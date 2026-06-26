Le Kicks e-POWER au Japon : prélude à une 3e génération e-POWER dans le Kicks en Amérique du Nord?

Nissan a confirmé que le Rogue e-POWER de 3e génération arrivera en Amérique du Nord. Au Japon, le Kicks vient d’accueillir cette même motorisation. Deux modèles, deux marchés, un seul groupe motopropulseur. La question qui se pose naturellement : si Nissan homologue et industrialise la 3e génération e-POWER pour le Rogue en Amérique du Nord, le Kicks pourrait-il suivre la même voie?

Pour les lecteurs qui connaissent déjà le Kicks — et ils sont nombreux au Québec — ce nom évoque un VUS sous-compact animé par un moteur atmosphérique 1,6 litre de 122 chevaux, honnête mais sans éclat, couplé à une boîte CVT. Avec la génération e-POWER, Nissan change fondamentalement de registre. Techniquement, le Kicks que l’on connaissait est devenu un véhicule à propulsion 100 % électrique, dont l’autonomie est assurée par un générateur thermique embarqué.

Le Rogue e-POWER : la porte d’entrée de la 3e génération en Amérique du Nord

L’arrivée du Rogue e-POWER en Amérique du Nord, c’est bien plus qu’une annonce commerciale. C’est un investissement stratégique considérable : homologation selon les normes fédérales, validation en conditions hivernales, mise à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement pour les volumes nord-américains. Une fois ce travail accompli pour le Rogue, le coût marginal d’étendre la même motorisation à un autre modèle sur la même plateforme devient sensiblement plus faible.

C’est exactement la logique que Nissan a déjà appliquée au Japon : le Kicks est le premier modèle à recevoir la 3e génération e-POWER dans l’archipel. Deux gabarits différents, une architecture commune. La transposition nord-américaine de cette stratégie multimodèle paraît logique.

La motorisation e-POWER de 3e génération : ce qui change

Dans un système e-POWER, le moteur thermique — ici un 1,4 litre HR14DDe dédié à la génération d’électricité — ne transmet jamais de couple directement aux roues. Il fonctionne exclusivement comme un générateur. Le moteur électrique se charge de la propulsion, offrant une accélération linéaire et immédiate, typique d’un véhicule électrique, sans à-coups de transmission traditionnelle.

La 3e génération apporte une intégration plus pousée avec une unité « 5-en-1 » qui regroupe le moteur électrique de traction, le générateur, l’onduleur, le réducteur et le multiplicateur. Cette compacité se traduit par des gains de rendement énergétique notables par rapport aux générations précédentes, et simplifie l’intégration dans des architectures de véhicule différentes — un argument de plus en faveur d’une adaptation multi-modèles.

L’argument chaine d’approvisionnement : pourquoi le Kicks pourrait suivre

Le Kicks est assemblé à Aguascalientes, au Mexique, dans l’usine Nissan Mexicana (CIVAC). Le Rogue, lui, est produit à Smyrna, au Tennessee. Les deux usines approvisionnent le marché nord-américain et fonctionnent dans le cadre de l’ACEUM. Si les modules de groupe motopropulseur e-POWER 3e génération sont fabriqués et certifiés pour le Rogue à Smyrna, les mêmes composants pourraient alimenter la ligne de Aguascalientes pour le Kicks — une optimisation de volume classique dans l’industrie.

Il y a aussi un argument de cohérence de gamme : Nissan positionne e-POWER comme sa technologie hybride signature — l’équivalent fonctionnel d’un Toyota hybride, mais avec une sensation de conduite plus proche de l’électrique. Proposer cette technologie uniquement dans le Rogue tout en maintenant le Kicks avec un moteur atmosphérique 1,6 litre créerait une incoherence de gamme difficile à justifier à long terme.

e-4ORCE et l’hiver québécois : un argument supplémentaire

Les versions équipées de la traction intégrale e-4ORCE avec deux moteurs — un à l’avant, un à l’arrière — permettant un contrôle indépendant du couple sur chaque essieu. Pour le Québec, où les conditions hivernales sont exigeantes, cette combinaison représente une proposition de valeur réelle : propulsion électrique en tout temps, densité énergétique de l’essence pour l’autonomie, et chauffage efficace grâce à la batterie tampon.

La question ouverte

Nissan n’a pas encore confirmé l’arrivée du Kicks e-POWER en Amérique du Nord. Mais les pièces du casse-tête sont toutes en place : la technologie est prouvée au Japon dans le Kicks, le travail d’homologation sera fait pour le Rogue, et la logique industrielle plaide pour une extension de la gamme. Ce qui reste à déterminer, c’est le calendrier — et si Nissan voudra capitaliser sur l’élan du Rogue pour positionner le Kicks comme l’alternative abordable de la famille e-POWER en Amérique du Nord.

L’arrivée du Rogue e-POWER au Canada nous donnera une première indication : si la réception est forte et que la motorisation passe l’hiver québécois avec distinction, la pression commerciale pour étendre e-POWER au Kicks n’en sera que plus grande. À suivre.