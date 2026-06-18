Le prix de départ du Slate Truck à 24 950 $ US divulgué en ligne avant sa présentation officielle

Des références découvertes dans le contenu du site Web de Slate laissent croire que la camionnette électrique minimaliste pourrait devenir l’un des véhicules neufs les moins chers sur le marché.

Des métadonnées du site Web de Slate faisaient référence à un prix de départ confidentiel de 24 950 $ US pour le Slate Truck.

Slate mise sur l’abordabilité grâce à des commandes manuelles, des options de personnalisation et une conception de véhicule minimaliste.

La batterie de série vise une autonomie de 241 kilomètres, tandis qu’un bloc plus gros sera offert en option.

Le prix de la future camionnette électrique de Slate pourrait avoir été dévoilé quelques jours avant l’annonce prévue par l’entreprise après que des références à un prix de départ de 24 950 $ US (35 000 $ CA) eurent été découvertes sur le site Web de la marque.

Cette divulgation apparente a été repérée dans le code source d’une page Web de Slate liée aux précommandes du véhicule. Les métadonnées intégrées comprenaient un texte décrivant le véhicule comme ayant un prix « CONFIDENTIEL » de 24 950 $ US. Le texte contenait également un rappel de type interne indiquant que cette information n’était pas destinée à être diffusée publiquement.

Une page Web distincte aurait également affiché la même information tarifaire; toutefois, elle a depuis été retirée. Ensemble, ces deux occurrences ont alimenté les spéculations selon lesquelles ce montant correspondrait au prix de lancement prévu du véhicule.

Slate n’a pas officiellement confirmé ce montant. L’entreprise devrait fournir les détails de prix lors d’une annonce prévue la semaine prochaine.

La jeune entreprise a attiré l’attention en adoptant une stratégie de véhicule électrique simplifiée axée sur l’abordabilité. Soutenue par des investisseurs parmi lesquels figure Jeff Bezos, Slate développe une camionnette électrique compacte qui élimine plusieurs caractéristiques couramment présentes dans les véhicules modernes. La configuration de série comprend une cabine simple, des vitres à manivelle et un habitacle minimaliste. Les acheteurs pourront ajouter des équipements optionnels et des ensembles de personnalisation selon leurs préférences.

La camionnette est conçue autour d’un moteur électrique monté à l’arrière développant 201 chevaux. Une batterie de série de 52,7 kWh devrait offrir environ 150 milles (environ 241 km) d’autonomie selon l’EPA. Une batterie optionnelle de 84,3 kWh porte l’autonomie visée à environ 240 milles (386 km).

Les capacités de recharge comprennent une recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 120 kW grâce au connecteur North American Charging Standard (NACS). Slate affirme qu’une recharge de 20 % à 80 % peut être effectuée en moins de 30 minutes dans des conditions appropriées.

Les spécifications du véhicule indiquent un poids à vide d’environ 3 600 lb, une charge utile maximale de 1 433 lb et une capacité de remorquage de 1 000 lb. L’entreprise estime un temps d’accélération de 0 à 60 mi/h (0 à 96 km/h) d’environ huit secondes ainsi qu’une vitesse maximale de 90 mi/h, soit 145 km/h.

Le prix rapporté place directement Slate dans le segment émergent des véhicules électriques abordables. Ce marché devrait devenir de plus en plus concurrentiel à mesure que les constructeurs préparent des camionnettes électriques à plus faible coût, notamment l’entrée prévue de Ford avec un modèle ciblant un prix d’environ 30 000 $ US.

Source: The Autopian