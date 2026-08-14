Toyota promet de nouvelles batteries hybrides, mais les chiffres qui circulent ne lui appartiennent pas

Toyota vient d’annoncer une nouvelle génération de batteries pour ses véhicules hybrides. Depuis, plusieurs médias répètent des chiffres spectaculaires : +20 % d’autonomie, -40 % de coût. Ces chiffres n’appartiennent pas à cette annonce-là.

Le même jour, l’entreprise a aussi réduit sa cible de ventes 100 % électriques de près de 11 % pour l’année. En bonne partie à cause de l’effondrement de ses ventes en Chine.

Conversion de lignes au Japon en 2027-2028, capacité visant environ 600 000 hybrides par année.

Aucune chimie exacte ni pourcentage de gain annoncé pour ces batteries hybrides.

Les +20 % d’autonomie et -40 % de coût viennent d’une feuille de route VÉ de 2023, pas du 4 août.

Ce qu’a vraiment annoncé Toyota

Le 4 août 2026, Toyota a publié ses résultats du premier trimestre de l’exercice fiscal 2027. Dans la foulée, le constructeur a confirmé la conversion de lignes de production de batteries au Japon.

La capacité visée équivaut à environ 600 000 véhicules par année. Les blocs passent au lithium-ion pour les hybrides. Ils remplacent progressivement le nickel-métal-hydrure (NiMH) encore présent sur une bonne partie de la gamme mondiale.

Toyota promet une performance accrue et un coût réduit. Il ne précise ni la chimie exacte ni un seul pourcentage de gain. C’est une annonce de capacité industrielle, pas une fiche technique.

Takanori Azuma, chef de la comptabilité de Toyota, a résumé l’objectif lors de l’appel aux investisseurs.

« Nous augmentons notre capacité de production de batteries en 2027 et 2028, et nous allons continuer nos efforts pour bien répondre à la demande des clients ».

Rien sur la densité énergétique. Rien sur le temps de charge. Rien sur la durée de vie.

Qui fabrique ces batteries ? Toyota Battery Co., à l’usine de Kosai (préfecture de Shizuoka). L’entreprise a longtemps été une coentreprise avec Panasonic, fondée en 1996. Depuis mars 2024, Toyota en détient 100 %. C’est le fabricant historique des packs NiMH et lithium-ion des Yaris, Corolla et RAV4 hybrides.

Combien ça coûte vraiment de moins ? Toyota ne le dit pas. La seule estimation indépendante vient du Nikkei : une baisse de « plusieurs dizaines de milliers de yens par véhicule », soit environ 180 $ à 800 $ CAD selon le change. C’est modeste. Ça ne ressemble en rien au -40 % repris dans plusieurs articles.

D’où viennent le -40 % et le +20 %

Alors d’où viennent ce -40 % de coût et le +20 % d’autonomie repris dans plusieurs textes depuis le 4 août ? D’une autre annonce, trois ans plus tôt.

En juin 2023, Toyota a présenté une feuille de route pour des batteries de véhicules 100 % électriques, comparées au bZ4X.

La batterie « Performance », au NMC, prévue pour 2026, promet -20 % de coût et +20 % d’autonomie.

La gamme « Popularization » (traduction Toyota : grande diffusion / entrée de gamme), au LFP bipolaire, prévue pour 2026-2027, promet -40 % de coût, +20 % d’autonomie et une recharge sous 30 minutes.

Ces batteries sont destinées à des VÉ. Elles n’ont rien à voir avec les hybrides.

Le calendrier (2027-2028 des deux côtés) et le vocabulaire générique de « batterie nouvelle génération » ont suffi à fusionner les deux annonces en une seule. Plus impressionnante que la réalité.

Quatre filières, pas une seule feuille de route

Pour situer l’annonce du 4 août, il faut voir les filières batteries de Toyota comme des voies parallèles. Pas une seule feuille de route linéaire.

Le lithium-ion équipe déjà la Prius, la Corolla, la Corolla Cross et des versions haut de gamme du RAV4. Le NiMH bipolaire reste privilégié sur d’autres marchés.

Une troisième voie, distincte, c’est le tout-solide. Autonomie visée d’environ 1000 km. Recharge 10 à 80 % en une dizaine de minutes.

L’objectif est public depuis 2014. Il a été repoussé de 2020 à 2023, puis à 2025-2026, puis à 2027-2028. Aucun véhicule à batterie tout-solide ne se vend commercialement nulle part dans le monde à ce jour.

L’annonce du 4 août est donc une quatrième chose : une conversion de capacité industrielle pour l’hybride, sans détail technique.

L’hybride d’abord, le VÉ en retrait

C’est dans ce contexte que la cible de ventes 100 % électriques de Toyota a été révisée à la baisse. Malgré une croissance prévue de 119,3 % sur un an.

Le principal coupable : l’effondrement des ventes de Toyota en Chine. En baisse de 26,9 % en juin 2026 seulement. Un cinquième mois consécutif de recul face à des marques locales de plus en plus compétitives.

Toyota vise plus de 5 millions de véhicules hybrides vendus cette année civile, un record. Contre environ 533 000 véhicules 100 % électriques. Un rapport d’environ 10 pour 1 en faveur de l’hybride.

La stratégie d’électrification reste centrée sur l’hybride. Une partie de cette poussée tient aussi à des facteurs conjoncturels. Prix de l’essence plus élevés. Retrait des crédits d’impôt fédéraux américains pour les VÉ. Tarifs douaniers défavorables au VÉ.

Et la décision de Toyota de rendre la Camry et le RAV4 hybrides exclusivement. Ce qui gonfle mécaniquement les statistiques hybrides.

Pourquoi l’annonce compte face aux rivaux

L’annonce du 4 août ne se juge pas aux mêmes critères qu’un véhicule hybride rechargeable (VHR) ou qu’un VÉ. Un pack d’hybride non rechargeable est petit. Il se charge et se décharge en continu. Il n’a pas à propulser la voiture seule sur des dizaines de kilomètres.

Il faut donc comparer des hybrides à des hybrides. Les Tucson et Sportage hybrides de Hyundai-Kia utilisent déjà une batterie lithium-ion d’environ 1,49 kWh. C’est le bon ordre de grandeur face aux petits packs hybrides de Toyota. Ce n’est pas le 13,8 kWh d’un Tucson hybride rechargeable, ni les 22,7 kWh du RAV4 PHEV 2026 (anciennement RAV4 Prime).

Si on applique à l’annonce du 4 août les critères d’un VHR ou les promesses de la feuille de route VÉ de 2023 (+20 % d’autonomie, -40 % de coût), on se trompe de dossier. Toyota ne promet pas ici un bond d’autonomie électrique. Il convertit des lignes pour baisser le coût et le poids de l’hybride à grande échelle.

C’est là que les rivaux comptent vraiment. Aux États-Unis, Toyota, Hyundai Motor Group et Honda contrôlent à eux trois 86 % du marché hybride. Toyota seul en détient environ la moitié. Amortir une conversion de 600 000 véhicules par année et une baisse de coût de quelques centaines de dollars ne se tient que si l’on vend des millions d’hybrides.

Hyundai-Kia a resserré l’écart sur le papier. Du côté des constructeurs traditionnels, personne n’approche encore le volume qui rend cette stratégie de batteries floue, mais crédible.

L’échelle, pas la chimie

Toyota ne promet pas ici une batterie miracle. Il convertit une capacité d’environ 600 000 véhicules par année vers un lithium-ion hybride dont il n’a encore donné ni la chimie exacte ni un pourcentage de gain.

Le contexte aide à lire le choix. Le même jour, l’entreprise a baissé sa cible de ventes 100 % électriques, freinée surtout en Chine. L’effort industriel se concentre là où le volume est déjà là : l’hybride.

Quelques centaines de dollars économisés par voiture pèsent peu si on en vend peu. Sur plus de cinq millions d’hybrides par année, c’est une stratégie globale. L’avantage de Toyota n’est pas d’avoir la meilleure batterie. C’est d’en installer assez pour que chaque petite baisse de coût compte.