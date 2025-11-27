Essai routier Toyota Camry 2026 : La voiture qui rend la conduite sans effort

Une semaine avec la Camry m’a presque donné envie de devenir chauffeur de taxi/uber/lift

La Toyota Camry est une légende vivante dans un segment qui a depuis longtemps perdu sa volonté de survivre.

La Camry de 9e génération n’est offerte qu’en version hybride et elle est à peu près impeccable.

La Camry 2026 débute à 37 625 $ avec les frais.

L’histoire de la berline intermédiaire mourante dure déjà depuis plus de dix ans. Durant cette période, nous avons perdu les Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Kia K5 (Optima), Chrysler 200, Mazda6, Subaru Legacy, Volkswagen Passat, et d’autres, et bientôt nous serons privés de la Nissan Altima. Et je passe sous silence les Suzuki Kizashi, Mitsubishi Galant, Dodge Avenger et, pourquoi pas, la Saab 9-3.

Je suis dans l’ambiance : Les Chrysler 300, Toyota Avalon, Nissan Maxima, Chevrolet Impala, Kia Amanti/K900, Pontiac Bonneville/G6/G8, Buick Regal et Century, Ford Crown Victoria, Ford Taurus (500), Saturn L/Aura, Oldsmobile Aurora/Alero, ont toutes disparu. Devons-nous être tristes ? Oui, et non. Les VUS font généralement mieux, mais une berline restera toujours plus élégante.

Aujourd’hui, il ne reste que la Hyundai Sonata, un échec colossal comparé à ce qu’elle était il y a seulement quelques années, la Honda Accord, et l’irremplaçable, inimitable et légendaire Toyota Camry. Qui aurait pu prédire qu’il y aurait moins de berlines neuves disponibles à la vente que de minifourgonnettes, il y a seulement cinq ou six ans ?

La bonne nouvelle, c’est que, dans ce segment, la réponse s’est presque toujours trouvée entre Honda et Toyota. Et depuis 2025, la Camry est la Réponse Finale.

Toyota Camry 2026

Exemple concret : elle n’est offerte qu’avec un groupe motopropulseur hybride raisonnablement puissant, auquel on peut ajouter en option un moteur électrique supplémentaire sur l’essieu arrière pour une traction intégrale. Dans cette configuration, la berline intermédiaire de 232 ch consommera à peine plus de 5 L/100 km.

Les chiffres d’efficacité ne devraient pas vous tromper – la Camry hybride demeure agréablement vive au départ arrêté. Et lors des dépassements, même si le 4-cylindres devient bruyant en raison, entre autres, du besoin de la eCVT de maintenir le régime du moteur « stable », en tant que « conducteur », vous ne souhaiterez jamais réellement en avoir plus.

Malgré ma tendance à « tester » les voitures et les VUS, j’ai tout de même obtenu un très respectable 6 L/100 km. Si c’était ma voiture, si mon travail consistait à conduire cette voiture, je suis convaincu que je pourrais égaler les 5 L estimés par RNCan et Toyota. Bien que je ne l’aie pas mentionné plus haut, seule la Toyota Prius dépasse ce chiffre, de peu, parmi les berlines spacieuses.

En dehors des moments où l’on écrase l’accélérateur, la Camry est sereine, silencieuse et raffinée. Les sièges de la version XLE AWD à l’essai sont recouverts de cuir, offrant confort et une touche de classe. La banquette arrière est immense, tandis que le coffre de 428 litres est beaucoup plus convivial que le chiffre ne le laisse entendre.

Les kilomètres ont défilé toute la semaine. Après les dix premiers, toutefois, je me sentais tellement à l’aise et bien dans la Camry que, dans un univers parallèle, je pourrais facilement m’imaginer en conduire une à temps plein.

Physiquement, la Camry de 9e génération se classe parmi les trois plus belles générations de Camry jamais produites. J’ai toujours un faible pour les premières voitures ; dans ce cas-ci, les 1re et 2e générations sont mes préférées, laissant la toute nouvelle 2025 (maintenant 2026) au troisième rang des plus jolis minois. Et à l’arrière, la berline affiche également beaucoup de dignité. La XSE n’a qu’un seul avantage visuel avec ses roues de 19 pouces, mais je choisirai une paroi latérale plus indulgente chaque fois. D’ailleurs, les 18 pouces de série sont amplement suffisantes.

À bord, la logique et la fonctionnalité prennent le dessus, laissant le tape-à-l’œil et le superflu là où ils doivent être : derrière. De véritables commandes physiques sont complétées par des fonctions tactiles à l’écran, toutes disposées de manière ergonomique et faciles d’accès. Un matériau gris matelassé, de type suède, est bien présent sur les panneaux de porte et la planche de bord, ajoutant une autre touche de classe. J’aime particulièrement l’enveloppement du siège passager, qui isole presque l’occupant de l’espace du conducteur.

Je n’ai que des éloges pour le système multimédia et sa facilité d’utilisation. Le nouvel écran de 12,3 pouces ajoute une touche de modernité nécessaire pour ceux qui ne sont généralement pas attirés par les dernières technologies.

La berline par excellence

La Toyota Camry ressemble un peu à votre vieux coton ouaté préféré qui passe pour « propre » lors d’une sortie entre amis, qui est parfait pour faire des courses et qui devient l’élément ultime de confort à la maison. C’est littéralement tout. La Camry est toutes les voitures.

La Toyota Camry Hybrid XLE AWD 2026 mise à l’essai est offerte à partir de 48 275 $, frais inclus, et aujourd’hui, elle n’a aucune compétition dans son segment en déclin.

Plus haut, j’ai demandé si nous devrions être tristes que les berlines soient presque toutes disparues. Oui, parce que certaines des voitures les plus élégantes jamais construites (pensez à la plupart des générations de Maxima, à la première Mazda6, à la Subaru Legacy 2005, à la Chrysler 300M Special 2004) étaient des berlines, et non, parce que la Camry est, sans grand doute, la meilleure d’entre elles.