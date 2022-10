Toyota Tacoma 2022 : écolo ou pas?

Le Toyota Tacoma 2022 se détaille à partir de 42 250 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Capacités hors route, réputation de fiabilité, bonne valeur de revente.

Visibilité réduite vers l’avant, pas de volant chauffant, consommation ordinaire.

Le Toyota Tacoma 2022 est actuellement la camionnette intermédiaire la plus vendue au Canada comme aux États-Unis. Sa popularité s’explique par sa réputation de solidité et de fiabilité, mais aussi par son apparence robuste et sa gamme variée de déclinaisons.

Malgré tout, le Tacoma vieillit. La génération actuelle a été introduite pour le millésime 2016, apportant un design rafraîchi, mais en reconduisant la structure de l’habitacle de la génération précédente. Surtout, plusieurs de ses rivaux seront redessinés pour 2023, dont le Chevrolet Colorado, le GMC Canyon et le Ford Ranger, alors que le Nissan Frontier a entamé sa plus récente génération pour l’année-modèle 2022. Il y a quelques années, le Jeep Gladiator s’est ajouté au segment, alors que la Honda Ridgeline y figure toujours également.

Avec tout le savoir-faire du constructeur japonais, en matière d’efficacité énergétique et de motorisations hybrides, le Toyota Tacoma 2022 est-il un véhicule écolo?

D’abord, au Canada, on a fait un léger ménage l’an dernier, retirant le rouage à propulsion et le quatre cylindres de 2,7 litres de base. Celui développant 159 chevaux et un couple de 180 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à six rapports. Les configurations Cabine accès, arborant des demi-portières s’ouvrant vers l’arrière et proposant un habitacle à quatre passagers, et Cabine double avec quatre portes et de la place pour cinq, seront toujours offertes. De plus, on a encore droit à deux longueurs de caisse.

On se retrouve donc avec une seule motorisation, assortie de la boîte automatique à six rapports ou d’une manuelle à six rapports. Ce V6 atmosphérique de 3,5 litres fonctionne avec un cycle de combustion Atkinson, typique dans les moteurs hybrides chez Toyota. Ce cycle permet de réduire quelque peu la consommation, mais le couple du moteur est généralement moins musclé. Malgré tout, les ingénieurs de Toyota ont réussi à soutirer 278 chevaux et un couple de 265 livres-pied de ce bloc.

Les cotes de consommation ville/route/mixte du Toyota Tacoma 2022 à boîte automatique s’élèvent à 13,0 / 10,5 / 11,8 L/100 km. Avec la boîte manuelle, c’est plutôt 13,8 / 11,4 / 12,7 L/100 km. Lors de notre essai d’une version Tacoma Édition Trail, nous avons observé une moyenne de 12,2 L/100 km. Au moins, le moteur fonctionne à l’essence régulière.

Par rapport à la concurrence, le Tacoma se range dans le milieu du peloton. Le Ranger est le champion avec une cote mixte de 10,9 L/100 km, suivi du Ridgeline avec une cote de 11,5 L/100 km. Celles des Colorado et Canyon sont de 12,1 L/100 km, alors que les cotes des Frontier et Gladiator s’élèvent à 12,3 L/100 km. Ici, on exclut les variantes hors route comme les Tacoma TRD Pro, Colorado ZR2 et Gladiator Rubicon, par exemple, qui consomment davantage avec leurs carrosseries surélevées et leurs pneus à crampons. On exclut aussi les coûteuses motorisations diesel, en voie de disparition dans les modèles GM et toujours disponible pour l’instant dans le Jeep. Les Colorado et Canyon 2023 seront équipés d’un quatre cylindres turbo de 2,7 litres, qui devrait consommer aux alentours de 11,5 L/100 km en conduite mixte, selon les dires de GM.

Bref, le Tacoma ne se démarque pas au chapitre de la consommation, mais il y a pire dans le segment. Cependant, c’est celle proposant la charge utile la moins élevée du groupe, du moins, en configuration à cabine double. La capacité de remorquage, atteignant les 2 900 kilogrammes ou 6 393 livres, n’est pas mal, mais elle est surpassée par celles des Colorado, Canyon, Ranger et Gladiator.

Toyota a compris qu’une camionnette à l’apparence robuste et aventurière, ça vend, et c’est pourquoi la marque propose de multiples variantes telles que TRD Hors route, TRD Sport, Trail et TRD Pro, proposant une garde au sol plus élevée, des amortisseurs conçus pour sortir des sentiers battues, et dans certains cas, une prise d’air sur le capot pour ajouter un peu de caractère.

La version Trail, dont la disponibilité sera limitée selon le constructeur, comprend une suspension relevée, d’un différentiel verrouillable à l’arrière, de voies avant et arrière élargies, de pneus tout terrain, de marchepieds et de plaques de protection de sous-carrosserie. On complète son apparence avec des jantes en alliage de couleur bronze. Toutefois, elle n’est pas équipée des amortisseurs Bilstein comme c’est le cas des TRD Hors route et TRD Pro, alors le confort sur route n’est pas sacrifié par une suspension trop rigide.

Dans l’habitacle, l’espace est adéquat, mais certains font mieux, surtout dans le cas du dégagement pour les jambes pour les passagers arrière. La position de conduite n’est pas parfaite alors que le coussin du siège est bas, mais au moins, l’ergonomie des commandes est appréciable. Le système multimédia n’est pas des plus modernes, mais les fonctionnalités sont là et l’on retrouve des boutons entourant l’écran tactile pour accéder aux menus principaux.

Les gens adorant la sensation de conduire un gros camion seront servis dans le Tacoma, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. La carrure des ailes, le capot gonflé et les larges piliers obstruent la vue vers l’avant et sur les côtés. De plus, le ventilateur du système de refroidissement du moteur est très bruyant.

Le Toyota Tacoma 2022 se détaille à partir de 42 240 $ incluant les frais de transport et de préparation, et son prix grimpe jusqu’à 61 690 $ dans le cas de la version TRD Pro au sommet de la gamme. La version Trail, bien équipée, se montre intéressante à 49 330 $. En revanche, il n’y a pas de volant chauffant dans le Tacoma, même en option, alors que la surveillance des angles morts n’est disponible que dans trois déclinaisons sur douze.

Malgré ses défauts, il faut admettre que le Toyota Tacoma possède de belles qualités aussi. On sent sa construction solide, ses habiletés hors route sont indéniables et sa capacité de remorquage est très convenable. Toutefois, l’aspect écolo de la camionnette est plutôt absent, même si aucun de ses rivaux se démarque nettement des autres à ce chapitre. Bref, on s’achète une camionnette intermédiaire au lieu d’une pleine grandeur pour le gabarit, mais pas nécessairement pour la consommation.