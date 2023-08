2024 Toyota Land Cruiser : 5 réponses à vos questions

Après près de trois décennies, le légendaire Toyota Land Cruiser fait un retour au pays, avec un groupe motopropulseur hybride turbocompressé, une technologie de pointe et des capacités tout-terrain robustes.

Le Land Cruiser 2024 fait ses débuts au Canada après une interruption de 30 ans.

Alimenté exclusivement par le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX, le Land Cruiser génère 326 chevaux et 465 lb-pi de couple.

Équipé de technologies et de dispositifs de sécurité avancés, le Land Cruiser bénéficie du système Safety Sense 3.0 de Toyota.

1. Quelle est la configuration du groupe motopropulseur du Toyota Land Cruiser 2024 ?

Le Toyota Land Cruiser 2024 est équipé du groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX, qui comprend un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres couplé à un moteur électrique de 48 chevaux intégré à une boîte de vitesses à huit rapports. Cette configuration génère une puissance de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi, ce qui confère au véhicule une grande efficacité énergétique et d’excellentes performances.

2. Quelles sont les caractéristiques principales de la première édition du Land Cruiser 2024 ?

La version Première Édition du Land Cruiser 2024, disponible pour une durée limitée, est équipée de phares à DEL au look traditionnel, d’un intérieur exclusif, d’une galerie de toit et de rails de protection contre les chocs. Toyota prévoit de commercialiser 5 000 exemplaires de la version First Edition en Amérique du Nord, ce qui en fait une version recherchée et exclusive pour les passionnés.

3. Comment le design du Toyota Land Cruiser 2024 a-t-il évolué par rapport à ses prédécesseurs emblématiques ?

Le design du Land Cruiser 2024 a été façonné par le département CALTY Design Research de Toyota, en collaboration avec l’équipe de développement mondiale, en se concentrant sur quatre principes clés : authenticité, fiabilité, élégance intemporelle et professionnalisme. Le résultat est un mélange harmonieux de forme et de fonction, rendant hommage à l’héritage perpétuel du véhicule tout en adoptant des éléments de design modernes.

4. Quelles sont les caractéristiques tout-terrain de série du Land Cruiser 2024 ?

Le Land Cruiser 2024 est équipé de plusieurs caractéristiques tout-terrain de série, notamment un système à quatre roues motrices à temps complet, un différentiel à verrouillage central, un système de contrôle de la vitesse et une boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique. En outre, le véhicule est équipé d’une barre stabilisatrice avant nouvellement développée, qui améliore la flexibilité et l’adaptabilité lors des aventures tout-terrain.

5. Quand le Toyota Land Cruiser 2024 sera-t-il disponible à l’achat au Canada et combien coûtera-t-il ?

Le Toyota Land Cruiser 2024 devrait arriver au Canada au printemps 2024, et le prix de détail suggéré par le fabricant sera annoncé plus près de la date de mise en vente. Attendez-vous également à ce que la valeur de revente atteigne des sommets faramineux.