à celui d’un ID.4 à équipement similaire. Actuellement, le Volkswagen ID.4 2024 Pro S AWD, soit la version la plus cossue, coûte 63 210 $.

On devrait en apprendre davantage d’ici le printemps prochain. La Volkswagen ID.7 est produite à Emdem en Allemagne.