Ford confronté à un test de coûts et de fabrication avec l’abordable Fathom électrique

Ford maintient son échéancier de 2027, même si la production de masse et les objectifs de volume de la première année demeurent difficiles à atteindre.

Ford affirme que le lancement de la camionnette électrique Fathom est toujours prévu au cours de 2027.

Le modèle à autonomie standard devrait être offert à partir de 28 350 $ aux États-Unis.

Le prix canadien reste à confirmer, mais devrait commencer aux environs de 42 690 $.

Ford affirme que le lancement de sa camionnette électrique Fathom est toujours prévu en 2027, même si le chef de la direction, Jim Farley, a récemment reconnu qu’il serait difficile de faire passer ce modèle abordable à la production de masse.

Un porte-parole de Ford a réaffirmé cet échéancier le 1er octobre, précisant que le plan de lancement en 2027 annoncé précédemment par l’entreprise n’avait pas changé. Cette clarification faisait suite à des commentaires de Farley qui avaient soulevé des questions quant à l’état de préparation du programme sur le plan de la fabrication.

La camionnette sera le premier véhicule construit sur la plateforme universelle pour véhicules électriques de Ford, une architecture conçue pour réduire la complexité de la fabrication et aider le constructeur à concurrencer les producteurs chinois de véhicules électriques à moindre coût. Farley a indiqué que Ford avait déterminé qu’un VÉ de BYD pouvait bénéficier d’un avantage d’environ 20 % sur le plan des coûts de production par rapport au Fathom.

Ford a réagi en révisant des composants, notamment les moteurs électriques, les boîtes de vitesses et les onduleurs. Ces changements visent à réduire la consommation d’énergie et à permettre au véhicule d’utiliser une batterie plus petite, diminuant ainsi l’un des coûts les plus élevés d’un VÉ.

Le travail d’ingénierie n’élimine pas le défi que représente la production rentable d’une camionnette en grands volumes. Farley a affirmé que Ford n’avait pas encore finalisé le processus de production de masse de la plateforme et a décrit l’atteinte des objectifs du programme en matière d’échelle, de coûts et d’échéancier comme une entreprise majeure.

La production est prévue à l’usine d’assemblage de Louisville, au Kentucky, où les premiers prototypes devraient sortir de la chaîne en 2027. Ford investit 5 milliards $ US dans cette usine et au BlueOval Battery Park, au Michigan, afin de préparer la nouvelle plateforme et son approvisionnement en batteries.

Ford viserait 100 000 ventes du Fathom au cours de la première année du modèle. L’atteinte de ce volume nécessiterait une montée en cadence sans heurts de la production, particulièrement pour un véhicule positionné près des 30 000 $ US.

Le Fathom est important pour la stratégie révisée de Ford en matière de véhicules électriques. Son analyse de rentabilité dépend non seulement de la demande, mais aussi de la capacité de Ford à maîtriser les coûts et à simplifier l’assemblage afin de dégager un bénéfice à un prix d’entrée de gamme.

Pour l’instant, Ford continue de soutenir publiquement une introduction en 2027. L’entreprise n’a pas fourni de date de production plus précise, et les commentaires de Farley indiquent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant que la camionnette puisse atteindre l’échelle prévue sans compromettre son positionnement souhaité sur le marché des véhicules abordables.

Source: Electrek