Du RAV4 rechargeable au bZ électrique : Toyota présente cinq concepts Woodland au SEMA

Hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique, la famille Woodland de Toyota couvre toute la gamme de motorisations électrifiées de la marque.

Le RAV4 hybride rechargeable offre 80 km en mode électrique ; le bZ Woodland, 452 km.

Les pneus tout-terrain retranchent 34 km d’autonomie au bZ Woodland de production.

Toyota présente les cinq véhicules comme des prototypes équipés de pièces hors catalogue.

Toyota Canada a dévoilé aujourd’hui une famille de cinq concepts Woodland destinés au salon SEMA 2026, à Las Vegas. La gamme couvre les trois motorisations électrifiées de la marque, soit l’hybride, l’hybride rechargeable et le 100 % électrique, à travers des versions du RAV4 hybride rechargeable, de la Sienna, du Crown Signia, du Grand Highlander et du bZ.

Toyota a pensé le groupe pour les conducteurs qui passent des rues de la ville aux départs de sentiers et aux campings, chaque concept étant préparé pour transporter plus de matériel et prolonger les sorties.

De 80 km électriques à 452 km d’autonomie : les modèles de base

Toyota regroupe les concepts par paires. Le concept RAV4 Woodland hybride rechargeable et le concept Sienna Woodland donnent un rôle plus aventureux aux modèles électrifiés familiaux de la marque. Le concept Grand Highlander Woodland et le concept Crown Signia Woodland forment la paire la plus raffinée, tandis que le concept bZ Woodland transpose le thème au 100 % électrique.

Les modèles de production qui leur servent de base donnent une bonne idée du point de départ :

Concept Modèle de production canadien le plus proche Motorisation Autonomie bZ Woodland bZ Woodland 2027 Électrique, 375 ch, 4RM à deux moteurs Jusqu’à 452 km RAV4 Woodland hybride rechargeable RAV4 hybride rechargeable 2026 Hybride rechargeable, 324 ch, 4RM 80 km en mode électrique (estimation du constructeur) Sienna Woodland Sienna 2026 Hybride, 245 ch Non rechargeable Crown Signia Woodland Crown Signia 2026 Hybride, 240 ch, 4RM Non rechargeable Grand Highlander Woodland Grand Highlander Woodland Edition 2027 Hybride, 245 ch, 4RM Non rechargeable

Concrètement, les 80 km du RAV4 hybride rechargeable permettent de rouler sans consommer d’essence sur les trajets courts, le moteur thermique prenant le relais sur les longues distances.

Pneus tout-terrain : 34 km d’autonomie en moins sur le bZ Woodland

Voilà le point à surveiller. Tous les concepts de la famille sont chaussés de pneus tout-terrain, et Toyota a déjà chiffré leur effet sur son VUS électrique. Le bZ Woodland de production passe de 452 km à 418 km d’autonomie lorsqu’il reçoit les pneus tout-terrain optionnels, soit 34 km de moins, environ 7,5 %.

Sur le bZ Woodland, l’allure aventurière se paie donc en kilomètres.

Un même équipement Woodland signé CALTY

Le centre de design et de recherche CALTY, le studio de design nord-américain de Toyota, a mis au point une allure et un ensemble d’équipements communs aux cinq véhicules. On y retrouve notamment :

des kits de rehausse ;

de larges élargisseurs d’ailes ;

des jantes noir satiné ;

des pneus tout-terrain ;

une peinture bicolore sur le toit et le capot ;

des barres de toit avec barres transversales.

Chaque concept arbore aussi une peinture bleu Horizon, une teinte tirée de la palette que Toyota utilisait dans les années 1960 sur des modèles comme la camionnette Stout, la Crown et la Corona.

Woodland : déjà trois modèles de production au Canada

Le nom Woodland est déjà bien connu au Canada. Toyota a lancé le bZ Woodland de production ici en février, avec 375 ch et une garde au sol de 215 mm, et la gamme RAV4 compte déjà une version Woodland. Plus tôt ce mois-ci, Toyota a ajouté un Grand Highlander Woodland Edition hybride qui gagne 12 mm de garde au sol, dont les livraisons canadiennes doivent commencer plus tard en 2026.

La fourgonnette a déjà porté ce nom elle aussi : Toyota l’a appliqué pour la première fois à la Sienna avec une édition spéciale Woodland en 2021.

Le Crown Signia est le nouveau venu du groupe, et il est tiré dans deux directions au salon cette année. Toyota a aussi amené à Las Vegas un concept Crown Signia GT-S abaissé et axé sur la conduite sur route.

Des prototypes équipés de pièces hors catalogue Toyota

Toyota décrit les cinq véhicules comme des prototypes issus de projets spéciaux, équipés de pièces et d’accessoires qu’on ne trouve pas au catalogue de la marque. Le constructeur précise que ces modifications peuvent annuler la garantie et nuire aux performances et à la sécurité, et que leur légalité sur la voie publique n’est pas garantie. Pour les acheteurs canadiens, le bZ Woodland, le Grand Highlander Woodland Edition et la version Woodland du RAV4 demeurent les déclinaisons de production de cette idée.

Toyota Sienna Woodland Concept au SEMA Show 2026 1 of 11

Toyota RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept au SEMA Show 2026 1 of 7

Toyota Grand Highlander Woodland Concept au SEMA Show 2026 1 of 7

Toyota Crown Signia Woodland Concept au SEMA Show 2026 1 of 15