Toyota présente un prototype Hilux à hydrogène avec une autonomie de 587 kilomètres

Toyota dévoile un prototype de Hilux à pile à combustible à hydrogène, fabriqué à Derby, en Angleterre, avec une autonomie prévue de 587 kilomètres.

• Le prototype est le résultat d’une collaboration soutenue par le financement du gouvernement britannique et de l’utilisation des pièces de la Toyota Mirai.

• Toyota prévoit de créer 10 de ces prototypes pour des tests approfondis.

• En 2022, Toyota avait présenté le concept Hilux Revo BEV électrique et avait manifesté son intérêt pour les pickups légers à pile à combustible à hydrogène.

Toyota a dévoilé un prototype de Hilux alimenté par une pile à combustible à hydrogène, démontrant l’engagement du constructeur automobile à explorer d’autres sources d’énergie pour ses véhicules. Ce projet, créé en collaboration avec des partenaires du consortium et soutenu par le financement du gouvernement britannique, représente une étape significative dans la quête de Toyota pour évaluer la faisabilité et la fonctionnalité des camionnettes alimentées à l’hydrogène.

Le prototype de Hilux à pile à combustible à hydrogène tire son groupe motopropulseur de la Toyota Mirai, offrant une autonomie estimée à 587 kilomètres entre les remplissages d’hydrogène. Bien que cette autonomie soit impressionnante, il est important de noter que ce prototype vise à évaluer les capacités de la technologie des piles à combustible à hydrogène plutôt qu’à concurrencer directement les modèles à moteur à combustion.

Des images du prototype montrent l’intégration des réservoirs d’hydrogène, stratégiquement placés entre les longerons du châssis, où se trouve généralement la cabine. Pendant ce temps, d’autres composants essentiels de la pile à combustible sont situés sous le capot, tandis que la batterie occupe l’arrière du véhicule.

Toyota a lancé ce projet en début 2022, initiant la conception et le développement en juillet de la même année. La construction du premier prototype a commencé un an plus tard, en juin 2023, et la version finale a été dévoilé au courant la journée d’hier.

La prochaine phase de ce projet comprend des tests approfondis, y compris des évaluations des performances en matière de sécurité, de fonctionnalité et de durabilité. À travers cette phase de test, Toyota vise à obtenir une compréhension complète des avantages potentiels et des défis associés aux camionnettes alimentées par des piles à combustible.

Bien que Toyota poursuive activement des solutions d’énergie propre, telles que les véhicules électriques et les piles à combustible à hydrogène, aucun plan de production spécifique n’est mentionné dans ce contexte. Cependant, ce prototype représente une étape importante dans l’engagement de Toyota envers la durabilité environnementale et son exploration de diverses technologies pour réaliser un futur automobile plus vert et durable.