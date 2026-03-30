Essai routier Toyota Sienna Limited 2026 : cinq conseils gratuits pour la prochaine Sienna

Le véhicule familial hybride de Toyota demeure le choix le plus intelligent sur le marché, et il ne faut surtout pas le dénaturer.

Les minifourgonnettes surpassent les VUS en espace intérieur, en polyvalence, en efficacité, en confort et en convivialité familiale au quotidien, sans compromis.

Toyota doit préserver l’efficacité hybride de la Sienna, son habitacle spacieux et ses sièges à grande course longitudinale, tout en corrigeant ses lacunes en raffinement.

Les prix ont fortement grimpé, ce qui fait des versions de milieu de gamme les choix les plus judicieux au Canada pour la plupart des familles.

Je l’ai déjà dit, et je vais le redire : les minifourgonnettes sont le véhicule ultime. Tout simplement. Meilleures que les VUS, plus utiles que les multisegments, plus faciles à vivre que pratiquement tout ce qui prétend être robuste et familial. Et cette conviction s’est solidement ancrée lorsque Toyota a lancé la quatrième génération de la Sienna pour l’année-modèle 2021. Je l’ai tellement aimé que j’ai fondé, à moitié à la blague, la Société des Amoureux de Minifourginnettes, SAM. À moitié seulement, notez bien — personne n’a voulu s’y joindre.

Nous voilà maintenant avec la Toyota Sienna 2026, et comme j’ai déjà évalué cette fourgonnette à plusieurs reprises, pour cette mouture-ci, je veux m’attarder à ce que Toyota doit absolument conserver, à ce qu’il faut corriger et à ce qu’il faudrait envisager pour la prochaine génération. Même si cette Sienna n’en est qu’à sa sixième année-modèle, l’échéancier de Toyota ailleurs laisse croire qu’un remplacement pourrait arriver plus tôt que plusieurs ne le pensent.

Mais d’abord, la minifourgonnette actuelle. La Sienna LE 2026 à traction débute à 52 500 $ avec les frais, tandis que le modèle d’essai Limited AWD à sept places commence à 69 500 $. Dans le cas de la LE, cela représente une hausse massive de 10 000 $ par rapport au point de départ de cette génération, mais cela change à peine l’histoire. Ça ne fait pas de la Sienna un mauvais rapport qualité-prix, puisqu’elle continue d’offrir de l’espace, de l’efficacité et une polyvalence au quotidien que la plupart des VUS ne peuvent égaler. Mais cela me convainc encore davantage que le point idéal se situe quelque part entre la XLE FWD ou la XSE AWD de base, cette dernière coûtant tout de même un autre impressionnant 10 000 $ de moins que le Limited. Il n’est pas nécessaire de se laisser emporter par les options pour profiter de ce qui rend cette fourgonnette bonne.

Et maintenant, Toyota, ouvre grand les yeux :

Groupe motopropulseur : bon

La seule chose avec laquelle Toyota ne doit pas jouer, c’est l’efficacité du groupe motopropulseur hybride. Elle doit demeurer l’épine dorsale de la Sienna. J’ai vu cette fourgonnette afficher une consommation aussi basse que 6,7 L/100 km lors de longs trajets avec des passagers et des bagages à bord, et ce n’est pas un fantasme de brochure. C’est de la conduite réelle. C’est l’un des plus grands avantages de la Sienna, et Toyota serait complètement folle de sacrifier cela.

À tout le moins, la prochaine devra demeurer hybride. Une version électrique pourrait aussi avoir du sens, surtout si Toyota veut distinguer encore davantage la Sienna du reste du lot.

Groupe motopropulseur : moins bon

Cela dit, la configuration actuelle n’est pas parfaite. Le quatre cylindres atmosphérique de 2,5 L et les moteurs électriques produisent ensemble 245 chevaux, ce qui est correct sur papier, mais le bruit du moteur ne l’est pas. Dès qu’on dépasse environ 2 500 tr/min, le compartiment moteur émet une sonorité rude et envahissante qui dévalorise l’expérience plus qu’elle ne le devrait.

La transmission eCVT demeure aussi un point faible, même si le mode Eco aide à lisser le tout en calmant la réponse à l’accélérateur. Toyota semble améliorer ces caractéristiques dans ses produits plus récents, alors il y a de l’espoir. Mais l’espoir, ce n’est pas la même chose qu’une correction.

Style

Le style, par contre? Il faut le garder. Je continue de trouver cette Sienna belle. Toyota parlait autrefois des ailes arrière marquées et de la posture élargie comme étant inspirées de la Supra, ce qui est une chose assez drôle à dire d’une minifourgonnette, mais j’ai embarqué très rapidement. La Sienna a de la présence. Elle est large, bien campée, bien posée sur la route, et elle se conduit de façon étonnamment cohérente avec cette même attitude stable. La prochaine peut évoluer, bien sûr, mais elle doit demeurer immédiatement identifiable comme une Sienna. Une demande : débarrassez-nous du chrome. Ça suffit. Personne n’a besoin de plus de chrome.

Espace intérieur et polyvalence

Là où la Sienna gagne vraiment mon respect, c’est dans sa convivialité pure. Ce véhicule est brillamment conçu. Avec la troisième rangée rangée dans le plancher de chargement, il y a 949 L d’espace utilitaire. Derrière la deuxième rangée, ce volume grimpe à 2 129 L. Les sièges de deuxième rangée à grande course longitudinale sont fantastiques, la console avant ouverte en forme de pont demeure l’une des meilleures idées du segment, le bac de rangement dessous est immense, le rangement de l’accoudoir central est énorme, et la tablette intermédiaire sur la planche de bord est réellement utile.

C’est le genre de détails bien pensés que les propriétaires apprécient chaque jour, pas seulement pendant un essai routier. Si Toyota passe à l’électrique la prochaine fois, ma grande inquiétude est de savoir si une partie de cette brillante conception intérieure sera compromise, surtout à l’arrière. Il ne faut surtout pas que cela arrive.

Ne coupez pas les coins ronds. Intégrez.

Quelques détails de l’habitacle demandent de l’attention. D’abord, je veux un volant chauffant entièrement chauffant. Pas un volant partiellement chauffant. Pas la vieille routine du « vos mains devraient être à “9h et 15h”, donc c’est tout ce qu’il faut chauffer sur le volant ». Toute la périphérie devrait être chauffante. À ce prix, il n’y a aucune excuse.

Ensuite, l’écran central doit être mieux intégré. L’écran actuel de 12,3 pouces est assez grand, mais la plupart de ceux qui le voient diront qu’il semble avoir été posé là tard dans le programme après que quelqu’un s’est rendu compte que chaque nouveau véhicule devait avoir une tablette quelque part sur le tableau de bord. Corrigez ça.

Bonus : amenez la version Woodland, la vraie

Une dernière chose : le Canada a besoin d’une version Woodland. Les Américains y ont droit depuis 2022, et cela aurait du sens ici. Donnez-lui la garde au sol relevée, donnez-lui l’ensemble de remorquage, et offrez aux acheteurs canadiens une Sienna légèrement plus aventureuse, même s’il ne verra jamais de terre ni de gravier. Ce serait un ajout intelligent. Le vert Cypress aussi. Faites-le.

À surveiller

La principale préoccupation en matière de propriété ici, ce n’est pas la consommation de carburant, parce qu’elle demeure excellente. En fait, il n’y a pas grand-chose qui cloche avec cette génération de la Sienna. Des ratés occasionnels du système hybride peuvent survenir, tout comme quelques pépins électriques, mais dans l’ensemble, cette minifourgonnette est solide.

Si vous êtes capable de vivre avec le moteur 2,5 L bruyant et le comportement de l’eCVT, vous adorerez votre nouveau véhicule familial.

Verdict

La Toyota Sienna continue de réussir l’essentiel. Il est spacieux, efficace, intelligemment conçu, facile à conduire et encore mieux adapté à la vie de famille que la vaste majorité des VUS qui encombrent les entrées de banlieue. Franchement, j’en aurais un à la place de mon Kia EV9 si les minifourgonnettes n’étaient pas encore affublées d’un certain stigmate.

Toyota n’a pas besoin de réinventer cette fourgonnette. Elle doit simplement protéger l’essentiel, peaufiner les aspects plus rugueux et résister à la tentation d’en faire trop. Gardez l’hybride. Ajoutez peut-être une version électrique. Gardez l’espace, gardez la convivialité, gardez le style, et pour l’amour des minifourgonnettes, gardez-le aussi abordable que possible.

Specifications Toyota Sienna Limited 2026 Honda Odyssey Touring 2026 Chrysler Pacifica Limited AWD 2026 Kia Carnival HEV SX+ 2026 Prix 69 360$ 62 966$ 71 195$ 61 512$ Moteur 2.5L I4 + 2 moteurs électriques 3.5L V6 3.6L V6 1.6L turbo I4 + moteur électrique Tranmission eCVT 10-rapports auto 9-rapports auto 6-rapports auto Puissance (ch) 245 280 287 242 Couple (lb-pi) 199 262 262 270 Consommation essence combinée (L/100 km) 6.8 10.6 12.0 7.2 Longueur (mm) 5 175 5 251 5 176 5,155 Empattement (mm) 3 061 3 000 3 089 3 090 Largeur (mm) 1 994 2 110 2 022 1 995 Hauteur (mm) 1 776 1 767 1 777 1 780 Volume coffre derrière 3e / 2e / 1re rangées (L) 949 / 2,129 / 2,860 929 / 2 452 / 3 973 915 / 2 478 / 3 979 1 139 / NA / 4 110 Capacity remorquange max (kg) 1 588 1 588 1 633 1 134