Couper tout partage de données avec Ford coupe aussi BlueCruise

Refuser tout partage désactive BlueCruise, la connectivité Internet et la localisation dans l’application.

Ford affirme ne pas vendre les données de conduite aux courtiers ni aux assureurs.

Des ressources pour le Canada, le Mexique et Lincoln arrivent dans les prochaines semaines.

Les propriétaires qui désactivent tout partage de données avec Ford dans leur véhicule perdent l’accès au système de conduite mains libres BlueCruise, à la connectivité Internet et à la localisation du véhicule dans l’application Ford. La précision figure dans la Privacy Promise, dévoilée aujourd’hui.

Dans cette promesse de confidentialité, Ford affirme aussi ne pas vendre de données sur la façon de conduire de ses clients à des courtiers en données ni à des compagnies d’assurance.

L’annonce est signée Kristin Jones, chef de la protection de la vie privée et avocate générale adjointe, données et vie privée, chez Ford. « Nous ne vendons jamais non plus de données sur votre façon de conduire à des courtiers en données », écrit-elle (traduction libre). Un nouveau site Web américain explique ses pratiques et comment ajuster les paramètres dans le véhicule ou l’application Ford. Des ressources pour le Canada, le Mexique et les clients Lincoln suivront dans les prochaines semaines.

La Privacy Promise repose sur 3 principes

Ford regroupe sa promesse en trois principes :

Confidentialité dès la conception : la vie privée est prise en compte de la collecte des données jusqu’à leur utilisation, leur stockage et leur élimination, notamment par l’anonymisation ou l’agrégation des données.

la vie privée est prise en compte de la collecte des données jusqu’à leur utilisation, leur stockage et leur élimination, notamment par l’anonymisation ou l’agrégation des données. Explications en langage clair : Ford vise à expliquer clairement l’usage qu’elle fait des renseignements personnels et dit respecter les choix de ses clients.

Ford vise à expliquer clairement l’usage qu’elle fait des renseignements personnels et dit respecter les choix de ses clients. Paramètres contrôlés par le propriétaire : les conducteurs choisissent ce qu’ils partagent, sachant que certaines fonctions dépendent de ces données. Ford dit utiliser les données des véhicules pour améliorer la sécurité et la qualité.

Ford précise 3 usages des données de ses véhicules connectés

Selon Ford, les données recueillies (diagnostics, caractéristiques de conduite et localisation) servent à trois fins :

Les services connectés, comme la navigation intégrée, l’info-circulation et l’assistance routière

Le diagnostic des problèmes, l’amélioration des produits et la recherche et développement

Des produits, des fonctions et des services personnalisés

Les propriétaires d’un modèle Ford 2018 ou plus récent peuvent consulter et modifier ces paramètres en tout temps à l’écran central.

Ford a sondé un peu plus de 1 000 consommateurs américains

Avant de rédiger sa promesse, Ford a sondé un peu plus de 1 000 consommateurs aux États-Unis, propriétaires de Ford comme d’autres marques. Les répondants jugent la confidentialité de leur véhicule importante, tout en reconnaissant la valeur du partage de données. Le thème qui revenait le plus souvent : le contrôle, soit des paramètres ajustables sur demande et en détail.

Les répondants font aussi davantage confiance aux constructeurs automobiles qu’à bien d’autres grandes organisations pour gérer leurs données. Les propriétaires de Ford se montrent plus à l’aise que les autres répondants avec les technologies connectées, comme les appareils domotiques.

GM a payé 12,75 millions $ US en mai pour des données de conduite

La mention des courtiers en données tombe à un moment délicat. En mai, General Motors a accepté de payer 12,75 millions $ US en Californie pour avoir vendu, selon les allégations, des données de conduite OnStar, dont les noms, la localisation et les habitudes de conduite, aux courtiers en données Verisk Analytics et LexisNexis Risk Solutions sans le consentement des conducteurs.

Plus près de chez nous, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada affirmait en avril que les Canadiens ignorent quels renseignements les constructeurs recueillent et comment ils les utilisent. En septembre, un rapport de la Commission de l’éthique en science et en technologie sur les voitures connectées indiquait que la Commission d’accès à l’information du Québec juge impossible d’anonymiser les données de géolocalisation des véhicules.

Les ressources canadiennes de Ford sur la vie privée sont attendues dans les prochaines semaines.