Toyota va-t-il ajouter une camionnette compacte à sa gamme?

Le constructeur n’a aucun plan pour le moment.

Les dirigeants vont sans aucun doute écouter les concessionnaires cette semaine.

Le succès du Ford Maverick fait certainement réfléchir.

La camionnette compacte est-elle une idée à prévoir au sein de l’alignement de Toyota d’ici quelques années? Après tout, le géant nippon a fait sa marque partout à travers le monde avec ses camionnettes de petite taille. D’ailleurs, encore aujourd’hui, le pickup le plus petit commercialisé par Toyota en Amérique du Nord, le Tacoma pour ne pas le nommer, domine toujours sa catégorie malgré la croissance évidente des dimensions du véhicule. Le plus récent modèle est clairement un véhicule de taille intermédiaire.

À l’occasion de la réunion des concessions de la marque à Las Vegas cette semaine, certains directeurs de concessions expriment haut et fort leurs intentions de demander à la haute direction du constructeur de considérer un pickup plus petit que le nouveau Tacoma, quelque chose qui imiterait le modèle lancé par le Ford Maverick… et le Hyundai Santa Cruz dans une moindre mesure.

Automotive News a d’ailleurs questionné le Président du Conseil national des concessionnaires Toyota, Steve Gates, lui-même bien au fait de la situation actuelle dans le créneau des camionnettes monocoques comme le Maverick de Ford. En effet, le groupe Gates pour lequel il travaille possède aussi une concession Ford et le succès du petit camion Ford est indéniable selon lui.

Toujours selon Steve Gates, le potentiel commercial est énorme pour une marque comme Toyota, et ce, sans même affecter les ventes du Tacoma ou du Tundra. Rappelons que ces deux modèles reposent sur la même plateforme de type châssis échelle.

S’il est vrai que le constructeur a gagné ses lettres de noblesse avec le camion Stout dans les années 60, il est fort probable que la nouvelle génération – si elle voit le jour bien entendu – fasse évoluer la formule originale. Les cabines simples ne sont plus aussi populaires, tandis que les boîtes de chargement doivent aussi être très logeables, malgré la taille de ces petits véhicules.

Il est beaucoup trop tôt pour savoir si Toyota ira de l’avant avec une camionnette compacte qui, selon toute vraisemblance, pourrait se baser sur les bases de l’actuelle Corolla et Corolla Cross. Avec la popularité toujours aussi grande pour les pickups, Toyota pourrait faire un tabac en Amérique du Nord et même ailleurs sur la planète où les camionnettes sont beaucoup plus populaires que les modèles pleine grandeur nord-américains.