Toyota dépose des demandes de marques de commerce américaines pour « Scion by Toyota »

Les demandes américaines couvrent une gamme de véhicules et de services de vente au détail, tandis que le seul Scion annoncé par Toyota demeure un concept côte à côte, « side-by-side ».

Toyota a déposé des demandes américaines pour « Scion by Toyota » et un logo associé.

La liste des produits comprend des véhicules, des motos, des motocyclettes, des bicyclettes, des véhicules motorisés à propulsion électrique et des services de concession automobile.

Toyota n’a annoncé ni Scion de production ni projet de vente aux États-Unis.

Toyota a déposé des demandes de marques de commerce américaines pour « Scion by Toyota » et un logo associé très simple, ajoutant une catégorie de services de vente au détail aux utilisations possibles de ce nom relancé. Les demandes décrivent de nombreuses utilisations commerciales possibles, sans désigner de véhicule de production ni confirmer l’intention d’en vendre un.

Rappelons que Scion était la marque nord-américaine de Toyota destinée aux jeunes acheteurs, de 2003 (mi 2010 au Canada) à 2016. Sa gamme comprenait la sous-compacte xA (jamais vendue au Canada), la xB au style carré, le coupé sport tC, la FR-S à propulsion (jumelle de la Subaru BRZ) et la minuscule iQ. Lorsque Toyota a mis fin à la marque, plusieurs modèles ont intégré sa gamme après l’abandon de Scion, comme la iM, une Corolla à hayon.

La demande pour « Scion by Toyota » énumère les automobiles, les véhicules électriques, les camions, les motocyclettes, les bicyclettes, les vélos électriques et les véhicules tout-terrain, ainsi que les concessions dans le domaine des véhicules — essentiellement presque tout ce qui a un moteur et des roues. Une demande associée porte sur un logo où figure la mention « BY TOYOTA » sous le nom Scion. Le système Trademark Status and Document Retrieval de l’Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis donne accès aux dossiers des demandes. Il importe toutefois de se rappeler qu’un dépôt ne signifie pas nécessairement qu’une marque a été enregistrée.

Toyota n’a pas annoncé le retour de Scion ni de modèle de production Scion. Le seul véhicule dévoilé sous le nom relancé est le Scion 01, un concept hybride côte à côte présenté au SEMA Show de l’an dernier, à Las Vegas. Le 01 était animé par un moteur quatre cylindres hybride turbocompressé de 300 ch, dérivé de la gamme de camions de Toyota. La liste des produits aux États-Unis comprend les véhicules tout-terrain, ce qui pourrait inclure un côte à côte comme le Scion 01.

La catégorie des concessions indique que Toyota cherche à protéger le nom pour des services de vente au détail, sans préciser comment ceux-ci seraient offerts, que ce soit par l’intermédiaire des concessionnaires Toyota ou de détaillants de véhicules de sports motorisés.

Scion est-elle de retour? La question reste ouverte. Don Federico, ingénieur en chef du Scion 01, a déclaré aux journalistes plus tôt cette année que Toyota n’avait pas décidé comment elle pourrait vendre un modèle de production.

Toyota a déposé une demande distincte dans l’Union européenne pour le nom « Scion Kei », visant les automobiles et les pièces structurelles. Comme vous le savez probablement, « kei » désigne la catégorie des plus petits véhicules au Japon. Le dépôt européen est loin de démontrer que Toyota prévoit vendre une voiture kei en Amérique du Nord. De toute évidence, quelque chose se prépare chez Toyota au sujet de Scion, puisque les deux marques de commerce ont été déposées à 12 jours d’intervalle.