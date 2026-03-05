Le Toyota RAV4 PHEV 2026 arrive au Canada avec un prix de départ moindre qu’en 2025

Le Toyota RAV4 PHEV 2026 débute à un PDSF de 48 750 $ au Canada, soit 2 965 $ de moins que le modèle 2025.

Le modèle XSE avec groupe technologie, au sommet de la gamme, est aussi moins dispendieux que son prédécesseur.

Le RAV4 PHEV 2026 bénéficie également d’une puissance et d’une autonomie électrique accrues.

Alors que le prix des véhicules continue d’augmenter rapidement à mesure que de nouveaux modèles sont dévoilés, Toyota va a contre-courant avec le RAV4 hybride branchable 2026.

En effet, la version PHEV du tout nouveau RAV4, le véhicule passager le plus vendu au Canada en excluant les camionnettes, arrive avec un prix de départ inférieur à celui du modèle qu’il remplace.

Ainsi, la version SE d’entrée de gamme sera offerte avec un PDSF de 48 750 $, ce qui équivaut à un prix de vente d’environ 52 408 $ une fois les frais provinciaux et du concessionnaire pris en compte.

Pour comparaison, le RAV4 PHEV SE 2025, aussi le modèle d’entrée de gamme, débute à un PDSF de 51 715 $ et un prix de vente de 54 666 $.

La bonne nouvelle, c’est que malgré cette réduction de près de 3 000 $, les acheteurs en obtiendront plus pour leur argent qu’en 2025.

En effet, tous les RAV4 PHEV 2026 bénéficient d’une puissance accrue de 22 chevaux (un total de 324 chevaux) et d’une autonomie électrique supérieure de 20% (pour environ 80 km). L’espace intérieur et cargo est également bonifié par rapport au modèle précédent.

De plus, l’équipement de série semble toujours plutôt complet, avec un siège du conducteur électrique, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, la climatisation automatique à deux zones et la nouvelle suite d’assistance à la conduite Toyota Safety Sense 4.0.

Versions et prix

En plus de ces éléments, le RAV4 PHEV SE 2026 offre aussi un système d’info divertissement modernisé et plus personnalisable compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un toit ouvrant, un hayon électrique, des jantes en alliage de 18 po, des phares à DEL et des essuie-glace automatiques. Cette version d’entrée de gamme reçoit un écran tactile de 10,5 pouces ainsi qu’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces, en plus d’un système audio à 6 haut-parleurs et d’un chargeur embarqué de 7 kW pour la batterie à haute tension.

À partir de 56 400 $ (prix de vente d’environ 60 058 $), le RAV4 PHEV XSE 2026 est pour sa part légèrement plus dispendieux que la version équivalente en 2025. Ce prix donne toutefois droit à un équipement plus complet, qui ajoute à la version SE des jantes noires de 20 pouces, un écran tactile de 12,9 pouces avec Drive Connect, un système audio JBL à 9 haut-parleurs, une sellerie en similicuir à surpiqures bleues, des sièges avant ventilés avec fonction de mémorisation pour le conducteur, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec télécommande pour porte de garage, le système de caméras à 360-degrés, un chargeur de téléphones sans-fil et des phares à DEL distinctifs.

Avec un PDSF de 59 350 $ (prix de vente approx. de 63 008 $), le modèle XSE avec Groupe Technologie reprend la formule du modèle de base, étant environ 1 900 $ moins dispendieux que son homologue de 2025. Par rapport à la version XSE, le Groupe Technologie ajoute le système de stationnement évolué, l’assistance à la conduite dans les embouteillages, l’alerte de circulation transversale à l’avant, l’aide au changement de voie, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, l’affichage tête-haute, un toit ouvrant panoramique, un hayon électrique mains-libres, et un chargeur embarqué de 11 kw pour la batterie à haute tension.

À partir de cette version, la batterie peut également être rechargée sur une borne de niveau 3, permettant de passer de 10 à 80% en environ 30 minutes.

Nouveau cette année, le modèle GR Sport du RAV4 PHEV 2026 est offert à partir de 57 500 $ (prix de vente d’environ 61 158 $). Cette déclinaison se distingue par un design beaucoup plus agressif que tout autre RAV4 à ce jour, notamment en raison de ses pare-chocs avant et arrière exclusifs, ses jantes uniques de 20 pouces, ses étriers de freins peints en rouge et son aileron arrière distinctif. À l’intérieur, des sièges enveloppants à surpiqures rouges et des palettes de changements de rapport sont les éléments uniques les plus remarquables. Une suspension calibrée sport avec des amortisseurs haute performance permettent au RAV4 PHEV GR Sport de soutenir son apparence dynamique avec une conduite plus sportive que celle des autres modèles.

Alors qu’il est basé sur le modèle SE d’entrée de gamme, le GR Sport ajoute quelques éléments de la version XSE, dont l’écran tactile de 12,9 pouces, des phares à DEL distinctifs, un rétroviseur à atténuation automatique et ouvre-porte de garage, un chargeur de téléphone sans-fil et les caméras panoramiques.

Le nouveau RAV4 hybride branchable arrivera chez les concessionnaires canadiens de la marque au cours des prochaines semaines, tout comme le RAV4 à motorisation hybride conventionnelle, qui se détaille environ 10 000 $ de moins à équipement comparable.