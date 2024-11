Toyota Crown Signia 2025 vs. Toyota Venza 2024 : Comprendre l’évolution des VUS hybrides de Toyota

Lorsque Toyota a annoncé que la Crown Signia 2025 remplacerait la Venza dans la gamme, je n’ai pu m’empêcher de ressentir une pointe de nostalgie. La Venza, à mon avis, était un VUS qui n’a jamais reçu l’amour qu’il méritait. Aujourd’hui, avec l’arrivée de la Crown Signia, nous assistons à une nouvelle orientation passionnante pour les VUS hybrides de Toyota. Mais le Crown Signia remplit-il vraiment la place de la Venza ou redéfinit-il ce que devrait être un multisegment hybride ? Examinons les similitudes et les différences pour mieux comprendre ce que chaque véhicule apporte à la table.

Design et confort intérieur

La Venza et la Crown Signia sont toutes deux très élégantes, mais leurs approches diffèrent. La Venza 2024 présente des lignes raffinées et élégantes, ainsi qu’une ligne de toit élégante, semblable à celle d’un coupé, qui lui permet de rester discrète tout en étant sophistiquée. À l’intérieur, l’habitacle offre des matériaux de qualité supérieure, un éclairage d’ambiance et un espace surprenant pour les passagers. Sa capacité de chargement est de 816 litres derrière les sièges arrière, ce qui la rend polyvalente pour les courses quotidiennes et les voyages.

En entrant dans la Crown Signia 2025, vous découvrirez une esthétique plus audacieuse. Le design avant en forme de tête de marteau et la calandre monochrome lui confèrent une allure imposante, tandis que la ligne de toit fluide et les jantes de 21 pouces ajoutent une touche de drame. À l’intérieur, la Crown Signia passe à la vitesse supérieure avec des sièges garnis de cuir, des touches de bronze et un toit panoramique fixe en verre qui inonde l’habitacle de lumière. De plus, il offre un espace de chargement de plus de 1 870 litres avec les sièges arrière rabattus à plat, idéal pour les aventures du week-end ou les grandes courses.

Le verdict ? Si vous avez aimé la classe et la sobriété de la Venza, vous trouverez peut-être que le design plus tape-à-l’œil de la Crown Signia est un peu exagéré. Mais pour ceux qui recherchent plus de luxe et d’utilité, le Crown Signia est à la hauteur.

Comparaison des dimensions intérieures

Dimension (mm) Toyota Crown Signia 2025 Toyota Venza 2024 Hauteur perdue à l’avant 957.6 980.4 Hauteur sous plafond à l’arrière 967.7 990.6 Hauteur sous plafond avant (avec toit panoramique) 993.1 967.7 Hauteur sous plafond à l’arrière (avec toit panoramique) 988.1 937.3 Espace pour les jambes à l’avant 1069.3 1038.9 Espace pour les jambes à l’arrière 942.3 960.1 Espace aux épaules à l’avant 1447.8 1458.0 Espace aux épaules à l’arrière 1397.0 1445.3 Hip Room Front 1389.4 1381.8 Espace pour les hanches à l’arrière 1211.6 1148.1

Performances et efficacité hybride

La gamme hybride de Toyota a toujours été très performante, et les deux modèles en témoignent. La Venza est équipée d’un système hybride de 2,5 litres développant 219 chevaux, associé à une traction intégrale électronique à la demande. Elle excelle en matière d’efficacité, affichant une cote combinée de 6,1 L/100 km, ce qui en fait un excellent choix pour les déplacements urbains et les longs trajets sur l’autoroute.

La Crown Signia adopte une approche légèrement différente, en utilisant un système hybride de 2,5 litres amélioré qui développe 240 chevaux. Malgré cette puissance supplémentaire, il affiche une cote de consommation combinée respectable de 6,2 L/100 km. De plus, il ajoute un avantage important : une capacité de remorquage de 2 700 livres, ce que la Venza n’offre pas. Les deux modèles offrent plusieurs modes de conduite, mais la Crown Signia semble plus raffinée, surtout sur les routes sinueuses ou les surfaces rugueuses.

En bref, la Venza reste simple et efficace, tandis que le Crown Signia offre une expérience de conduite plus robuste et plus polyvalente. Si le remorquage et une touche de puissance supplémentaire sont importants pour vous, le Crown Signia est le grand gagnant.

Technologie et connectivité

Les deux VUS sont dotés d’une foule de technologies, mais la Crown Signia se démarque par des caractéristiques plus avancées. La configuration de la Venza comprend un écran de 8 pouces sur le modèle de base, qui passe à un écran de 12,3 pouces sur les versions supérieures. Il prend en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que des fonctionnalités telles qu’un socle de recharge sans fil et une caméra de recul.

Le Crown Signia n’est pas en reste. Il propose de série un écran tactile Toyota Multimédia de 12,3 pouces, ainsi qu’un système audio JBL à 11 haut-parleurs pour un son immersif. Parmi les autres points forts, citons un rétroviseur numérique, la recharge sans fil et même une clé numérique qui vous permet d’utiliser votre téléphone intelligent comme porte-clés. C’est le genre d’ensemble technologique qui semble transparent, répondant aux besoins du conducteur moderne.

Si vous aimez la technologie, la Crown Signia a l’avantage, mais la Venza offre tout ce que vous attendez d’un VUS hybride bien équilibré.

Comparaison des dimensions extérieures

Dimension Toyota Crown Signia 2025 Toyota Venza 2024 Longueur (mm) 4,935 4,740 Largeur (mm) 1,880 1,854 Hauteur (mm) 1,570 1,674 Empattement (mm) 2,850 2,690 Garde au sol (mm) 170 206

Dispositifs de sécurité et aide à la conduite

Toyota est depuis longtemps synonyme de sécurité, et les deux modèles reflètent cet engagement. La Venza est équipée du système Toyota Safety Sense 2.5, qui comprend des éléments essentiels tels que l’assistance au suivi de voie, l’alerte pré-collision et le régulateur de vitesse dynamique à radar. Vous bénéficierez également d’un moniteur d’angle mort et d’un sonar de dégagement intelligent pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Le Crown Signia rehausse la barre avec le Toyota Safety Sense 3.0, qui ajoute une assistance à la conduite proactive et des fonctions plus avancées comme l’assistance en cas d’embouteillage et l’alerte de circulation transversale à l’avant. Un groupe technologique avancé disponible en option renforce encore la sécurité, faisant du Crown Signia l’un des VUS les plus technologiquement avancés de la gamme Toyota.

En termes de sécurité, vous êtes bien couvert avec l’un ou l’autre modèle, mais les caractéristiques améliorées de la Crown Signia offrent un ensemble plus complet pour les conducteurs férus de technologie.

En conclusion…

Que retenir de cette évolution ? Bien que la Venza 2024 ait été négligée par beaucoup, elle offrait un mélange équilibré d’efficacité, de confort et de luxe discret. La Crown Signia 2025 s’appuie sur cette base, offrant plus de puissance, d’espace et de fonctionnalités technologiques tout en affichant un design audacieux.

Si vous aimez l’élégante simplicité de la Venza, vous risquez de regretter ses qualités plus modestes. Mais pour ceux qui sont prêts à embrasser un niveau plus élevé de luxe et de capacités, la Crown Signia semble être une progression naturelle. En fin de compte, il s’agit moins de savoir lequel est le meilleur que de savoir lequel correspond à votre style de vie. Les deux modèles reflètent le dévouement de Toyota à la qualité et à l’efficacité hybride ; quel que soit votre choix, vous obtiendrez un véhicule conçu avec soin.