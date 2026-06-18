Une réplique pleine grandeur de la Koenigsegg Sadair’s Spear devient le Lego le plus rapide

La voiture en plastique a atteint une vitesse de pointe de 111 km/h en descendant le circuit de course de côte de Goodwood en sens inverse.

C’est plus du double de la vitesse de la précédente voiture Lego la plus rapide.

Cet exploit marque le lancement du set Lego Technic à l’échelle 1:8 de la Sadair’s Spear.

Alors que Lego s’apprête à lancer le set Technic de la Koenigsegg Sadair’s Spear le 1er juillet, l’entreprise a brisé des records avec une réplique grandeur nature de l’hypercar.

En effet, les ingénieurs de la firme danoise ont passé plus de 9 400 heures à développer une réplique unique et grandeur nature de la Sadair’s Spear. Celle-ci est composée de 327 906 pièces, dont beaucoup ont été conçues spécialement pour ce projet. La création pèse environ 1 800 kilos (3 968 livres), soit environ 480 kilos (1 058 livres) de plus que la vraie voiture.

Malgré cela, la création en Lego se déplace plutôt bien, comme en témoigne sa récente course record sur le circuit de course de côte de Goodwood. Avec le pilote d’essai officiel de Koenigsegg, Markus Lundh, derrière le volant, la voiture Lego a atteint une vitesse de pointe de 111 kilomètres par heure.

Si cela semble impressionnant en soi, ce l’est encore plus quand on sait que la précédente voiture Lego la plus rapide — une reconstitution Technic grandeur nature de la McLaren P1 — avait plafonné à 50 km/h.

En plus de sa vitesse, la Sadair’s Spear en Lego recrée apparemment très bien les sensations de la vraie voiture, le pilote ayant déclaré avoir ressenti en grande partie les mêmes choses que dans la véritable Sadair’s Spear. Et Lundh sait de quoi il parle, puisque c’est lui qui pilotait la vraie voiture lors de sa course record (en montée) à Goodwood il y a un ans.

Bien que la création en Lego ne puisse pas reproduire la puissance de 1 603 chevaux de la vraie Sadair’s Spear, elle intègre le « Ghost Mode », qui ouvre simultanément les portes dièdres ainsi que les capots avant et arrière.

Cette fonctionnalité est également présente sur le véritable kit Lego Technic, qui sera accessible aux membres Lego Insiders dès le 1er juillet, avant d’être proposé au grand public le 4 juillet.

Parmi les autres éléments reproduits par le modèle à l’échelle 1:8, on trouve le moteur V8 et la boîte de vitesses séquentielle à 9 rapports, qui est dotée d’un disque rotatif indiquant le rapport sélectionné. Les suspensions Triplex de la voiture sont également présentes sur ce kit, qui compte 4 104 pièces et mesure 59 centimètres de long par 28 centimètres de large, pour une hauteur de 15 centimètres une fois entièrement assemblé.

Ceux qui achèteront le kit au cours des six premiers jours suivant sa sortie se verront également offrir une réplique Lego Technic du volant carré de la voiture.

La réplique grandeur nature sera exposée au Festival de Goodwood 2026 avant d’être présentée lors d’autres événements promotionnels à travers le monde, tandis que le kit à l’échelle 1:8 sera disponible à l’achat au prix de 629,99 $ CA.

Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego Lego Technic Koenigsegg Sadair's Spear | Photo: Lego

Source : Motor1.com