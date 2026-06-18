La production automobile canadienne recule alors que les tarifs américains redirigent la fabrication nord-américaine

Une nouvelle analyse de l’industrie suggère que les tarifs douaniers américains accélèrent le déplacement de la production vers les usines d’assemblage américaines tout en accentuant la pression sur le secteur automobile canadien, fortement dépendant des exportations.

La production de véhicules au Canada a diminué de 15 % jusqu’en avril par rapport aux niveaux de 2025.

Le Canada a représenté 45 % des pertes de parts de marché liées aux tarifs parmi les partenaires commerciaux des États-Unis.

L’affaiblissement de la confiance des consommateurs américains pourrait exercer une pression supplémentaire sur les exportations de véhicules et les activités d’assemblage canadiennes.

La fabrication de véhicules au Canada a subi le recul le plus marqué parmi les centres de production nord-américains alors que les politiques tarifaires américaines continuent de perturber les flux commerciaux du secteur automobile.

S’exprimant lors des séminaires du Center for Automotive Research (CAR) au Michigan, l’économiste en chef Tyler Harp a indiqué que la production de véhicules au Canada avait chuté de 15 % d’une année à l’autre jusqu’en avril, tandis que la production américaine augmentait de 1,2 % au cours de la même période. Ces données suggèrent que les activités d’assemblage se concentrent de plus en plus aux États-Unis depuis l’introduction de nouvelles mesures commerciales.

Les données de production de l’industrie indiquent que les usines d’assemblage canadiennes ont produit environ 64 000 véhicules de moins au cours des quatre premiers mois de 2026 qu’à la même période un an plus tôt. À l’inverse, les usines américaines ont ajouté environ 44 000 unités durant la même période.

Plusieurs facteurs ont contribué à la baisse de la production canadienne. Chez Toyota Canada, la production du RAV4 a été temporairement réduite pendant que l’usine de Woodstock, en Ontario, se préparait à accueillir le modèle de nouvelle génération. General Motors a également suspendu les activités de son usine CAMI Assembly à Ingersoll à la suite de l’abandon des fourgonnettes de livraison électriques BrightDrop, bien que cette décision remonte à la fin de 2025. À Oshawa, GM a réduit la production du Chevrolet Silverado, invoquant l’évolution des conditions commerciales.

Même en tenant compte de ces facteurs opérationnels, l’analyse du CAR suggère que les tarifs influencent les décisions de production dans l’ensemble de la région. Harp a indiqué que les véhicules assemblés aux États-Unis ont gagné près de 6 points de pourcentage de part de marché après l’entrée en vigueur du tarif.

Le Canada a représenté 45 % des pertes de parts de marché enregistrées parmi les partenaires commerciaux des États-Unis, soit la plus grande proportion de tous les pays analysés. Ensemble, le Canada et le Mexique ont représenté 69 % des pertes totales de parts de marché relevées dans l’analyse. Selon Harp, le cadre tarifaire semble redistribuer la production et les ventes à l’intérieur de l’Amérique du Nord plutôt que de réduire de façon significative les importations provenant des marchés d’outre-mer.

Les véhicules assemblés au Canada demeurent vulnérables malgré leur forte proportion de contenu américain. Le CAR estime que les taux tarifaires effectifs appliqués à de nombreuses exportations canadiennes de véhicules vers les États-Unis se situent entre 12 et 13 %. Ces taux sont comparables à ceux imposés aux véhicules provenant de pays comme le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.

À plus long terme, les conditions de la demande pourraient créer des défis supplémentaires. Les indicateurs de confiance des consommateurs aux États-Unis se sont affaiblis au cours du printemps, alimentant les inquiétudes concernant les ventes futures de véhicules. Comme la majorité des véhicules assemblés au Canada sont exportés au sud de la frontière, tout ralentissement des achats aux États-Unis pourrait exercer une pression additionnelle sur les activités d’assemblage en Ontario.

Plusieurs modèles produits au Canada ont également affiché des ventes américaines plus faibles au premier trimestre, notamment les Toyota RAV4, Chrysler Pacifica, Honda CR-V, Honda Civic, Chevrolet Silverado et Ford F-Series.

Source: Automotive News