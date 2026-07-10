Tesla déclenche le coussin gonflable avant l’impact : la caméra qui devance le réflexe

Depuis quarante ans, un coussin gonflable obéit à une logique immuable : il attend le choc, puis il réagit. Un accéléromètre mesure la décélération. Un capteur de pression confirme l’impact. Tesla affirme avoir gagné ce temps perdu.

Ce que Tesla n’a pas précisé sur une publication X : la fonction roule déjà dans la flotte depuis près de huit mois.

Le déploiement anticipé fait partie de la mise à jour logicielle 2025.32.3, publiée le 2 septembre 2025 — pas d’une nouveauté de mai 2026, contrairement à ce que laissait entendre l’annonce de Tesla ce mois-là.

Le gain annoncé est de 70 millisecondes : le temps que les caméras Tesla Vision et le calculateur de conduite entièrement autonome supervisée (FSD) mettent à confirmer qu’une collision frontale est inévitable et à alerter le contrôleur.

La fonction serait réservée aux véhicules dotés du calculateur HW4/AI4 (puce AMD Ryzen) — les véhicules HW3 n’ayant reçu, dans la même mise à jour, que des correctifs mineurs sans lien avec elle.

Voir venir le choc

Pour comprendre ce que Tesla affirme avoir changé, il faut d’abord voir ce que fait un système classique. Les systèmes de retenue traditionnels sont purement réactifs. Accéléromètres et capteurs de pression doivent mesurer les forces réelles de l’impact avant de déclencher le gonflage et les prétensionneurs.

Le système Tesla ajoute plutôt une couche prédictive en amont de cette chaîne. Ses caméras Tesla Vision, couplées au calculateur FSD, analysent en continu les trajectoires environnantes. Lorsque les réseaux neuronaux jugent une collision frontale mathématiquement inévitable, le système transmet au contrôleur le type de collision anticipé et sa gravité probable.

Cela ne veut pas dire que les capteurs deviennent accessoires. Tesla insiste : les capteurs physiques ne sont pas court-circuités. La vision réduit plutôt le « filtre » anti-déploiement intempestif — ce seuil qui empêche un déclenchement sur un nid-de-poule pris trop vite. Les capteurs d’impact gardent le dernier mot. Ils doivent toujours confirmer la collision.

Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, l’a résumé ainsi : la caméra voit l’impact arriver. Elle donne au contrôleur « la confiance d’agir plus tôt ». Les capteurs conservent la décision finale.

Reste à savoir pourquoi 70 millisecondes comptent autant. Un coussin gonflable ne se déploie pas instantanément. Il lui faut plusieurs dizaines de millisecondes pour atteindre sa pression optimale. En amorçant le processus avant le contact, il se retrouve en position au moment précis de l’impact.

Tesla affirme avoir validé l’approche en simulant des collisions réelles de sa flotte — pas seulement des scénarios réglementaires.

Une idée qui a vingt ans

Cette logique prédictive n’est cependant pas entièrement inédite. Ce n’est pas la première fois qu’un constructeur fait précéder l’impact d’une préparation. Mercedes-Benz vend son système PRE-SAFE depuis 2002. Dès qu’une collision est jugée probable, la voiture tend les ceintures, referme fenêtres et toit ouvrant, et repositionne le siège passager avant pour une posture optimale — le tout réversible si la collision ne se produit finalement pas.

Mais PRE-SAFE s’arrête à la porte du coussin gonflable. Son déploiement, même chez Mercedes, reste strictement réactif. La vraie nouveauté de Tesla n’est donc pas l’idée de « prédire » une collision — Mercedes le fait depuis vingt ans. C’est celle d’étendre cette prédiction jusqu’à ce dispositif lui-même.

Cette avance technique appelle tout de même une nuance importante à garder en tête. Aucun organisme de sécurité indépendant — NHTSA, IIHS, Euro NCAP — n’a encore vérifié la performance réelle du système sur le terrain. L’approche repose entièrement sur les caméras du véhicule, une architecture qui fait par ailleurs l’objet d’un examen réglementaire distinct portant sur d’autres fonctions de conduite assistée.

Ni Transport Canada ni aucun autre organisme ne s’est prononcé sur les systèmes de coussins gonflables prédictifs. Les seuls travaux canadiens en cours touchent le document normatif 208 sur les mannequins de choc — un sujet distinct.

Ce qui reste à confirmer

Un détail intrigue tout de même : si la fonction roule depuis septembre 2025, pourquoi Tesla n’en a-t-elle parlé publiquement qu’en mai 2026 ?

« Tesla Vision nous permet de déployer les coussins gonflables jusqu’à 70 millisecondes plus tôt si votre Tesla détecte une collision inévitable. Cela peut faire la différence entre une blessure grave et un accident dont on ressort indemne » (traduction libre), a écrit le compte Tesla le 8 mai.

Ce que Tesla affirme est plausible. Rien, à ce jour, ne le contredit. Mais la véritable validation ne viendra pas d’un fil X : elle viendra des organismes de sécurité indépendants, une fois le système testé sur le terrain. D’ici là, la caméra continue de devancer le réflexe, silencieusement, dans une partie grandissante de la flotte Tesla — sans que personne d’autre que Tesla ait encore chronométré l’écart.