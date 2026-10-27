Les Mazda CX-70 et CX -90 2027 gagnent en confort, tandis que le Canada conserve les deux VUS

Les deux VUS profitent d’améliorations à la conduite et à la technologie, tandis que le CX-70 demeure un modèle distinct au Canada malgré son retrait du marché américain.

Le Canada conservera le CX-70 à deux rangées aux côtés du CX-90 à trois rangées pour 2027.

Les deux modèles bénéficient d’améliorations à la suspension, à la réduction du bruit à basse vitesse et à l’alerte de présence de passagers à l’arrière, désormais de série.

Les prix de départ vont de 47 600 $ pour le CX-90 hybride léger à 50 250 $ pour le CX-70 hybride léger, avant les frais.

Dans une décision inhabituelle, Mazda conservera le CX-70 au Canada pour 2027, même si ce VUS à deux rangées quittera la gamme américaine. Aux États-Unis, les acheteurs trouveront désormais des configurations à deux et à trois rangées sous l’appellation CX-90. Au Canada, les CX-70 et CX-90 continueront d’occuper des rôles distincts : un VUS de cinq places et un VUS plus grand pouvant accueillir jusqu’à huit personnes.

Pour la nouvelle année-modèle, Mazda a apporté des changements visant à améliorer le confort et le raffinement des deux véhicules. Une traverse de suspension arrière révisée améliore le comportement routier et le confort des passagers sur les chaussées dégradées. Les versions hybrides rechargeables reçoivent une isolation supplémentaire autour du moteur électrique afin de réduire le bruit à basse vitesse.

L’alerte de présence de passagers à l’arrière devient de série sur tous les CX-70 et CX-90. Mazda étend également la disponibilité d’Alexa intégrée à d’autres versions, à partir de la GS-L. Le bleu mica marine et le gris aérodynamique métallisé sont de nouvelles couleurs de carrosserie offertes dans les deux gammes.

Les deux VUS partagent les mêmes motorisations. Les modèles hybrides légers utilisent un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,3 L avec un système de 48 volts, le rouage intégral i-Activ de série et une boîte automatique à huit rapports. En configuration à puissance standard, le moteur développe 280 ch et 332 lb-pi de couple. Avec du carburant super, les versions à puissance élevée produisent jusqu’à 340 ch et 369 lb-pi.

Les modèles hybrides rechargeables combinent un moteur à quatre cylindres de 2,5 L, un moteur électrique et une batterie de grande capacité, avec le rouage intégral de série. La puissance demeure annoncée à 323 ch et le couple, à 369 lb-pi. Mazda indique que le système peut effectuer de nombreux déplacements quotidiens sans consommer de carburant. Mazda n’a pas fourni d’estimations d’autonomie pour 2027. Toutefois, le CX-70 VEHR 2026 affiche une autonomie de 51 km, tandis que celle du CX-90 baisse à 43 km. L’isolation révisée du moteur électrique du VEHR vise à rendre la conduite électrique plus silencieuse à basse vitesse.

Le CX-70 demeure le choix à deux rangées, avec une gamme comprenant quatre versions hybrides légères et quatre hybrides rechargeables. Son prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de départ est de 50 250 $ pour l’hybride léger GS-L et de 48 999 $ pour le VEHR GS-SC (à l’exclusion des frais de transport et de préparation avant livraison de 2 195 $, des taxes, des frais d’immatriculation et des autres frais).

Le CX-70 demeure le choix à deux rangées, avec une gamme comprenant quatre versions hybrides légères et quatre versions hybrides rechargeables. Son PDSF de départ est de 50 250 $ pour le MHEV GS-L et de 48 999 $ pour le PHEV GS-SC (à l’exclusion des frais de transport et de préparation avant livraison de 2 195 $, des taxes, des frais d’immatriculation et des autres frais).

Prix du Mazda CX-70 2027 :

Versions PDSF de départ CX-70 GS-L (MHEV) 50 250 $ CX-70 GT (MHEV) 54 850 $ CX-70 GT-P (MHEV) 58 800 $ CX-70 Signature (MHEV) 62 800 $ CX-70 GS-SC (PHEV) 48 999 $ CX-70 GS-L SC (PHEV) 56 750 $ CX-70 GT (PHEV) 61 350 $ CX-70 Signature (PHEV) 68 300 $

Le CX-90 à trois rangées propose cinq versions hybrides légères et quatre versions hybrides rechargeables. Ses prix de départ sont de 47 600 $ pour le MHEV GS et de 49 999 $ pour le PHEV GS, également sans les frais de transport et de préparation avant livraison de 2 195 $, les taxes, les frais d’immatriculation et les autres frais.

Prix du Mazda CX-90 2027 :

Modèle PDSF de départ CX-90 MHEV GS 47 600 $ CX-90 MHEV GS-L 51 600 $ CX-90 MHEV GS-L (sièges capitaine) 51 600 $ CX-90 MHEV GT 56 200 $ CX-90 MHEV GT (sièges capitaine) 56 200 $ CX-90 MHEV GT-P 60 150 $ CX-90 MHEV GT-P (sièges capitaine) 60 150 $ CX-90 MHEV Signature 64 150 $ CX-90 PHEV GS 49 999 $ CX-90 PHEV GS-L 57 750 $ CX-90 PHEV GS-L (sièges capitaine) 57 750 $ CX-90 PHEV GT 62 350 $ CX-90 PHEV GT (sièges capitaine) 62 350 $ CX-90 PHEV Signature 69 650 $

Les CX-70 et CX-90 2027 arriveront chez les concessionnaires canadiens cet hiver.