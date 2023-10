Toyota dévoilera le Land Cruiser VÉ et une camionnette électrique lors du Japan Mobility Show

Toyota présentera le Land Cruiser Se électrique et une camionnette compacte nommée EPU lors du Japan Mobility Show, mettant de l’avant la vision de la marque pour un avenir électrifié.

Le Land Cruiser Se sera un VUS électrique à trois rangées conçu pour les environnements urbains.

La camionnette EPU, dont le format est comparable au Maverick, présentera un empattement plus long et des éléments de design modernes.

Les deux véhicules mettront l’accent sur des groupes motopropulseurs électriques et des éléments de design à la pointe de la technologie.

À l’approche du Japan Mobility Show, Toyota se prépare à présenter deux ajouts inattendus à sa gamme de véhicules : le Land Cruiser Se et le concept d’une camionnette électrique compacte nommée EPU. Ces lancements illustrent la volonté de la marque de se diriger vers une gamme électrique et leur intention de répondre à des besoins mondiaux diversifiés.

Le Land Cruiser Se est serait un VUS électrique à trois rangées pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Bien qu’il hérite du nom « Land Cruiser », son design est censé s’éloigner du modèle traditionnel que l’on connait depuis de nombreuses décennies. Le véhicule devrait adopter un design contemporain, avec une façade avant dominée par une calandre fermée, entourée de phares élégants.

D’autres caractéristiques potentielles incluent des ailes prononcées, des piliers de carrosserie obscurcis et une carrosserie innovante. Ses dimensions devraient le placer légèrement au-dessus du Grand Highlander en termes de taille, avec un empattement allongé pour un habitacle plus spacieux. Bien que Toyota n’ait pas encore dévoilé les spécifications complètes, les premières indications suggèrent que le modèle est conçu pour la conduite urbaine, mettant de l’avant une construction monocoque et des performances adaptées aux paysages urbains.

La camionnette EPU, pour sa part, devrait particulièrement plaire au public nord-américain, où les camionnettes sont très prisées. Sa taille devrait rivaliser avec le Maverick, mais il bénéficiera d’un empattement nettement plus long. Au-delà de ses dimensions, on s’attend à ce que l’EPU combine des lignes modernes avec des contours fluides, rehaussés par des détails de carrosserie en plastique et une disposition distinctive de la fenêtre arrière.

Le design intérieur tend vers un minimalisme moderne, mettant de l’avant une unité de commande centralisée avec des interfaces numériques et un levier de vitesse épuré. Un volant de style joug et un tableau de bord élégant soulignent davantage son ambiance futuriste. Bien que Toyota reste discret sur les capacités détaillées du pickup, ils ont confirmé sa motorisation électrique et mis de l’avant sa maniabilité optimale et son confort, grâce à un centre de gravité bas.