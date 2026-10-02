La BMW i3 2027 offrira jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie et une recharge à 400 kW

Cela la place au troisième rang des véhicules électriques offrant la plus grande autonomie en Amérique du Nord.

BMW affirme que la recharge de niveau 3 permettra de récupérer jusqu’à 335 km d’autonomie en 10 minutes.

Une seule version sera proposée au Canada lors du lancement, à partir de 74 900 $.

BMW Canada a confirmé les caractéristiques techniques de sa future berline électrique i3, dont l’arrivée chez les concessionnaires locaux est prévue au premier trimestre de 2027.

Nous savons donc désormais que l’i3, le deuxième modèle issu de la gamme « Neue Klasse » du constructeur, offrira jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie selon la norme d’essai nord-américaine de l’EPA.

Sans surprise, ce chiffre est inférieur aux 912 km annoncés pour le marché européen, le cycle d’essai WLTP utilisé en Europe étant réputé plus optimiste que celui de l’EPA.

Ces 750 kilomètres d’autonomie annoncés placent la BMW i3 au troisième rang des véhicules électriques offerts au Canada, derrière la Lucid Air (jusqu’à 824 km) et le Chevrolet Silverado EV (jusqu’à 793 km).

Puisque le Silverado est une camionnette et que la Lucid Air est nettement plus chère, la BMW i3 s’impose comme la championne de l’autonomie dans sa catégorie.

Sa plus proche rivale est la Tesla Model 3 Premium à traction intégrale (AWD), qui peut parcourir jusqu’à 570 km avec une charge complète.

La comparaison avec Tesla est d’ailleurs intéressante à un autre égard : si le prix et le positionnement de la BMW i3 50 xDrive la rapprochent davantage de la Model 3 Performance, sa puissance et ses chiffres d’accélération se situent plutôt du côté de la version Premium AWD.

En effet, la BMW développe 463 chevaux et boucle le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, tandis que la Tesla Model 3 Premium AWD affiche une puissance non divulguée lui permettant d’atteindre 100 km/h en 4,4 secondes. À titre de comparaison, la Model 3 Performance revendique 510 chevaux et franchit le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes.

Là où la BMW i3 prend l’avantage, c’est bien sûr sur le plan de l’autonomie, mais aussi sur celui de la recharge.

Alors que l’i3 50 xDrive annonce une autonomie allant jusqu’à 750 kilomètres, la Model 3 Performance doit se contenter de 505 kilomètres.

De même, si Tesla reste inégalée sur le segment de la recharge à 400 volts — la Model 3 pouvant atteindre une puissance de pointe de 250 kW sur les Superchargeurs V3 et V4 —, elle ne peut rivaliser avec l’architecture électrique de 800 volts adoptée par BMW.

En pratique, cela signifie que la BMW i3 tolère une puissance de charge de pointe de 400 kW sur les bornes compatibles, permettant ainsi de regagner 335 kilomètres d’autonomie en 10 minutes.

Une version plus puissante, la i3 M60 xDrive, s’ajoutera à la gamme plus tard en 2027, bien que peu de détails soient connus pour le moment.

Les livraisons de la BMW i3 50 xDrive 2027 devraient débuter au Canada au cours du premier trimestre de l’année prochaine, avec un prix de départ fixé à 74 900 $.